Škoda Auto nepostaví závod ani v Bulharsku, ani v Turecku. Může stát v Polsku

Informace deníku Handelsblatt, že nový závod mladoboleslavské automobilky Škoda Auto bude stát v Turecku nebo v Bulharsku se nezakládají na pravdě. Podle důvěryhodných zdrojů INFO.CZ ani jedna ze jmenovaných zemí není na seznamu států, kde by továrně měla stát. Automobilka situaci kolem plánované výstavby nekomentuje.

Podle informací INFO.CZ závod nepochybně bude stát v Evropské unii, jejímž členem Turecko není. Nebude stát ani v Bulharsku, daleko pravděpodobnější jsou stabilnější členské státy, které se ovšem nepotýkají s nedostatkem pracovní síly. V minulosti se tak například hovořilo o Polsku, odkud pochází i značná část dělníků v českých závodech firmy.

Handelsblatt uvedl, že nová továrna za miliardy eur by neměla být v České republice, protože v této zemi již není dostatek pracovníků. Firma chce podle zdrojů jít více na východ.

Škoda již nemá v České republice dostatečné kapacity a některé její vozy se vyrábějí v jiných továrnách koncernu. V roce 2014 vyrobila Škoda jeden milion aut, nyní je to už zhruba 1,23 milionu a tento počet by měl v příštích letech dál výrazně růst. Škoda těží hlavně z poptávky po nových modelech SUV a vstoupit chce také do oblasti elektrických vozů, uvedla agentura APA.