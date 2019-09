Nejdřív americký sen, pak podvod, insolvence a sebevražda. Zázračné dítě Lukáš Hakoš se zabil | info.cz

Lukáš Hakoš žil s aureolou zázračného dítěte. V devíti letech si psal s Billem Gatesem. Navrhnul mu, jak vylepšit e-mailový klient Microsoft Outlook. O dekádu později založil firmu Clever Monitor, se kterou pomocí chytrých e-mailových kampaní měnil svět marketingu. Vystupoval v médiích, do své show si ho pozval Jan Kraus , blýsknul se ve Forbesu, v DVTV, v Esquire… Podařilo se mu získat klienty, jako jsou BMW, Walt Disney nebo NASA , a na začátku letošního roku jeho firma vydala dluhopisy za 100 milionů korun, které měly jít na její další růst. Vypadalo to, že se jeho startup svým úspěchem zařadí po bok takzvaných jednorožců, jako jsou Avast či Kiwi.com. Jenže letos se sen o startupové pohádce úplně zbortil. Přišlo obvinění z podvodu a insolvence firmy. Před několika dny „zázračné dítě“ Lukáš Hakoš spáchal sebevraždu. Jeho pohřeb se koná dnes.

Rozplést podivuhodný a pohnutý životní příběh Lukáše Hakoše není nic jednoduchého. Tím spíše, že jeho mediální obraz se od reality podle výpovědí jeho známých a obchodních partnerů lišil. Několik záchytných bodů přesto existuje: Pečlivě budovaná image „zázračného dítěte“, jeho upřímný, chlapecký pohled i nesporné dovednosti. Vyvíjet programy začal ještě na střední škole na živnostenský list svého otce. „Upřímně, já si nemyslím, že bych byl v něčem výjimečný,“ říkal mi loni na podzim a bylo těžké mu podobnou skromnost neuvěřit.

Zřejmé je i to, že posledních deset let Hakoš žil startupovou pohádku. Pohádku o tom, jak selfmademan přišel s výjimečným, byť vlastně prostým nápadem a naprosto změnil svět marketingu. Alespoň tak jeho byznys na první pohled vypadal a mezi klienty společnosti Clever Monitor, ve které byl Hakoš jednatelem a pětinovým vlastníkem, patřila automobilka BMW, filmové studio Walt Disney, britské letiště Heathrow či americká NASA. Jak se později ukázalo, část těchto referencí byla vymyšlená. To ale ještě byl jeden z menších prohřešků firmy Clever Monitor a jejího jednatele.

Vše začalo u taháků

S Lukášem Hakošem jsem se potkal před rokem před jeho karlínskou kanceláří. Měli jsme domluvený rozhovor pro magazín InfoLAB, pro číslo věnované nejchytřejším Čechům. Než jsme začali, bavili jsme se o tom, jak na zahradě tak rád dělá barbecue pro své zaměstnance, a sledovali paprsky slunce ustupující z protějšího vítkovského kopce. Působil na mě jako schopný a inteligentní podnikatel, jako člověk, který má priority srovnané a jde si za svou vizí. „To, co teď dělám, jsem nikdy nedělal s vidinou nějakého obřího zisku. Vždycky bylo mým motorem to, že jsem chtěl nějaký produkt vylepšit,“ vysvětloval mi svou motivaci.

Jeho podnikatelské vlohy se přitom projevily už během středoškolských studií. Tehdy vyvíjel programy na živnostenský list svého otce, během vysoké už vzal podnikání vážněji. I přesto však začal tím, jak v „době prefacebookové“ efektivně rozeslat taháky mezi studenty celého ročníku. „Outlook v té době dokázal poslat e-mail na méně adres, než kolik bylo studentů. Proto jsem vymyslel způsob jak to obejít a taháky jsem všem doručil,“ smál se tehdy.

Kamarádka z ročníku tehdy Hakoše propojila se svými příbuznými na ministerstvu zahraničí, kde takové řešení pro hromadné odesílání marně hledali. Pochopitelně nikoliv pro distribuci taháků, ale oficiální e-mailové korespondence. „Tehdy jsem byl normální kluk, který dělal to, co ho baví, a nebral jsem to moc vážně. Jenomže po pár týdnech se mi ozvali z BMW, že by něco podobného také potřebovali.“ Svůj byznys model od té doby Hakoš intenzivně vyvíjel, v roce 2011 se společníkem Václavem Pelcem zakládá společnost Gemliot, kterou o tři roky později po vstupu investora se přejmenovávají na Clever Monitor. Cíle si nedávali malé. Oba podnikatelé chtěli pomocí umělé inteligence proměnit svět marketingu, zajistit, aby newslettery jejich klientů přesně odpovídaly tomu, kdo jsou a co chtějí jejich zákazníci.

