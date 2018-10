Rakousko zakázalo muslimské šátky ve školkách. Kritici mluví o vydírání, proti je i církev

Vláda totiž prosazování příslušných pravidel zvolila metodu „cukru a biče“, kterou někteří rakouští opoziční politici a komentátoři označují za vyděračskou taktiku. Místo avizované hrozby snížení státního příspěvku na provoz, rozšiřování a výstavbu zemských školek a škol, příspěvek naopak mírně zvýšila. Zato ale musely spolkové země slíbit, že ve svých školkách oficiálně zakážou muslimské šátky.

„Prakticky se tedy skutečně jednalo o vydírání. Vláda totiž peníze na péči o děti podmínila právě zákazem šátků. Šlo přitom o 142,5 milionu EURO,“ řekl pro „INFO.cz“ zástupce šéfredaktora rakouského listu Neues Volksblatt Manfred Maurer.

Jinou možnost než „vydírání“ ale podle něj vlastně vláda neměla. Předškolní zařízení spadají v Rakousku do kompetence spolkových zemí, z nichž některé, zejména ty pod vedením sociálních demokratů, zakazovat šátky nechtěly. Jednak se obávaly potíží s vymáhání zákazu, jednak soudních tahanic, které může tento zákaz vyvolat.

Proti tomu, aby dívky ve školkách nesměly nosit muslimský šátek, se pro někoho možná překvapivě, ale o to razantněji postavila v Rakousku i katolická církev. Rakouská biskupská konference v oficiálním prohlášení vznesla pochybnosti o tom, zda je takové opatření skutečně nutné, protože podle biskupů dosud nikdo neprokázal, že šátky ve školkách představují opravdu nějaký zásadní celospolečenský problém. Katolická církev zákaz šátků navíc označila za možné „porušení lidských a rodičovských práv a zásah do náboženské svobody.“

Vláda, složená z lidovců (ÖVP) a Svobodných (FPÖ), však trvá na svém. „Šátek je výrazem politického islámu, jehož vliv musíme v Rakousku potlačit. Nemůžeme připustit, aby byly malé dívky stigmatizovány už v mateřské škole,“ prohlásil rakouský vicekancléř za FPÖ Heinz Christian Strache. Tvrdí, že dokonce i v Turecku jsou šátky na většině státních škol až do páté třídy zakázány.

Zákaz šátků podpořil i mluvčí odborového svazu rakouských učitelů Paul Kimberger. „Z mého pohledu by mělo být ve školkách a školách zakázáno nosit muslimské šátky dívkám až do 14 let,“ řekl deníku Kurier Kimberger. Zároveň se vyslovil i pro to, aby byly děti ochráněny i od „některých náboženských“ rituálů, které praktikují jejich rodiče. „Sám vidím, jak někteří žáci trpí v období islámského postního měsíce Ramadánu. Jsou uprostřed svého vývoje a přitom nesmějí po celý den nic jíst a pít,“ uvedl Kimberger. Velmi by přivítal, kdyby vláda našla řešení, jak děti od těchto rituálů ochránit. „V případě potřeby i zákonem,“ řekl odborový mluvčí.

Zatím však není v Rakousku úplně jasné ani to, jak bude vymáhán už dojednaný zákaz nošení muslimských šátků ve školkách. Vláda totiž pověřila spolkové země, aby samy určily, jaké sankce budou hrozit rodičům, pokud vypraví svou dceru do školky se šátkem na hlavě. Poté, co navrhované opatření projde celým legislativním procesem a schválením v zemských zastupitelstvech, by mělo začít platit od nového školního roku.