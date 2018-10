Facebook používá dvě a čtvrt miliardy lidí. Zvýšil zisk o stovky milionů, příjmy ovšem rostly nejpomaleji za 6 let

Americká společnost Facebook zvýšila ve třetím čtvrtletí zisk na 5,14 miliardy USD (117,3 miliardy Kč) z loňských srovnatelných 4,7 miliardy USD. Zisk překonal očekávání analytiků, příjmy a měsíční počet uživatelů však za odhady zaostaly a příjmy rostly nejpomaleji za zhruba šest let. Akcie firmy, která je provozovatelem největší sociální sítě světa, po oficiálním uzavření trhů v první reakci zamířily dolů, později se pohybovaly jak na houpačce.

Zisk na akcii činil 1,76 dolaru, zatímco analytici v anketě společnosti Refinitiv čekali zisk 1,48 dolaru. Celkové příjmy stouply o 33 procent na 13,73 miliardy USD (313,3 miliardy Kč) proti očekávané částce 13,78 miliardy USD. Facebook uvedl, že jeho příjmy negativně ovlivnil nepříznivý vývoj směnných kurzů.

Počet měsíčních aktivních uživatelů činil 2,27 miliardy. Analytici ale čekali, že počet uživatelů dosáhne 2,29 miliardy.

Zpomalení růstu po letech dobrých výsledků je hlavní obavou investorů a slabší počet uživatelů ve třetím čtvrtletí tyto obavy jen podtrhuje. Firma varovala, že její růst zisku a příjmů by mohl být nejpomalejší za několik let. Výdaje Facebooku pak prudce vzrostly, protože firma se snaží opevnit proti podvodníkům a hackerům a investuje do přitažlivějšího obsahu, jako video. Celkové výdaje firmy ve třetím čtvrtletí stouply o 53 procent na 7,95 miliardy USD, uvedla agentura Reuters.

Facebook minulé čtvrtletí varoval, že jeho růstu příjmů nejméně po zbytek roku výrazně zpomalí a výdaje budou nadále růst. Následující den se akcie propadly o 19 procent. To byl nejvyšší denní propad za dobu, co se s akciemi firmy obchoduje na burze a akcie od té doby neoživily. Dnes v řádném obchodování zpevnily o 2,91 procenta na 146,23 USD. Po zveřejnění výsledků nejprve klesly až o více než pět procent, později se začaly střídavě pohybovat oběma směry, podle toho jak investoři hodnotili výsledky.