Dostál: Politika plná paradoxů. Brněnský sjezd lidovců jako bod obratu české politiky? | info.cz

Někdy v polovině 90. let minulého století vydal tehdejší politolog Petr Fiala knihu Katolicismus a politika, ve které na základě dlouhodobých trendů předpovídal, že jsou lidovci na nejlepší cestě k mimoparlamentní existenci. Jako jeho student jsem knihu četl s několikaletým zpožděním, avšak o to důkladněji. Svým způsobem byla totiž trajektorie lidovců v éře započaté Josefem Luxem, jejíž součástí byl vnitřní svár, který nakonec vyústil ve vznik TOP 09, stejně jako snahy integrovat malé středové strany v čase opoziční smlouvy, tím nejzajímavějším, co se v časech stabilní dominance občanských a sociálních demokratů v české politice dělo.

Od té doby uplynulo hodně času. A v roce 2010 se situace dokonce jevila tak, že dávala Petru Fialovi za pravdu. Dnes jsme ale téměř o deset let moudřejší, Fiala už není vysokoškolským pedagogem, nýbrž lídrem jedné z nejsilnějších opozičních stran, jež chce být, jak sám Fiala s chutí říká, hlavní politickou alternativou Andreje Babiše a jeho hnutí ANO. A lidovci? Ti se v mezičase pod vedením Pavla Bělobrádka vrátili nejen do sněmovny, ale také do vlády, a nyní hledají – pro změnu z opozičních lavic – strategii, jež jim umožní i nadále zůstat relevantní silou české politiky.

A co čert nechtěl, jeden z možných scénářů KDU-ČSL na brněnském sjezdu paradoxně předestřel Fiala, který lidovcům jako politolog předpovídal brzký pád. A pokud zkrachovaly všechny pokusy o nějakou formu spolupráce se Starosty a nezávislými, případně s bývalými lidovci z TOP 09, je vlastně varianta nějaké formy koordinovaného postupu mezi KDU-ČSL a ODS logickou volbou. Nikoli náhodou o ní ostatně před sjezdem hovořil také nově zvolený předseda lidovců Marek Výborný. „Není to otázka nadcházejících voleb, ale do budoucna si dovedu zcela zodpovědně představit debatu s ODS o nějakém modelu à la CDU/CSU v Německu,“ pravil před časem nástupce Pavla Bělobrádka.

Petr Fiala to dnes de facto zopakoval: „Naše podstatná a hlavní ambice do příštích parlamentních voleb musí být otočit Českou republiku správným směrem. Do tohoto zápasu bychom měli jít v co nejužší spolupráci, a měli bychom zvítězit.“ Podle předsedy občanských demokratů by si obě formace mohly užší spolupráci vyzkoušet už příští rok v krajských volbách. Zmínil ale také volby prezidentské. „Měli bychom být dostatečně moudří a zodpovědní, aby po příštích prezidentských volbách usedl na Hradě prezident, pro kterého budou tři pilíře moderní politiky nepřekročitelné,“ řekl Fiala.

Na mysli tím měl svobodu a demokracii, příslušnost k Západu a silnou a moderní tržní ekonomiku. Na tom všem se nejspíš s lidovci shodne. Zrovna tak musí být zástupcům obou stran jasné, že pokud chtějí konkurovat hnutí ANO, jehož podpora se dlouhodobě pohybuje okolo třiceti procent, jinak než v nějakém bloku toho nedosáhnou. Dokonce to lze formulovat ještě ostřeji: podobný strategický tah je klíčovým předpokladem budoucí proměny charakteru české politiky. A ať už bude případná forma jejich spolupráce jakákoli, jedno je jisté. Takový blok by měl realistickou šanci vytvořit protiváhu Andreji Babišovi.

Koaliční potenciál hnutí ANO jde dlouhodobě dolů, a Babišovi tak nemusí být po příštích volbách nic platné ani vítězství s třiceti procenty hlasů. Avšak nutno říct, že se proměna těžiště české politiky neobejde bez spolupráce tradičních politických stran s Piráty. A když už se sjezd koná v Brně: právě tady se mohou lídři všech zmíněných subjektů inspirovat. Přestože v jihomoravské metropoli komunální volby vyhrálo hnutí ANO, skočilo po nich v opozici. A pilířem koalice, která tady vznikla, je právě blok složený z ODS a lidovců, který doplňují sociální demokraté a především překvapivě také Piráti.