Pirát Bartoš k Babišovu náletu na GIBS: sněmovně vzkázal, že je mu fuk. Jen zpětně hledá argumenty

Podle Bartoše přitom v sále za zhruba hodinu nezaznělo téměř nic nového. „Jediné, co zaznělo na plénu nové, byla citace výpovědi pana Murína, kterou nejspíš zprostředkovaně dodal bezpečnostnímu výboru Poslanecké sněmovny,“ uvedl Bartoš v rozhovoru pro INFO.CZ.

Také on se – podobně jako dříve šéf lidovců Pavel Bělobrádek – pozastavil nad Babišovým postupem. Konkrétně nad tím, že premiér vystoupil pouze na začátku s krátkým proslovem a pak ze sálu ještě před hlasováním o programu zmizel. „Vystoupil s mantrou znějící: já to můžu udělat,“ dodal Bartoš na adresu premiéra a předsedy hnutí ANO.

Předseda Pirátů Babišův postup označil za nedemokratický. „Je to jako kdyby sněmovně říkal, že mu je ukradená, protože on má dostatek hlasů na to, aby prosadil svou,“ řekl Bartoš. Pozastavil se také u časové souslednosti celé kauzy. „Například vyjádření státního zastupitele Zemana přišlo až někdy v polovině března, přitom my jsme pana premiéra interpelovali už začátkem března v téže věci,“ řekl předseda Pirátů s tím, že to na něj působí tak, že si premiér zpětně vyrábí a precizuje PR výstupy, které mají obhájit to, že se rozhodl Murína z čela GIBS vystrnadit.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán naopak před novináři neochvějně hájil svého premiéra. Podle něj je Babiš v tomto případě správním orgánem, v jehož kompetenci je odvolávat ředitele GIBS. „Premiér je v tomto nezastupitelný monokratický orgán,“ řekl Pelikán na improvizované tiskové konferenci s tím, že celá záležitost tudíž z povahy věci nepatří na půdu dolní komory. Opozice ale tvrdí opak a hovoří o tom, že by Babiš, obzvlášť jako premiér bez důvěry a stíhaný v kauze Čapí hnízdo, neměl podobné kroky dělat.

Nový na celé věci, aspoň pokud jde o politickou rovinu, je postup sociálních demokratů. Zatímco doposud se mohlo hnutí ANO spolehnout na nepřiznanou alianci s SPD a KSČM, dneska to bylo poprvé, kdy se na jejich stranu – aspoň zčásti – přiklonili také sociální demokraté. Nejspíš se v tomto posunu projevuje fakt, že ČSSD vstupuje do dalšího kola vyjednávání o vládě. Podle předsedy sociálních demokratů Jana Hamáčka by tento týden měly začít debaty o personálních otázkách. Zároveň se hnutí ANO a ČSSD stále principiálně rozcházejí ve zcela zásadní otázce – a sice v tom, zda Babiš bude nebo nebude v čele nové vlády.