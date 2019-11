Pokud chtějí velké banky přežít, musejí škrtat náklady, říká globální šéf Saxo bank Kim Fournais | info.cz

Jeden z nejbohatších Dánů současnosti Kim Fournais spoluzakládal svou Saxo bank před sedmadvaceti lety. Tehdy měl do začátku jen 70 tisíc eur (asi 1,8 milionu korun), částku, která by dnes na start podobného podniku sotva stačila. „Dnes je doba jiná. A jiná je i budoucnost finančnictví – banky nyní musejí jít podobným směrem, jako Netflix nebo Amazon. Ne všechny podniky tomu ale rozumí, často sedí na ohromných nákladech, zastaralých technologiích a lidem nabízejí předražené produkty,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro Info.cz globální ředitel Saxo Bank Fournais.

Kdybyste měl opět 70 tisíc eur plus inflaci za posledních 27 let, založil byste opět banku?

Nezaložil. A je fakt, že ani tehdy to nebyl úplně běžný způsob, jak nastartovat finanční instituci. I proto by bylo dnešní zopakování velice obtížné – doba se změnila. Nechci dávat žádné návody, ale myslím si, že lidé by měli investovat do toho, čemu věří. Najít si svou vášeň a do ní dávat peníze, i šance na úspěch je pak vyšší. Lidský život je krátký, tak proč jej plýtvat tím, že budete dávat peníze do něčeho, co vás nezajímá. Když chcete uspět, musíte pracovat s vášní, dobrým nápadem a ochotou na něm pracovat.

Vy jste si vybral banku a uspěl jste. Máte pocit, že už máte splněno?

Jistě že ne. Vést banku je neustálý proces a hotovo nebude asi nikdy. Navíc v poslední době přicházejí do našeho odvětví opravdu velké výzvy, kterým se musíme jako banka i jako celý obor postavit. Přichází stále více regulace, spotřebitelé naprosto zásadně mění své chování, nastupuje digitalizace, využívání nových technologií. A přicházejí nové agilní platformy, které přináší do oboru větší konkurenci.

Co je v takový moment podstatné?

Zajistit, aby vaše společnost – ať už je to banka, nebo jiná firma – uměla a dokázala skutečně být digitální a vycházet lidem vstříc. Ne abyste si na to jen hráli, abyste Kromě toho také musíte přijít se skvělým uživatelským designem a uživatelskou zkušeností vašich výrobků, které jsou založené na fungujících a efektivních modelech.

A do třetice už je to snadné: pak už jen musíte přijít s produktem, který si veřejnost zamiluje natolik, že za něj bude ochotna platit. A to je pochopitelně nejdůležitější, transformace, kterým jsme v poslední dobou vystaveni, vedou k tomu, že zde snad ve všech odvětvích bují disruptivní konkurenční modely, které jsou nabízené zdarma. Výzev a problémů, se kterými je třeba pohnout, je tu spousta, to podstatné je, že cena za komplexitu se musí snížit a musíme se více soustředit na lepší nabídku digitálních služeb – to je klíčové naprosto pro všechny hráče na trhu.

Hovořil jste o vášni pro investování. Vidíte ji u svých zákazníků? A kam míří?

Ano. Jedním z cílů Saxo bank je demokratizovat investování, to ve zkratce znamená, že se snažíme dělat naše obchodní platformy intuitivnější, přehlednější a jednodušší – aby byly dostupné co největšímu okruhu lidí. A součástí toho je, že nabízíme i smysluplné investice. Když se zamyslíme nad tím, jak dříve fungovaly tradiční investice, tak to bylo většinou o tom, že lidé šli do banky, nechali tam své peníze a banka se o ně nějak postarala. Dnes je to ale jiné.

Lidé mají silné vize a přesvědčení, ideály toho, jak by měly věci na světě být. A to se může týkat změny globálního klimatu, udržitelné budoucnosti, plastů v oceánu a s tím související změnou v obalech. A nyní do svých ideálů také mohou investovat. A já věřím tomu, že když dáváme tu možnost, investovat do vizí, svět se nakonec stane lepším místem k žití.

Jak moc je to mezi vašimi zákazníky oblíbené?

