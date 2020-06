Riziko druhé vlny epidemie je spíše vyšší, v každém případě ale bude jiná, tvrdí Prymula | info.cz

„Ke druhé vlně by mohlo dojít proto – a myslí si to i řada dalších expertů –, že pokud se podíváme na naše data a celkovou zátěž systému a vezmeme aktivní případy, je vidět jasná ‚miska‘. Jinými slovy my jsme z té vlny šli dolů a nyní vidíme, že se to opět zvedá. To někdo může těžko oddiskutovat,“ uvedl Prymula pro INFO.CZ.

Podle bývalého náměstka ministra zdravotnictví a aktuálně vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví zatím nelze jasně říct, zda bude případná druhá vlna mírnější, anebo závažnější. „V každém případě bude jiná. Jiná v tom, že už to všechno nebude zdaleka tak zavřené, jako to bylo během vlny první. Na druhou stranu lidé byli v první vlně velmi ukáznění, s tím už během druhé vlny počítat nemůžeme.“

Prymula přiznává, že riziko druhé vlny je podle něj spíše vyšší než nižší. „Pokud se podíváme třeba na Izrael, tam to do klasické druhé vlny vystoupalo během pár dnů. Na druhou stranu je ale férově třeba dodat, že klasické druhé vlny v Evropě zatím nejsou. Německo sice zaznamenává nějaká navýšení případů, ale to jsou spíše takové fluktuační vlnky.“

Prymula s INFO.CZ mluvil během představení aplikace CovidPass, která funguje jako všeobecné potvrzení o bezinfekčnosti člověka. Podle vývojářů ze stejnojmenné společnosti může fungovat jako užitečná aplikace pro pořadatele masových akcí, provozovatele obchodů, zaměstnavatele. Aplikace má přístup do databáze testů daného člověka a dokáže generovat unikátní QR kód, který okamžitě prokáže jeho bezinfekčnost. „Aplikace je zatím zdarma a abych řekl pravdu, nad byznys modelem, nad tím, zda a jak by to mohlo vydělávat, jsem zatím nepřemýšlel,“ uvedl Marek Pavlas, který je jedním z jednatelů společnosti a také finančním ředitelem skupiny BigBoard.

„Ten nápad na takovou aplikaci mě napadl ve chvíli, kdy jsem sám dostal covid a byl jsem během 52 dní v karanténě. Tehdy jsem si uvědomil, že taková věc může zjednodušit běžný život během případné druhé vlny. Díky aplikaci by mohl být běžný život negativně testovaných lidí mnohem jednodušší,“ nepochybuje Pavlas. Podle Romana Prymuly bude stát aplikaci podporovat.

Jak si Česko vedlo v koronakrizi? Jaké chyby na podzim neopakovat? Tomu se věnuje i tištěný letní speciál INFO.CZ, který právě vyšel.