Silnější imunita před koronavirem neochrání. Překvapila nás rychlost šíření, říká profesor Lukeš | info.cz

Dlouhodobě tvrdíte, že paraziti nemusí jen škodit, mohou i léčit. Přítomnost některých parazitů v lidském těle posiluje imunitu, dělá organismus silnějším. Může lidská snaha o dokonalou hygienu a vyčištění organismu souviset i s tím, že se pak hůře bráníme virové nákaze?

Ne, v případě současné pandemie koronaviru to rozhodně neplatí. To je úplně něco jiného. Zda jsme takzvaně superhygieničtí vůbec nehraje roli. Nemáme prostě v krvi protilátky proti viru, který se do světa rozšířil nejspíš kvůli tomu, že v Číně, kde nákaza vypukla, lidé jedí divoká zvířata včetně netopýrů a luskounů. Odtud se pak epidemie díky současné míře globalizace začala šířit nečekaně rychle dál.

Ale nemůžeme tím, že se v současnosti vyhýbáme fyzickým kontaktům, všechno dezinfikujeme, nosíme roušky a bráníme se přenosu čehokoliv, prostě přispět k tomu, že nás pak porazí každá nenápadná infekce? Že se prostě staneme „skleníkovými lidmi“?

Určitě ne. Teď je to naše nutná obrana. Jakmile pandemie odejde, zase se lidé vrátí k běžným návykům. V současné době jsou ale prováděná epidemiologická opatření vlastně jedinou možností, jak pandemii zbrzdit a zabránit fatálním následkům.

S teoriemi o získání hromadné imunity populace prostřednictvím jejího promoření, kterou donedávna razila například britská vláda, tedy nesouhlasíte?

Angličané mají úžasnou schopnost dělat věci jinak než na kontinentu. Jenže tentokrát se netrefili a tohle opravdu není dobrá cesta. Ukazuje se totiž, že počet možných obětí tohoto experimentu byl značně podhodnocen a dnes od něj i britský premiér Boris Johnson couvá. A možná se i obává toho, aby nebyl jednou souzen za zbytečně zmařené lidské životy.

Přiznám se, že mě vaše vyjádření trochu překvapuje. Jste známý jako vědec, který se snaží dokázat, a to dokonce i pokusy na vlastním těle, že cesta k lidskému zdraví vede spíše přes posílení přirozené obranyschopnosti. A ne přes přehnanou hygienu a boj se vším, co se do lidského organismu může dostat zvenčí.

Ano, ale jak už jsem říkal, platí to o posilování imunity, parazitech, nadužívání antibiotik, ale nevztahuje se to na virovou pandemii. Ten virus tady prostě je a nákazu nezastavíme tím, že ho takzvaně necháme vyřádit a nebudeme mu klást překážky. To by u nás stálo tisíce životů, ale patrně by to ani v budoucnu neposílilo naši obranyschopnost proti další případným virovým pandemiím.

Čili souhlasíte s tím, jak tvrdá opatření proti nákaze zavádí česká vláda?

Ano, myslím, že postupuje dobře a jsem rád, že jí nemohu vlastně nic vytknout. To, že mohla reagovat dříve, a že měla nakoupit víc ochranných prostředků, řadím do kategorie – po bitvě každý generálem. Musíme omezit pohyb a shlukování lidí a zároveň v maximální míře testovat a pozitivně testované izolovat. Parazitologický ústav Biologického centra AV právě dostal od Státního zdravotního ústavu povolení k provádění testů na Covid-19. Cesta ke zpomalení a zastavení pandemie opravdu vede přes testování. Heslem dne musí být: testovat, testovat a testovat. A tím zpomalit průběh nákazy do doby, než na ni bude existovat lék či vakcína.

Za jak dlouho očekáváte, že by se infekce tímto koronavirem dala léčit, nebo jí bude možné předcházet očkováním?

Já osobně odhaduji, že efektivní lék (s nižší pravděpodobností vakcína) by mohl být k dispozici nejoptimističtěji za tři měsíce, ale spíše o nějaký ten měsíc později. Pak se všechno snad vrátí do normálních kolejí.

Čekal jste, že by mohla přijít podobná pandemie?

To čekalo hodně vědců, není to zas takové překvapení. Fakt, že pro lidstvo je největší hrozbou virus přenášený mezi divokými zvířaty, se ví dlouho. Dokonce se předpokládalo, že nákaza přijde z Číny a bude za ní stát některý z koronavirů. Co bylo a je pro vědce překvapivé, je rychlost šíření nákazy. S tou v této podobě takřka nikdo nepočítal.