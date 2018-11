ČSSD pod tlakem. Ale i když opustí vládu, nemusí to být Babišův konec, upozorňuje expert

Včerejší reportáž televize Seznam má své politické důsledky. Opozice již osnuje hlasování o nedůvěře vládě. Pokud k němu vývoj dospěje, klíčový bude postoj sociálních demokratů. V rozhovoru pro INFO.CZ na to upozorňuje politolog Lubomír Kopeček. A je podle něj v danou chvíli předčasné odhadovat, jestli ČSSD nakonec z vlády odejde. „A kdyby sociální demokraté vládu opustili, neznamená to nezbytně konec Andreje Babiše jako premiéra.“ Podle Kopečka je tu totiž pořád možnost, kterou označuje za vcelku pravděpodobnou. Tedy že se najde někdo, kdo bude ochotný jeho jednobarevnou vládu tolerovat.

A je fakt, že ve sněmovně je od časných hodin velmi rušno. Přesný postup a strategie opozičních foramcí ale bude známa až odpoledne. „Je dobré si všímat, jaký postoj zaujmou k celé záležitosti komunisté a SPD, se kterými dokáže Babiš komunikovat. Vláda hnutí ANO s Andrejem Babišem v čele potřebuje k přežití při hlasování o nedůvěře, aby se proti ní nepostavilo 101 a více poslanců. Pak Babišova vláda může klidně fungovat i bez ČSSD,“ upozorňuje v této souvislosti politolog v rozhovoru pro INFO.CZ.

Zároveň nepochybuje, že se především sociální demokraté ocitají pod mimořádným tlakem. „Veřejná debata o tom, že sociální demokraté sedí ve vládě s někým, kdo může nést spoluodpovědnost za únos vlastního syna, je pro ně politicky mimořádně nepříjemná. Uvnitř strany to nepochybně opět posílí hlasy, které jsou nespokojené s účastí ve vládě. Vleklá debata o tom, zda být ve vládě, tím dostane nový rozměr a impuls,“ nepochybuje politolog.



Pokud jde o Andreje Babiše a jeho hnutí ANO, Kopeček má za to, že pondělní reportáž televize Seznam je i pro něj velký problém. „Celou kauzu Čapí hnízdo oživuje ve veřejné debatě a dává opozici do rukou vynikající příležitost žádat vysvětlení něčeho, co vypadá jako únos a možná i vydírání, které je spojené s premiérem. Babišovu veřejnou pozici a důvěryhodnost to může oslabit,“ pokračuje Kopeček v rozhovoru pro INFO.CZ

Současně si ale nemyslí, že kauza po všech předchozích kontroverzích kolem premiéra zásadně ovlivní podporu jeho hnutí ANO, anebo vyvolá uvnitř jeho strany větší protest vůči předsedovi. „Loajalita voličů ANO přežila už hodně velké šoky, totéž platí pro loajalitu straníků. Změnit to může jen to, že by se nezpochybnitelně potvrdilo, že opravdu za celou tuto akci s přesuny syna na Krym a jeho „uklizení“ před policií nese Andrej Babiš odpovědnost, a k tomu je v tuhle chvíli zatím hodně daleko.“



Babiš junior tvrdí, že po zahájení trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo jeho otec chtěl, aby zmizel, a on se tak nedobrovolně ocitl na Ruskem anektovaném Krymu. Podle Babiše juniora, který byl jedním ze spolumajitelů Čapího hnízda, ho na poloostrov odvezl manžel lékařky Dity Protopopové Petr Protopopov. „Zneužil toho, že můj otec chtěl, abych zmizel kvůli kauze Čapí hnízdo,“ řekl novinářům premiérův syn.

Dita Propotopovová dle televize Seznam působila na ministerstvu financí ve stejné době, kdy v jeho čele stál Andrej Babiš. Je rovněž autorkou jedné z lékařských zpráv, která dokládá, že Babiš junior nemůže být stíhán v kauze Čapí hnízdo, protože není zdravotně způsobilý. Stížnost premiérova syna ale státní zástupce zamítl, jeho stíhání tak pokračuje dál.

Andrej Babiš nařčení odmítá.