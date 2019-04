Ferjenčík: Nejdřív musíme řešit odliv nezdaněného kapitálu, teprve pak zdanění bank | info.cz

„Potřebujeme lidi, kteří do toho reálně vidí, a tudíž vědí, jak se v komerční sféře dělají daňové fígle, přetáhnout do státní správy. Potřebuje je tam, kde se dělají ty kontroly,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík. Podle něj jde o základní předpoklad, který by státu mohl pomoct v boji proti firmám, které ze země odvádějí nezdaněné výdělky. „Teprve pokud se nám podaří dostat tento nezdaněný odliv kapitálu pod kontrolu do nějakých mezí, můžeme začít diskutovat o sektorové dani,“ říká Ferjenčík.

Tento týden jste jako Piráti vystoupili s tím, že chcete bojovat proti daňovým rájům. Nejde jen o předvolební plácnutí do vody?



Už začátkem tohoto roku jsme na podvýboru pro digitalizaci v rámci hospodářského výboru iniciovali debatu o zavedení digitální daně pro velké internetové korporace. Následně se nám v této věci podařilo přesvědčit vládu ke změně její pozice, vláda Andreje Babiše byla původně proti, nyní je už pro zavedení této daně. Jinými slovy naše vláda začala bojovat proti nedanění těchto největších korporací uvnitř Evropské unie. Myslíme si ale zároveň, že těch opatření je potřeba zavádět několik.



Například?



Mezi další patří třeba to, že musíme důsledně hlídat, aby společnosti, jejichž vlastníci jsou anonymní, nedostávaly státní zakázky a dotace. Ostatně kolega Michálek už před časem navrhoval, že by měl a být – pokud jde o státní zakázky – zveřejňována jména koncových majitelů těchto firem ve veřejném rejstříku.



To znamená, že dneska to je tak, že tyto anonymně vlastněné firmy mohou dostávat státní zakázky?



Teoreticky by neměly. Máme ale podezření, že dohled nad touto věcí není dostatečně důsledný. Například za Agrofert běžně vystupuje právník Andreje Babiše, což zcela jistě není skutečný obmyšlený. A já se obávám, že podobných případů je hodně. Což by znamenalo, že české peníze skutečně hromadně mizí v daňových rájích.

Osobně jsem se třeba v minulém volebním období setkal s kauzou sms jízdenek v Praze, kde město platilo za pronájem sofwaru firmě, která byla přes Švýcarsko a Kypr vlastněná kdesi v daňových rájích, 57 milionů korun, přičemž policie získala dokument, ze kterého vyplývalo, že ta firma platila za ten samý software jeden milion korun.



Peníze daňových poplatníků šly přitom evidentně do daňových rájů, tudíž je tam podezření, že se jejich nějaká část vracela lidem, kteří byli nějak napojení na dané politické rozhodnutí. A přesně takové praxi chceme zamezit.



Na druhou stranu, téměř vždy, když se hovoří o boji proti daňovým rájům, tak se zmiňuje, že pokud má jít o efektivní opatření, není možné jej dělat izolovaně, ale naopak koordinovaně minimálně v rámci celé Evropy…



To rozhodně. Také my tvrdíme, že ta digitální daň má smysl především v rámci celé Evropské unie. Bohužel ji ale několik států blokuje, samozřejmě jde o především o ty, které na tom vydělávají. Zmínit mohu Irsko nebo Lucembursko. Přesto jsem přesvědčený, že to lze z dlouhodobé perspektivy prosadit. A předpokladem takového scénáře jsou národní úpravy.

Pokud se to tedy povede zavést v několika zemích, řekněme třeba v patnácti nebo dvaceti, razantně poroste tlak na ty černé pasažéry. A myslím si také, že třeba brexit byl v tomto ohledu nevyužitá příležitost. Evropská unie mohla v tomto ohledu tlačit Irsko víc ke zdi. I tak si ale myslím, že se najdou příležitosti, kdy to půjde napravit. Třeba při vyjednávání nového rozpočtu EU.



I tak, chystáte to téma tlačit také po volbách do Evropského parlamentu?



