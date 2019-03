Můj cíl? Aby tady už šmejdi nemohli parazitovat, říká kandidátka na zástupkyni ombudsmana Selucká | info.cz

S čím, s jakou motivací jste přijala nabídku nebo návrh kandidovat na post zástupkyně veřejného ochránce práv? S jakou ambicí jste do volby šla a jdete před druhým kolem?



Jsem přesvědčená, že bych v tomto úřadě mohla uplatnit zkušenosti z mé dosavadní praxe. V minulosti jsem působila jako sociální pracovnice, byla jsem předsedkyní přestupkové komise na městském úřadě, znám tedy výkon státní správy z praxe, vím, čemu lidé čelí, jak se mnohdy ocitají v komplikovaných a složitých situacích. Působila jsem ale také v advokacii, takže znám i tuto stranu mince. Vím zkrátka, jaké mají občané mnohdy problémy s výkonem státní správy, a pokud k tomu připočtu zkušenosti z právnické fakulty, myslím si, že mám předpoklady pro výkon funkce zástupkyně veřejného ochránce práv.



Jsou nějaké oblasti, pokud jde o agendu ombudsmana, které jsou vám bližší než jiné?



Určitě. Pokud bych měla tu možnost, věnovala bych se ochraně občanů před šmejdy. Dlouhodobě se specializuji na ochranu spotřebitele, myslím, že jde o oblast, ve které jsem i na mezinárodní úrovni dosáhla velkých úspěchů. Své zkušenosti bych chtěla v tomto ohledu využít, ráda bych skutečně úzce spolupracovala s Českou obchodní inspekcí, s Energetickým regulačním úřadem (ERÚ), s Telekomunikačním úřadem, ale i s jinými institucemi. Jde o to, aby ochrana spotřebitelů neexistovala pouze na papíře, nýbrž aby i v praxi skutečně fungovala. Aby šmejdi nemohli i nadále parazitovat na naší společnosti.

Když o tom mluvíte, v čem spatřujete hlavní příčiny toho, že jsme těmto parazitům umožnili takovým způsobem okrádat lidi?



Je to způsobeno hodnotovou rozbředlostí celé společnosti. Peníze a zisk většina lidí povýšila nad něco, co bych označila za mravnost nebo obyčejnou slušnost a ohleduplnost. Jde o ctnosti, které by měly být v demokratické společnosti běžné, a úřad ombudsmana byl mimo jiné zřízen právě k tomu, aby tyto hodnoty chránil. Demokratický právní stát by tady měl být od toho, aby umožnil fungování byznysu, avšak podle pevně nastavených pravidel, aby ti silnější nemohli parazitovat na těch slabších. V naší aule na právnické fakultě máme ve vitráži citát T. G. Masaryka, který zdůrazňuje, že ochrana slabších je úkolem nové doby, a to platilo před sto lety a platí to i dnes.



Vaším soupeřem ve druhém kole volby zástupce veřejného ochránce práv je Stanislav Křeček. Jak ho vnímáte?



Pan Křeček je dlouholetým a zasloužilým politikem. Já jsem naopak obyčejný právník, zatímco on dělá vlastně pořád politiku, mě zajímá právo a jeho aplikace v praxi.



Vaše cesta k právu – ostatně sama jste zmínila, že jste dělala sociální pracovnici – byla relativně klikatá…



Vnímám to jako výhodu. Mimochodem, největší problém našeho vysokého školství spatřuji v tom, že naši studenti hned po absolvování studia nastupují jako vyučující, a tudíž nemají zkušenosti z reálné praxe či ze zahraničních vysokých škol. Anebo třeba v rámci vedení univerzity: člověk si musí zvyknout, že se tady neustále vedou řeči, diskuse a polemiky, a reálné řešení problému je občas v nedohlednu. Jenže ono je někdy třeba také jednat, a mnohdy hodně rychle. Rozhodovat se, vážit jednotlivé varianty, volit optimální řešení problému. Činit rozhodnutí a nést za ně odpovědnost.

A jaká byla tedy vaše dosavadní cesta životem?



Po základní škole jsem vystudovala potravinářskou průmyslovku v Pardubicích, po maturitě jsem nastoupila jako pekařka k pásu, sázela jsem chleba v pekárně v Kyjově.



Jak dlouho jste to dělala?



Asi tři měsíce, pak přišla sametová revoluce a já jsem odešla do již zmiňovaných sociálních služeb. Po čase jsem se přihlásila na bakalářský studijní program na právech, tehdy to byl obor místní správa. Následoval pětiletý magisterský program, doktorát, habilitace. Už tehdy jsem se začala věnovat ochraně spotřebitele.



Vykonávat funkci děkanky právnické fakulty a zároveň se snažit udržet si svoji odbornost je jistě časově velmi náročné. Jak to zvládáte?



Máte pravdu, je to náročné, ale snažím se dělat i něco jiného, abych se z toho nezbláznila. Již asi dvacet let pracuji jako předsedkyně Salesiánského hnutí mládeže Klubu Koryčany, dělali jsme křesťanské tábory pro děti, trénovala jsem stolní tenis, teď se věnuje náš klub hlavně florbalu a sborovému zpěvu v kostele. Hraji na kytaru a ráda zpívám folk, ale i třeba slovácké písničky. Mým velkým koníčkem je zahrada a taky sbírám motýly… ale toho času moc není.



