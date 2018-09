Volby 2018

Jiří Paroubek vysvětloval, kde se u něj vzalo 3,5 milionu korun. Odmítá tvrzení Radiožurnálu, že by je měl doma v trezoru. Peníze prý byly v trezoru v bance. Bývalý premiér po odchodu své ženy ze společné domácnosti začal prý půjčku od svého přítele řešit. V ČSOB se dotazoval na osobu, která do sejfu v bance vstoupila. Jeho přítel, podniaktel Petr Michek, se pak na čtvrteční tiskovce ostře navezl do Petry Paroubkové, expremiérovy „bývalé budoucí“ ženy.