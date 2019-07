Cabada: ČSSD připomíná Unii svobody v posledním roce její parlamentní existence | info.cz

Pamatujete ještě na Unii svobody? Jsou to roky 2005 a 2006, kdy se její sněmovní existence chýlila neslavně ke konci. A právě k tomuhle období teď politolog Ladislav Cabada přirovnává situaci ČSSD. „Unie svobody tehdy trapně zůstávala ve vládě, i když si Jiří Paroubek vybudoval hlasovací parlamentní koalici s komunisty,“ připomíná politolog. „Netvrdím, že ČSSD dopadne jako Unie svobody, je přece jen daleko silnější na regionální a lokální úrovni, nicméně neschopnost říci jasné ano či ne ji určitě v očích voličů důvěryhodnější neučiní,“ dodává.

Cabada tak reaguje na nekonečné lavírování sociálních demokratů v kauze týkající se výměny ministra kultury. Jejich předseda Jan Hamáček ostatně tvrdil, že chce mít celou peripetii vyřešenou do konce června. Po středeční schůzce premiéra Andreje Babiše s prezidentem je jasné, že se věci dají do pohybu – pokud vůbec – nejdříve v polovině srpna. A grémium sociálních demokratů ve čtvrtek rozhodlo, že bude zdržovací taktiku prezidenta opět akceptovat. A to přesto, že od Jana Hamáčka už otevřeně zaznívá, že se prezident pohybuje mimo Ústavu.

„Co se týče ČSSD, její chování je jen pokračováním dlouhodobé nejistoty, co strana vlastně chce,“ glosuje situaci Cabada. Podle něj ČSSD neví, zda má upřednostnit program (jaký?) a raději jej prosazovat z opozice, anebo dokonce vně sněmovny, kam by ji v nejbližších volbách mohli voliči vyslat. „Anebo zda se má za každou cenu vlády držet, protože jde o její jedinou, byť možná krátkodobou perspektivu něčeho na způsob úspěchu,“ uvažuje politolog v rozhovoru pro INFO.CZ.

Nepochybuje, že se neustále prodlužovaný podivný vývoj v kauze odvolání ministra kultury a jeho nahrazení novým kandidátem změnil čistě v kabaretní představení. „Pokud jde o postoje prezidenta Zemana, pak jej považuji za jdoucí za hranu ústavnosti. Jeho 'napínání Ústavy', respektive její 'kreativní výklad' měly být dávno předloženy k posouzení Ústavnímu soudu,“ nepochybuje Cabada. Svízel ale spočívá v tom, že takový krok může učinit pouze ministerský předseda. „A Babiš tento rok zjevně nechce použít,“ připomíná politolog.

Podle něj se přitom Babišovi v první fázi koaliční krize dařilo prezentovat celou věc jako problém ČSSD, se kterým on nemá nic společného. „Avšak jeho dvě poslední setkání s prezidentem a zejména chování premiéra po těchto jednáních jasně ukazují, jak slabým hráčem se ve vztahu k prezidentovi stal,“ zdůrazňuje Cabada. Příčina této slabosti podle jeho mínění spočívá v tom, že si je Babiš dobře vědom, že prezident je jediný aktér, který bude jmenovat příštího předsedu vlády, ať již po volbách či například po vyslovení nedůvěry vládě ze strany Poslanecké sněmovny.

„A tímto premiérem chce být Andrej Babiš zjevně za každou cenu,“ uvažuje politolog. „V posledních dnech zvolil Andrej Babiš novou zdržovací strategii, když jako téma prezentuje vládní dovolenou v první polovině srpna, jež podle něj jasně znamená, že odklady s odvoláním či jmenováním ministra kultury vlastně nejsou žádný problém,“ uzavírá Cabada.

Dodejme, že se Babiš ve čtvrtek nechal slyšet, že by po přechodnou dobu mohla být řízením resortu pověřena náměstkyně ministra Kateřina Kalistová. ČSSD se ale k takovému scénáři staví značně zdrženlivě.