Čím dál tím víc. Lidé si stále více uvědomují globální výzvy současnosti. A stále více z nich investuje své prostředky do projektů, které se zaměřují na zlepšení světa - tvoří čistší energii, přicházejí s novými nápady, jak nahradit plastové obaly. Můžete investovat do lepšího stravování, lepšího zdravotnictví, malé revoluce se odehrávají v mnoha oborech. A zvláště mladá generace si těchto věcí začíná více všímat, naopak stále méně lidí touží po investicích do firem, které vyrábějí zbraně či znečišťují ovzduší. Lidé jsou dnes více hodnotově orientovaní, což je nakonec i dobré pro byznys – stále více výzkumů ukazuje, že pokud investujete do věcí, které se snaží řešit světové problémy, vyděláte více.

Odkud v budoucnu přijdou ty největší změny? Jakým směrem se investování bude dále vyvíjet?

Podobným směrem, jakým jdou Netflix či Amazon. Platformy, které dokáží v reálném čase analyzovat vaše chování a nabídnout vám nejvhodnější produkty. Stejně tak i investování bude v mnohem větší míře závislé na smysluplném využívání umělé inteligence a pokročilé analýzy velkých dat. My se pochopitelně na tuto budoucnost snažíme aktivně připravovat, investujeme opravdu hodně peněz – a budeme v tom pokračovat – do toho, abychom dokázali neustále přicházet s lepšími, levnějšími a scalovatelnějšími řešeními pro naše klienty. Upřímně, ono je to nutnost. Pokud se podíváte na vývoj ceny akcií evropských bank, tak to není příliš velká legrace.

V čem je problém?

V tom, že mnoho evropských bank sedí na ohromných balících zbytečných nákladů, zastaralých technologiích, nabízejí produkty, které často nejsou pro jejich klienty vůbec relevantní, protože jsou zkrátka v dnešní konkurenci agilních platforem příliš drahé. Otázka tedy zní: jak mnohem lépe, levněji a hlavně digitálně servisovat své klienty a jak vnést do odvětví takovou malou revoluci. Na odpověď si počkejte, my se o to snažíme už delší dobu, změny brzy uvidíte. Když se na evropský bankovní ekosystém podívám obecně, tak současný stav není udržitelný – stále nabízí příliš manuální obsluhování aplikací, je příliš drahý a příliš limitující v tom smyslu, že se z jedné aplikace nedostanete ke všem produktům, ke kterým byste se chtěl dostat. A to se musí změnit.

Velké evropské banky tedy potřebují seškrtat své náklady?

Pokud chtějí přežít, nevidím jinou cestu. Podívejte se na to takto: v poslední době bylo zveřejněno několik průzkumů, podle kterých jde v rámci IT rozpočtů evropských bankovních domů přes 80 procent nákladů na to, aby banky vyhověly novým regulatorním požadavkům a v základě tedy aby udržovaly svůj status quo. Jinými slovy, banky předtím, než mohou začít pracovat třeba na uživatelské přívětivosti pro klienta, zaplatí 80 procent svého rozpočtu na vývoj na to, aby dodržovaly regulace a complience. Až noví agilní hráči přijdou s cloudovými systémy a přístupem otevřeného bankovnictví, budou moci pro své zákazníky vyvíjet služby mnohem lépe a hlavně levněji. Proto se velké banky musejí změnit, jinak budou bez klientů.

Jakou cestou by se měly vydat?

Jedním ze směrů je cesta budování různých partnerství s třetími stranami. Když si vezmete naši aplikaci, tak většina toho, co tam najdete, vám dokážeme zprostředkovat jen díky tomu, že máme uzavřené partnerství s většinou z globálních bank. Pokud chcete v naší aplikaci obchodovat na indexu NASDAQ, kupovat vládní dluhopisy nebo shortovat kukuřici, díky partnerstvím, která máme uzavřená, můžete. Jen díky ekosystému, který jsme u nás vytvořili, a kterého se účastní stovky finančních společností a providerů z celého světa. Jsem přesvědčený, že podobný model se bude stále více rozmáhat, ostatně již nyní má pětina evropských bank nějakou formu otevřeného bankovnictví, tedy že banky svým klientům už nyní přeprodávají služby, které nabízí nějaká třetí strana. Tento přístup dále poroste.

Co bude s bankami, které se nepřizpůsobí?

