Češky hromadně mění korporát za vlastní firmy. Ženy jsou budoucnost byznysu, míní odbornice

„Nejvíc mě štvalo, když jsem pracovala na zbytečných věcech,“ uvažuje nyní Monika, jedna ze zakladatelek značky Made for Moms, která vyrábí a distribuuje kosmetické balíčky pro nastávající i čerstvé maminky. „Třeba když jsem zpracovala analýzu trhu a došla k nějakému výsledku, šéf mi suše oznámil, že to musí vyjít úplně jinak. Takže jsem výsledky v excelu ohýbala až do chvíle, kdy mi vyšlo požadované číslo,“ popisuje svou hlavní motivaci, proč dala vale práci v korporátním světě.

Namísto ubíjející rutiny se rozhodla založit s dlouholetou kamarádkou Markétou společný podnik. „V těhotenství a v mateřství jsme zjistily, že většina našich přátel obdarovává těhotné ženy a maminky hlavně dárky pro jejich děti. Prvních několik dudlíků a bryndáků nám přišlo vhod, ale když jich je jako pro celou rotu, už to začne být spíše smutné než milé,“ vzpomíná Monika, jak na vlastní kůži objevily díru na trhu, které se rozhodly využít.

Jejich příběh není v Česku výjimkou. Podle analýzy Asociace malých a středních podniků (AMSP) v posledních pěti letech přibylo v Česku v absolutních číslech na 50 tisíc podnikatelek, počet podnikatelů přitom během té doby stagnoval.

„Největší nárůst žen podnikatelek je ve věku matek s malými dětmi, hodně se jich proto soustředí na služby, dále na drobnou výrobu a případně e-shopy,“ vysvětluje pro INFO.CZ generální ředitelka AMSP Eva Svobodová. Trend nástupu podnikatelek vysvětluje tím, že ženy se již nebojí být samostatné v podnikání. „Mají více odvahy, rády si splní své sny týkající se podnikání a také tak mohou přispět do rodinného rozpočtu. A z pohledu obchodních partnerů a bank mají i lepší platební morálku.“

Jedním z hlavních důvodů, proč ženy během mateřské dovolené startují vlastní firmy je, že ne vždy jim bývalý zaměstnavatel nabídne akceptovatelné podmínky pro návrat do práce. „Podniky se sice v poslední době snaží ženám vycházet vstříc, ale ne vždy to jde,“ vysvětluje Svobodová. „Například zkrácené úvazky nejsou ve výrobě nebo ve směnném provozu reálné, maminky navíc často preferují pracovat třeba dva celé dny namísto pěti půldnů. Lépe se jim tak shání hlídání a zajišťuje domácnost.“ Z pohledu zaměstnavatele navíc poloviční úvazek automaticky neznamená poloviční náklady – vyžaduje totiž asi 70 procent financí plného pracovního místa.

Vrátit se do zaměstnaneckého poměru už většinou nechtějí, stejně jako Markéta s Monikou. „Zpátky do práce už nechci,“ tvrdí rezolutně Monika, která má s manažerskými korporátními pozicemi asi osmiletou zkušenost. „Sice jsem nyní musela naprosto rezignovat na volný čas; večery, nebo chvíle, když je malá ve školce patří práci. Na druhou stranu na svém se pracuje dost jinak než na cizím. A nejvíc mě baví ta svoboda, že se teď můžu rozhodnout, čemu budu věnovat svůj čas.“

Přesto Monika s Markétou připouštějí, že si mohou dovolit startovat své podnikání především díky podpoře manželů. „Naši manželé hrají velkou roli. Kdyby můj muž nevydělával ty peníze, které vydělává, tak bych musela chodit do práce a vydělávat sama. Ale když umí zaplatit faktury a hypotéku, tak já svůj původní manažerský plat nepotřebuji. Vyžiji nyní s méně penězi a raději buduji něco svého.“

Podle Svobodové se současným trendem nástupu žen-podnikatelek můžeme počítat i do budoucna. „Čísla za poslední tři roky tomu nasvědčují, když máme meziročně desetinásobně větší nárůst žen podnikatelek před muži podnikateli. Myslím, že v příštích letech budou hýbat byznysem ženy.