Pokud bychom se vrátili k úřadu veřejného ochránce práv. Jak hodnotíte jeho celkové právní ukotvení, pokud jde o pravomoci, zákonodárnou iniciativu a podobně?



Jsem v tomto ohledu spíše zdrženlivá. Pokud beru v potaz systém brzd a protivah, myslím si, že je to v rovnováze a žádné velké změny nejsou potřeba.

A jak vnímáte vztah veřejného ochránce práv a jeho zástupce?



Je asi všeobecně známo, že ten vztah v tuto chvíli příliš nefunguje, a pokud bych nastoupila do pozice zástupkyně veřejné ochránkyně práv, moje první snaha by určitě spočívala v tom, aby se vztahy normalizovaly. Samozřejmě nepředpokládám, že bychom se s Annou Šabatovou shodly ve všem, protože na některé otázky mám poměrně odlišné názory. Nicméně normální je o věcech diskutovat a snažit se najít kompromis. Cílem je zajistit fungující úřad, který má šlapat ve prospěch občanů.



Z části s tím souvisí i fakt, že o pozici zástupce veřejného ochránce práv rozhodují politici. Jak byste reagovala na námitku, a Petr Fiala tak explicitně mluví, že jste kandidátka ODS?



Považuji se za nezávislého a nestranného kandidáta. Nejsem a nikdy jsem nebyla členkou žádné politické strany, nebyla jsem dokonce ani před rokem 1989 členkou SSM. A to, že se na mě obrátil pan senátor Vystrčil právě z ODS, neznamená, že jsem nějaký „stranický kádr“. Ostatně obrátili se na mě jako na specialistku a mezinárodně uznávaného experta v rámci právní komunity, a nikoli jako na člověka, který je členem ODS. A mám za to, že takto nejsem zcela jistě vnímána ani všeobecně.



Přesto, ta volba je politická. Rozhodují o ní poslanci. Zajímá mě tedy, jaký jste měla dojem z průběhu prvního kola?



Je potřeba rozlišit senát a poslaneckou sněmovnu. V senátu to byla veskrze věcná jednání. Byly to racionální debaty, měla jsem z nich dobrý pocit. Ve sněmovně – zdá se mi – je to přece jen více otázka stranickosti a politiky. Možná je to ale můj subjektivní dojem.

A ještě jinak: pokud jde o vaše jednání s poslanci, myslíte si, že byli dopředu rozhodnuti, anebo se naopak rozhodovali na základě toho, jak jste na ně zapůsobila?



No, já ve sněmovně hovořila pouze se zástupci jedné politické strany a předsednictvem jednoho klubu. Tudíž se mi na to těžko odpovídá.



V prvním kole bylo zjevné, a já jsem takové informace měl už před ním, že velká část poslanců vůbec nehlasovala. Pokud tak budou postupovat i v kole druhém, je prakticky jisté, že nebude nikdo zvolen. Kandidovala byste i v příští volbě?



Věřím, že zástupce bude zvolen již v tomto kole, a tak bude zajištěna stabilita a kontinuita úřadu veřejného ochránce práv. Pokud by zvolen nebyl, opravdu nevím, jestli bych do toho šla ještě jednou. Záleželo by na okolnostech. Je to ale předčasná otázka.



Ještě na jednu věc se musím zeptat. Z pozice děkanky právnické fakulty jste se zasadila o na naše poměry vcelku neobvyklou věc. Mám tím na mysli spolupráci vaší školy s EPH, a.s. Daniela Křetínského. Jak se to semlelo? (Křetínského CMI je spolumajitelem Info.cz Online Media, která vydává INFO.CZ – pozn.)

Daniel Křetínský je náš absolvent. Vystudoval naši školu. Má tudíž k naší právnické fakultě silné pouto, a má zájem ji podporovat. A mimochodem, ve světě jde o zcela běžnou praxi. Přijedete do USA a tam je na budově školy cedulka, že ji pořídili z prostředků toho a toho. A pokud si vezmete priority vlády, jednou z nich je spolupráce vysokých škol s průmyslem. Navíc přece není možné, abychom tady vyučovali věci, které nebudou ukotveny v kontextu, v tom, jak to reálně v jednotlivých oblastech společnosti a byznysu funguje.



A v čem tedy konkrétně spočívá vaše spolupráce s Křetínským?



V tom, že by tady mělo vzniknout specializované evropské pracoviště energetického práva. V Evropě jsou dvě prestižní školy, které něco podobného mají. Pokud ale spolupráci s průmyslem myslíme vážně, musíme spolupracovat nejen s energetickým průmyslem, ale také třeba s hornickým, zemědělským, lesním nebo potravinářským. Na nejprestižnějších školách, jako je Oxford či Harvard, je to už dneska zcela normální a běžné, že se právo vyučuje podle průmyslových oblastí, ve kterém je aplikováno, např. horní právo, potravinářské právo. Je to moderní trend výuky práva všude ve světě.



Jaké na to byly reakce z řad vašich kolegů, anebo ostatních škol?



Řada kolegů se vyděsila. Skoro bych řekla, že některé reakce byly hysterické. Dneska je to ale tak, že třeba nový děkan řekl, že v tom míní pokračovat, z čehož mám velkou radost a doufám, že za pár let se budeme pyšnit prestižním evropským výzkumným pracovištěm v oblasti energetického práva.