Určitě, minimálně budeme požadovat vznik stálého výboru pro daně, a nikoli pouze výbor ad hoc. Digitální daň bude jednou z našich největších priorit. Řešit chceme také CCCTB, což je zjednodušeně řečeno společný daňový základ firem. Chceme, aby zaplacené daně v jednotlivých zemích odpovídaly skutečné obchodní aktivitě jednotlivých firem, a nejen tomu, kdo, kde a co někdo vlastní.



Další klíčová agenda, které se chceme věnovat, je transfer pricing, tedy problém, kdy mateřská firma fakturuje nějaké fiktivní služby dceřiné firmě, což je metoda, jak převést daňové břemeno do jiného státu. Je to věc, která náš stát, pokud jde o oblast daní, v tuto chvíli asi nejvíc tíží. Výhodou ale je, že není potřeba nic měnit na úrovni legislativy. Je to čistě věcí daňové správy.



A co Piráti a doutnající spor v koalici o zavedení bankovní daně?



My nejsme obecně proti sektorové dani, ostatně ji máme v programu. Říct musím nicméně dvě věci: s ČSSD se naprosto rozcházíme v tom, co by měl stát s těmito vyššími daňovými výnosy dělat. My říkáme, ok, pojďme mluvit o zavedení sektorové daně, zároveň ale dodáváme, že se musí také snížit daňová zátěž práce. Obyčejní pracující odvádějí přibližně čtyřicet procent, lidé pobírající minimální mzdu odvádějí okolo pětatřiceti procent. To je naprosto šílený.

Podle nás je tedy namístě toto snížit. Sociální demokracie chce namísto toho pouze zvýšit výběr následně zvýšit dávky, namísto toho, aby třeba pracovali s dlouhodobou udržitelností jednotlivých sociálních systémů. Zkrátka a dobře: jsme ochotni na téma bankovní daně mluvit, vůbec jako první je ale potřeba zavést krok číslo jedna, a to je ten transfer pricing.



Belgické, rakouské a jiné matky našich bank jim dodávají předražené služby, anebo to minimálně hrozí a my se na to musíme zaměřit. Navíc pokud bychom je zdanily, ten problém razantně prohloubíme. A navíc banky, které jsou v českých rukou, se nebudou moct podobnými kroky bránit, a tudíž bychom je ve finále poškodili. Ty zahraniční banky budou mít zkrátka možnost peníze vyvést a placení daní se tak vyhnout.



Proto bychom rádi, aby vzniklo speciální oddělení daňové správy, které by se orientovalo na firmy s velkými obraty. A tam bychom měli dělat skutečně důsledné daňové kontroly. Předpokladem vzniku takového oddělení je, že tam budou výrazně lepší platové podmínky. Takové oddělení, má-li to mít nějaký efekt, by mělo být schopné přetáhnout aspoň část lidí z velké čtyřky, tj. od poradenských společností, jako je Deloitte, které dělají daňové optimalizace velkým korporacím.

Potřebujeme lidi, kteří do toho reálně vidí, a tudíž vědí, jak se v komerční sféře dělají daňové fígle, přetáhnout do státní správy. Potřebuje je tam, kde se dělají ty kontroly. Je to věc, na které jsem se třeba shodnul guvernérem České národní banky nebo s předsedkyní Národní rozpočtové rady. S oběma jsem o tom mluvil. A teprve pokud se nám podaří dostat tento nezdaněný odliv kapitálu pod kontrolu do nějakých mezí, můžeme začít diskutovat o sektorové dani.



Co říkáte na aktuální peripetie kolem kauzy Čapí hnízdo?



Je to bobtnající problém. Trestně stíhaný premiér, který může být v brzké době navíc obžalovaný. Což má v rukou zastupitelství, které spadá pod resort spravedlnosti, který je v kompetenci hnutí ANO. Najednou končí ministr Kněžínek, který jednal vcelku nezávisle na premiérovi. Tlak je obrovský, navíc jo dost možné, že to souvisí s kauzou Čapí hnízdo. Celé to ukazuje obří problém, který spočívá v tom, že Babiš trval na tom, že musí být ve vládě. Nehledě na to, že tak porušuje všechny svoje sliby, etické kodexy a podobně.



Co s tím?



Jediný řešení je porazit Babiše ve volbách. Toto není zjevně téma, na kterém ho lze oslabit. Musíme ho porazit na tom, že neplní, co slíbil. Dneska opět na plénu sněmovny půl hodiny blábolil nesmysly, přitom sliboval, že bude makat a neblábolit.