Falešné výkazy

Jestli Hakoš kromě programování v něčem vynikal, bylo to umění se prodat. A to jak do světa médií, tak obchodním partnerům. Firmě se podařilo získat investory jako FG Forrest či Air Ventures, startupu se však po finanční stránce nijak zvlášť nevedlo. Podle účetní závěrky dosáhla firma v roce 2016 provozní ztráty dva miliony korun, o rok později dokonce sedm milionů. Tržby v těchto letech dosáhly jednoho, respektive necelých pěti milionů. V roce 2018 se události okolo Clever Monitoru daly do pohybu. Do firmy vstoupil fond Startec Ventures, který za 35procentní podíl zaplatil 30 milionů korun. Zbylá procenta v (mateřské) společnosti Clever Monitor International Limited, které ovládá dceřiné firmy jako samotný Clever Monitor či Clever Monitor Financials, měli rovným dílem 21,7 procent rozděleny Lukáš Hakoš, spoluzakladatel a výkonný ředitel Jan Svoboda a podnikatel Kamil Kožíšek.

Firma během loňského roku získávala i další kapitál. Třímilionovou půjčku jí poskytnul severočeský podnikatel a šéf společnosti Cargonet Pavel Novák. Byl však jedním z mnoha. Jak píše server Lidovky.cz s odkazem na web FAEI.cz, firma tou dobou byla výrazně předlužená a měla od věřitelů napůjčováno přes 68 milionů korun, které údajně nesplácela. Proč Novák za takové situace firmě peníze půjčoval?

„Prostě mě nenapadlo, že někdo může tak strašně lhát,“ vysvětluje o rok a jednu hořkou zkušenost později severočeský podnikatel, který kvůli této transakci dokonce na sociální síti Facebook založil parodický profil Clever Debt. Novák tvrdí, že mu Hakoš během jednání o půjčce ukázal značně nadsazené finanční výsledky hospodaření. Zatímco oficiálně firma za rok 2016 utržila 966 tisíc, Hakoš měl Novákovi ukázat dokumenty s tržbami 65 milionů. Podobně měl Hakoš zkreslit i další údaje, píše FAEI, který se této kauze věnoval v sérii článků. Celá třímilionová půjčka skončila neslavně. Clever Monitor splatil po mnoha urgencích jen její část a Novák na firmu podal na začátku letošního roku žalobu pro podvod.

Paradoxně, ve stejné době – letos na jaře – Clever Monitor pomocí nově založené společnosti Clever Monitor Financials oznámila veřejnou emisi dluhopisů v objemu 100 milionů korun. Peníze měly jít do rozvíjení produktu a jeho dalšího naškálování. „Financování plánujeme pro potřeby naší expanze a rozvoje nových produktů. V určité fázi zvažujeme i vstup na pražskou burzu,“ uvedl tehdy pro média Hakoš, který však podle všeho už tehdy věděl, že jde do tuhého. Investorům to mohl naznačit štědrý úrok nad osmi procenty i fakt, že emitent se odmítl za splatnost dluhopisu zaručit.

Insolvence

Stalo se to, k čemu vývoj směřoval. Startup Clever Monitor později během letošního jara naplnil statistické předpoklady a jednorožcem, jako je společnost Avast, vyhledávač letenek Kiwi.com či světový výrobce 3D tiskáren Pruša Research, se nestal. Naopak, v dubnu skončil v insolvenci, do které jej poslali jeho vlastní zaměstnanci, kterým dlužil za mzdu. Jen o dva měsíce později se do insolvenčního řízení dostal i emitent dluhopisů, společnost Clever Monitor Financials. Tím však příběh nekončí.

Podle všeho se totiž dlužník snažil vyvést hlavní know-how společnosti v podobě jejího hlavního produktu do nové, účelově založené firmy Clever Aim SE. Na to přišel jeden z věřitelů firmy, který se následně obrátil na soud a ten mu předběžným opatřením vyhověl. „Ačkoliv bylo zahájeno insolvenční řízení, dlužník se svým majetkem (zřejmě v řádu milionů Kč) nakládá v rozporu s insolvenčním zákonem; resp. přesněji řečeno, že majetek je z dlužníka vyváděn na jiné spřízněné subjekty, případně jej tyto spřízněné subjekty používají protiprávně bez právního titulu ke škodě dlužníka,“ píše se v usnesení soudu.

Příběh zázračného dítěte Lukáše Hakoše, jeho amerického snu a 100milionových dluhopisů tím mohl skončit. Šlo by nejspíš o další v pořadí padlých startupů, který by zbyl jako memento pro retailové investory, aby dvakrát měřili, než se rozhodnou investovat do ztrátových podniků. Celá věc má však tragickou dohru. Podle tří nezávislých zdrojů INFO.cz Lukáš Hakoš spáchal v posledních dnech sebevraždu. „Je to extrémně smutný příběh. Jedna věc jsou peníze, lidský život je ale úplně něco jiného,“ uvedl pro INFO.CZ spolu s žádostí o zachování anonymity jeden z Hakošových bývalých obchodních partnerů. Do jaké míry na posledním rozhodnutí Lukáše Hakoše hrál vývoj jeho byznysu, se můžeme už jenom dohadovat.