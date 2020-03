Budějovické Palermo: Na jihu Čech zuří válka soudců | info.cz

Na začátku celého příběhu byla letos 13. 2. kolem půl čtvrté odpoledne dopravní nehoda u obce Dasný na Českobudějovicku. Jejím účastníkem byl (což už dnes plně přiznává) místopředseda českobudějovického Krajského soudu Bohuslav Petr. Po nehodě však odmítl dechovou zkoušku na alkohol i odběr krve, což zákon hodnotí tak, jako kdyby řidič skutečně řídil s alkoholem v krvi. Odmítnutím zkoušky se sice vystavuje přestupkovému řízení, pokud by však na místě „nadýchal“ přes jedno promile alkoholu, byl by souzen za trestný čin opilství. A v případě odsouzení by jako trestaný nemohl vykonávat profesi soudce.

Bohuslav Petr svého nadřízeného o nehodě ani jejích okolnostech údajně neinformoval, udělal to za něj až anonym. Skutečnosti, obsažené v jeho dopise, stejně jako forma jejich podání, napovídají, že autorem je zřejmě někdo ze soudců či právníků.

Autor detailně popsal okolnosti nehody a také uvedl, že soudce Petr se údajně opil už v práci a byl „nakládán do auta“ bezpečnostním ředitelem soudu. K tomu anonym obvinil také soudce Jiřího Šťastného (pověřeného vedením soudu), že svého podřízeného v jeho alkoholových excesech kryje. A stejně tomu mělo být i v případě nehody. Údajně totiž Petrovi zpětně vypsal na den nehody dovolenou, i když byl JUDr. Petr ten den v práci. Pokud by to byla pravda, hrozil by zřejmě postih i Šťastnému.

Prezidentka Soudcovské unie ČR Daniela Zemanová k tomu pro INFO.CZ uvedla, že „předseda soudu je jako kárný žalobce povinen vyhodnocovat informace, které zakládají podezření o tom, zda soudce nespáchal kárné provinění. Je však též povinen dbát o dobrou pověst soudu a soudnictví, proto není z jeho strany namístě zveřejňovat v tomto ohledu jakékoliv spekulace a nepodložené informace.“

Soud: nic nevíme

INFO.CZ se obrátilo na vedení budějovického soudu s dotazem, zda předseda Šťastný o nehodě svého podřízeného ví a zda mu skutečně vypsal kvůli „krytí“ zpětně dovolenou. „Vámi uvedené skutečnosti nemůžeme potvrdit, vedení krajského soudu nejsou známy,“ reagovala mluvčí soudu JUDr. Ivana Vobejdová. Jedna věc je ale podle ní jistá. JUDr. Bohuslav Petr čerpal ve dnech 13. 2. až 14. 2. řádnou dovolenou.

V mezidobí ale vstoupil do příběhu další aktér. Se svědectvím vystoupil Robert Janda, předseda organizace Family for Liberty, zaměřené na pomoc účastníkům opatrovnických sporů. Janda tvrdí, že na vlastní oči viděl, jak byl soudce Petr opilý a v opilosti nasedl do auta. „Zrovna jsme měli u jednoho soudního jednání s klientem přestávku a já se šel projít na chodbu,“ řekl INFO.CZ Janda. Otevřenými dveřmi do Petrovy kanceláře podle svých slov zahlédl, jak místopředseda soudu popíjí z lahve whisky. Zároveň měl být svědkem toho, že se soudce dostal do stavu takové opilosti, že mu musela přispěchat na pomoc nejen jeho manželka, ale i předseda soudu Šťastný.

Celé události byli údajně přítomní i někteří další procházející svědci z řad soudních zaměstnanců.

Janda si přitom pohyb na chodbě natáčel na mobilní telefon, záznamy pak poskytl například spolku Šalamoun a zveřejnil je i na facebooku. Na záznamu z chodby však není vůbec vidět „opilý“ soudce Petr, ale pouze žena (pravděpodobně Petrova manželka), která otevírá dveře do kanceláře Jiřího Šťastného a žádá ho, aby jí „s ním“ šel pomoci.

Janda poté šel také před budovu soudu a natočil Petra, jak v údajné opilosti nasedá do auta a odjíždí. „Bylo to v době, kdy chodí děti ze školy, mohl způsobit tragédii. Proto jsem volal na policii, že do města vjel opilý soudce. Ani do patnácti minut však policie nepřijela,“ tvrdí Janda. Až později se dozvěděl, že Petr skutečně boural. Janda odmítá, že by incident natáčel na základě něčí „objednávky“. „Jsem na to zvyklý, na základě svých osobních zkušeností si natáčím všechno, jednání s úředníky i advokáty… Když se na chodbě začalo dít něco neobvyklého, tak jsem to natáčel,“ řekl INFO.CZ Janda. Na to, že byl Petr opilý, má údajně ještě jednoho svědka, s nímž dnes podávají na Petra trestní oznámení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení.

Petr: bylo mi nevolno

Hlavní aktér celého příběhu však celou záležitost vidí jinak. Přiznává sice nehodu, ovšem nikoliv opilost. „Měl jsem dovolenou a šel do práce za manželkou, které také pracuje na soudě. A přitom se mi udělalo opravdu hodně nevolno, nikdy předtím se mi nic podobného nestalo,“ řekl INFO.CZ Petr.

Poté, co od soudu odjel, měl u Dasného nehodu. „Byl jsem otřesen a odmítl kvůli zdravotnímu stavu dechovou zkoušku i odběr krve. Na to jsem měl právo,“ řekl Petr. Vše ostatní nechává na policii, která podle něj všechny okolnosti nehody prošetřuje. „Každopádně bych čekal, že se i v mém případě bude dodržovat zásada presumpce neviny. Pokud ne, budu se muset bránit,“ tvrdí Petr. Je přesvědčen o tom, že za anonymními oznámeními na jeho osobu stojí někteří jeho kolegové a důvodem je konkurenční boj mezi nimi. „Zatím nechci jmenovat, ale jsem si takřka jistý, kdo za tím vším stojí,“ tvrdí Petr.

Krajský soud v Českých Budějovicích čeká výběrové řízení na nového předsedu, Jiří Šťastný vede soud po odstoupivším Milanu Tripesovi pouze dočasně. Uchází se ale o to, aby se stal předsedou řádným. Server Česká justice napsal, že vedle něj se do výběrového řízení o předsednický post přihlásil i současný místopředseda českobudějovického Krajského soudu pro insolvenční úsek Zdeněk Strnad a předsedkyně Okresního soudu v Písku Martina Flanderová.

INFO.CZ požádalo o vyjádření k případu i ministerstvo spravedlnosti. To tvrdí, že o celé kauze ví pouze z médií, proto vyzvalo k vyjádření jak pověřeného předsedu soudu JUDr. Šťastného, tak soudce Petra. „Dokud neobdržíme vyjádření, tak nemůžeme činit nějaké konkrétní závěry, a není tudíž ani namístě předjímat, zda a jaké podnikneme kroky,“ napsala mluvčí ministerstva Andrea Šlechtová. Podle aktuální judikatury Nejvyššího správního soudu však podle ní není pověřený místopředseda, v tomto případě JUDr. Šťastný, oprávněn podat z titulu pověření kárnou žalobu a podle všeho ani udělit výtku. „Existuje nicméně souběžné oprávnění ministryně spravedlnosti a předsedy Vrchního soudu v Praze, s nímž bude zřejmě paní ministryně poté, co obdrží vyjádření KS České Budějovice, vše konzultovat,“ uvedla Šlechtová.