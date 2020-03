Skupina PPF v pondělí vládě předá roušky a další zdravotnický materiál za 100 milionů korun | info.cz

Skupina PPF prostřednictvím své bio-technologické firmy Sotio nabídla pomoc Ministerstvu zdravotnictví již minulý týden; po dohodě s náměstkem Romanem Prymulou následně nakoupila a přivezla do Česka z USA dvacet tisíc ochranných masek, které nyní dostávají jako dar praktičtí lékaři.

Aktuálně skupina PPF předsedovi vlády potvrdila, že v Číně a ve Španělsku prostřednictvím svojí společnosti Home Credit nakoupila a v pondělí bezplatně jako dar České republice předá tyto ochranné pomůcky, v celkové hodnotě sto miliónů korun:

· 1,8 milionu kusů chirurgických masek

· 1,7 milionu kusů respirátoru N95

· 20 tisíc kusů Copan Flocked Swabs

· 30 tisíc Liferiver testovacích sad

· 10 tisíc Wondfo testovacích sad

Uvedené zdravotní pomůcky budou od pondělí 16.3. 2020 večer připraveny k postupnému převozu do České republiky. Dopravu bude zajišťovat vláda České republiky, která jediná nyní může v Číně získat příslušná povolení pro vývoz tak velkého množství zdravotního materiálu.

Další zdravotní materiál, zejména roušky a respirátory, by měla přivézt sama vláda. Vojenský Airbus 319 odlétá zítra ráno do Číny pro rychlotesty na koronavirus, měl by se vrátit ve středu. A jak v neděli uvedl ministr vnitra Jan Hamáček, ministerstvo má potvrzené objednávky na 1,1 milionu respirátorů a pět milionů roušek. „Jednáme s Travel Service o zajištění dopravy tak, aby náklad do ČR dorazil do středy,“ uvedl Hamáček.