Šéfem komunikace pražského Dopravního podniku se stane kontroverzní manažer. Bez výběrového řízení | info.cz

Pražský Dopravní podnik (DPP) bude mít od ledna nového šéfa komunikace. Podle oficiálně potvrzených informací stane v čele nově vytvořeného úseku bývalý mluvčí ČSA Daniel Šabík. Toho však doprovázejí kontroverze. Do vlivné funkce podniku s jedenácti tisíci zaměstnanci totiž míří bez výběrového řízení a jeho komunikační dispozice údajně neodpovídají standardům v oboru. A jak uvádí tři nejmenované, avšak důvěryhodné a na sobě nezávislé zdroje v DPP, Šabík do čela úřadu míří jako prodloužená ruka radního pro dopravu Adama Scheinherra.

Daniel Šabík je bývalý moderátor v rádiu a mnohaletý mluvčí ČSA, kterého si v úvodu letošního roku na Dopravní podnik přivedl současný nový ředitel Petr Witowski. Šabík nyní pracuje jako projektový manažer v rámci tiskového oddělení, už brzy ale zamíří výše.

Podle potvrzených informací totiž pro Šabíka bude v rámci podniku od Nového roku vytvořené samostatné oddělení komunikace, on se pak stane jeho ředitelem, ovšem bez výběrového řízení. „Můžeme potvrdit, že od ledna bude novým vedoucím odboru Komunikace Daniel Šabík,“ uvedla pro INFO.CZ tisková mluvčí podniku Aneta Řehková. „Do této pracovní pozice byl nominován na základě doporučení pana generálního ředitele.“

Právě fakt, že nová pozice ředitele komunikace podniku s jedenácti tisíci zaměstnanci bude obsazena bez výběrového řízení, je ale některými manažery v podniku vnímána negativně. Tím spíše, že neveřejné vnitropodnikové směrnice takový postup podle jednoho z našich zdrojů zapovídají. Tiskové oddělení nicméně tvrdí, že je vše podle pravidel. „Pan generální ředitel využil jednu z variant, které lze při obsazování volných pracovních míst použít. Mezi ty patří možnost obsadit volné pracovní místo bez výběrového řízení, tento postup je v souladu s interní směrnicí o obsazování volných pracovních míst,“ vysvětluje Řehková.

Kontroverzí ohledně jmenování Daniela Šabíka do funkce ředitele komunikace je však více. Jednou z těch podstatných je fakt, že Šabík sám má s komunikací s novináři i kolegy údajně občas problémy. „V minulosti například prosazoval, aby lidé byli vyhazováni za své vyjádření na Facebooku,“ říká pro INFO.CZ jeden ze zdrojů. Server Parlamentní listy pak před měsícem zveřejnil některé pracovní emaily Daniela Šabíka, kde se budoucí ředitel komunikace velmi expresivně a vulgárně vyjadřuje o novinářích. INFO.CZ mělo tyto emaily, které jsou adresovány mimo jiné některým zástupcům managementu DPP, rovněž k dispozici, nicméně rozhodli jsme se je nezveřejňovat. To, že Šabík nemá kvality na vedení komunikace tak velké a strategické firmy, jakou je DPP, však tvrdí všechny tři zdroje z DPP, s nimiž jsme hovořili. „Za dobu, co tam je, svými dehonestujícími výroky rozvrátil půl podniku,“ uvádí jeden ze zdrojů.

Zdroje INFO.CZ z Dopravního podniku, které si z pochopitelných důvodů nepřejí být jmenovány, také tvrdí, že jmenování Šabíka souvisí s posilováním vlivu strany Praha sobě na pražském Dopravním podniku. „Na jeho jmenování osobně tlačí náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha sobě). Není se asi co divit, pan Šabík nedělá nic jiného, než že prosazuje Scheinherrovu komunikační politiku a politiku Praha sobě,“ vysvětluje jeden ze zdrojů. Další dva zdroje zevnitř DPP pak tuto informaci potvrzují.