Další fiasko Šlachty a Ištvana. Nejvyšší soud ochránil soukromí před policií i žalobci | info.cz

KOMENTÁŘ JANA JANUŠE | Je to jen pár dnů, co jsme si připomněli smutné sedmileté výročí policejního zásahu na Úřadu vlády , za nímž stáli tehdejší šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta a olomoucký vrchní státní zástupce Ivo Ištvan. Akce, která změnila polistopadové směřování České republiky, nabývá postupem času stále absurdnějších rozměrů. Do mozaiky zapadá rovněž dnešní zpráva České televize, podle níž Nejvyšší soud v květnu rozhodl, že tuto razii – a pro mnohé doslova policejní či prokurátorský puč – provázely rovněž nezákonné odposlechy.

Policejní odposlechy jsou vždy výrazným zásahem do lidského soukromí, mají proto velmi přísné podmínky, spojené rovněž s tím, jak dlouho a jak konkrétně smějí probíhat. Povoluje je pouze soud. V dané kauze tak podle Nejvyššího soudu tato pravidla dodržena nebyla. „Redaktor České televize Jiří Hynek uvedl, že podle Nejvyššího soudu bylo nezákonné to, že odposlechy byly u soudů použity u posuzování jiné trestné činnosti, než ke které byly ostravským soudem povoleny,“ najdeme konkrétněji na webu ČT24.

Chápu, že to může na první pohled vypadat zvláštně, a to je možná ještě jemně řečeno. Někdo by mohl očekávat, že jde přece o to, co ti lidé říkali a zda se na tom ukázalo, že se mohli dopustit něčeho problematického, nebo dokonce trestného. Nemůžeme do toho ale tahat selský rozum. Právní logika je složitější a vidí dost často i za roh.

Trestní právo, vůbec to nejpřísnější a nejtvrdší kladivo na ty nejhorší nepravosti, totiž bývá ve všech demokratických a právních státech výrazně omezeno: na úkor státu a ve prospěch podezřelého. Musí se hrát podle pravidel a nejvíce to platí právě pro orgány činné v trestním řízení. Můžeme si vypomoci poučkou „v pochybnostech ve prospěch“, ale také rčením, že než potrestat jednoho nevinného, raději nechat uniknout jednoho darebáka. Buďme rádi, že to stále platí také v České republice.

Právo na soukromí a jeho nedotknutelnost, stejně jako přísná pravidla trestního procesu, jsou výrazným výdobytkem moderní doby, u nás pak zejména polistopadových časů. Je dobře, že jej Nejvyšší soud takto výrazně brání. Rovněž tím také vysílá jasný vzkaz o té podivné kauze, která předznamenala pád Nečasovy vlády, v souvislosti s níž například advokát Petr Toman říká: „Jsem přesvědčen, že toto období bude jednou v učebnicích popisováno jako nejtemnější doba polistopadové české justice.“