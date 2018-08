Volby 2018

Hayato Okamura, starší bratr šéfa SPD, kandiduje za lidovce do Senátu v jednom z pražských volebních obvodů. Jak sám říká, je určitým symbolem už kvůli svému sourozenci Tomiovi. Jeho přístup k politice se ale diametrálně liší. Oslovit prý dokáže i různé skupiny. „Pro mě to těžké není, protože mně záleží na člověku jako takovém, na osobní situaci každého člověka, tak jak je to například u papeže Františka, který oslovuje lidi nehledě na jejich náboženské přesvědčení nebo ateismus s obrovským přesahem mimo církev,“ říká politik v rozhovoru pro INFO.CZ. „Většina lidí už jasně zaznamenává, že jsem odlišný od Tomia, že mám úplně jiný politický názor. Oceňují moje pozitivní poselství. Já nešířím strach jako někteří populističtí politici. Nevyužívám tématu migrace k tomu, abych lidi strašil a pak takovým laciným, podlým způsobem sklízel jejich hlasy,“ dodává.

Při zahájení lidovecké kampaně do senátních voleb jste uvedl, že jste jakýmsi symbolem, protože jste bratrem Tomia Okamury. Chcete toho přímo využít?

Není to tak, že bych chtěl něčeho využít. To, že jsem Hayato Josef Okamura, nejstarší z nás tří bratrů, ale lidi oslovuje. Dotýká se jich, že mám naprosto odlišný politický názor než Tomio. Na rozdíl od něj názor realistický, ale proevropský, prozápadní a nepopulistický, demokratický.

Já jsem ve svém životě s manželkou vychoval pět dětí. Nedávno jsme doopatrovali své staré nemocné rodiče. O životě tedy něco vím. Stojím blízko lidem. I nyní během předvolební kampaně se snažím prakticky každý den stýkat s občany rozlehlého volebního obvodu Praha 8 a okolí.

Spadají tam i velká sídliště ze 70. let, kde v současnosti žije mnoho seniorů, kteří mají své starosti a problémy. Toto pokládám ze základní úkol kandidáta a budoucího senátora: poznat dobře skutečné problémy občanů volebního obvodu a jakmile se senátorem stanu, tak je začít ihned a energicky řešit. A přitom zůstat s občany v každodenním kontaktu na rozdíl od dosavadní senátorky (Daniela Filipiová, ODS – pozn. redakce), která byla bohužel mezi občany naprosto neviditelná.

Musíte oslovit mladší, kosmopolitní obyvatele čtvrtí jako Karlín i vámi zmiňované seniory ze sídlišť v Kobylisích nebo Ďáblicích. Jak toho chcete docílit?

Pro mě to těžké není, protože mně záleží na člověku jako takovém, na osobní situaci každého člověka, tak jak je to například u papeže Františka, který oslovuje lidi nehledě na jejich náboženské přesvědčení nebo ateismus s obrovským přesahem mimo církev. On je mi určitým příkladem.

Tak i já přicházím třeba k seniorům ze sídlišť, stejně tak k mladým lidem v Karlíně nebo Libni. S každou skupinou jsem schopný živě komunikovat o jejich starostech a věřím, že to dokážu i v budoucnu jako senátor.

S potenciálními voliči se potkáváte během kampaně. Jaká je jejích reakce, když je oslovíte?

Víte, že je v naprosté většině případů velmi pozitivní? Většina lidí už jasně zaznamenává, že jsem odlišný od Tomia, že mám úplně jiný politický názor. Oceňují moje pozitivní poselství. Já nešířím strach jako někteří populističtí politici. Nevyužívám tématu migrace k tomu, abych lidi strašil a pak takovým laciným, podlým způsobem sklízel jejich hlasy.

Já se snažím skutečné problémy řešit věcně. A chci je tak řešit i v případě, že se stanu senátorem. Mám namířeno do bezpečnostního a mezinárodního výboru, případně do evropského výboru.

Proč právě tyto tři výbory? Co v nich chcete prosazovat?

Určitě je to zajištění bezpečného života našich občanů, a to i v dalších generacích.

Vždyť tento měsíc jsme si připomněli padesáté výročí sovětské invaze do Československa, kdy sem vtrhlo pět set tisíc vojáků, pět tisíc tanků. Moje manželka musela jako tříletá po této tragédii společně s rodiči emigrovat za železnou oponu do Rakouska, kde prožila dalších více než dvacet let.

My tato ohrožení máme přímo v rodině. Chci se jako senátor zásadně zasadit o to, aby se takové tragédie na našem území už neopakovaly. To pokládám za své poslání.

Co to znamená prakticky? Jaká je podle vás hlavní role Senátu?

Senát je v naší demokracii stále ještě historicky poměrně mladou institucí, která se postupně vžívá. Nyní záleží na osobním nasazení jednotlivých osobností – senátorů, jakou náplň mu dají. A tady vidím svou roli.

Jsem člověk, který je schopen komunikovat, vést dialog i s lidmi velmi odlišného názoru, který je schopen se bavit s lidmi různého vzdělání a různého přesvědčení.

Tady chci několik let tvrdě odpracovat, aby za šest let lidé Senátu lépe rozuměli a horní komora měla opravdu lepší jméno.