Velké banky profitují ze svého zásahu, z toho, že mají širokou klientskou bázi, cena za to však je taková, že za komplexní nabídku služeb, které poskytují pod jednou střechou, mají vysoké náklady. Tomu modelu ale do budoucna nevěřím. Historicky se mnoho velkých bank se snažilo nabízet všechny myslitelné typy služeb pro co nejširší paletu klientů. Tento přístup už je přežitý, když jej zkusíte aplikovat dnes, stanete se nekonkurenceschopní. Proto jsem přesvědčený, že se náš obor musí proměnit. A to je v konečném důsledku dobře pro zákazníky, protože ten tlak konkurence působí na zlevňování služeb a lidé tak mohou namísto poplatků své peníze více investovat do své budoucnosti.

Blíží se podle vás doba, kdy budeme investovat prostřednictvím sociálních sítí? Třeba tlačítka na Facebooku?

Je to rozhodně reálná možnost, nad kterou je třeba se zamyslet. Čínská sociální aplikace WeChat podobným směrem jde, dá se přes ni platit, Facebook má zase plány na s kryptoměnou Libra. Osobně si ale myslím, že ty největší technologické firmy světa se úplně nechtějí do tohoto byznysu ponořit a být tak vystavené ještě mnohem důslednější regulaci, než nyní, faktem ale je, že si tento typ služeb mohou outsourcovat od bank a to není vůbec špatný nápad, protože Facebook či Google mají pochopitelně velmi širokou bázi uživatelů. Osobně jsem přesvědčený, že alespoň někteří z těch největších světových hráčů to zkusí, většina z nich už se například dostala do segmentu plateb, takže to bude už jen o rozšiřování. Další logický krok vpřed pak může být spotřebitelské financování, potenciálně hypotéky.

Jinými slovy, jde převést komplexita obchodování a investic na poměrně jednoduchou sociální platformu?

Ono se to už děje, například Google takto proráží s platformou Robinhood. Podle mě ale stejně záleží na mnoha více faktorech, než jen na jednoduchosti obsluhy. Jistě, velké technologické společnosti mají velký a laciný zásah, ale to je jen jeden dílek do mozaiky. Máte i další kvality investic, které jsou pro spotřebitele podstatné: spolehlivost, výnos, bezpečnost…

Všechno začíná a končí se spotřebitelem, musíte přijít se službami, které chce a za které je ochotný zaplatit. Prostor pro to nicméně podle mě na trhu je a vývoj tímto směrem půjde. Na druhé straně pak jsou ty obří tradiční banky s velkými komplexními systémy, obřími náklady. Neagilní, nedigitální a plné problémů s complience. Podle mě tedy sázka na různá partnerství a na otevřené bankovnictví bude jednoznačně dominančním systémem.

Zmínil jste výzvy, se kterými se bankovní sektor musí potýkat. Je mezi těmito výzvami i přílišná regulace ze strany EU?

Podle mě jde o nový normál. Nové regulace tu zkrátka jsou, na nás je, abychom se s tím smířili. Neustále si na to stěžovat? To by bylo, jako když budete pořád hudrovat, že celý den to, že právě prší a promarníte tím svůj život. Podle mě je navíc regulace dobrá věc v tom smyslu, že podporuje finanční stabilitu celého systému a chrání spotřebitele. A to je důležité. Takže ano, jsme tu trochu přeregulovaní a není to ideální. Ale to je zkrátka svět, ve kterém nyní žijeme, můžeme si tak jenom přát, že politici a regulátoři pochopí, že k ochraně spotřebitelů a finanční stabilitě nestačí jenom psát nové a nové zákony. To problém nevyřeší.

Kde je do budoucna největší výzva pro Saxo bank?

Vždycky v tom, abychom byli dlouhodobě profitabilní. Ale vážně, my v poslední době zaznamenáváme enormní příliv klientů i partnerů, což je pro nás dobré znamení. Takže pro nás je největší výzva ve snižování nákladů, v tom abychom rostli.

Loni jste prodali většinovou část čínské automobilce Geely. Plánujete růst do Číny?

Předně musím říct, že mít Geely jako většinového investora je skvělý benefit, máme s nimi jen ty nejlepší zkušenosti. Z mého pohledu jde o spolehlivého investora. Čína v poslední době prochází velkou finanční reformou, což bereme jako příležitost a je pravda, že je to pro nás lákavé: jde o trh s 1,5 miliardou potenciálních zákazníků. Nyní však to, zda budeme jako Saxo bank součástí řešení tamních bankovních výzev, na Geely a na místních regulátorech.