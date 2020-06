Holec: V ČSSD se bojí sami sebe. Nejen za Bernarda ještě zaplatí | info.cz

A vlastně nejen on. Pouhý týden před Bernardovým koncem představil svůj nový krajský projekt Změna 2020 Jiří Zimola, pro změnu jihočeský exhejtman a ještě nedávno i první místopředseda ČSSD se sklony k amatérskému herectví. Oba byli populární. A hlavně dokázali jako jedni z posledních v barvách strany, co se už téměř tři roky potácí od jednoho volebního debaklu k druhému, uspět ve volbách: Zimola ty poslední krajské vyhrál, zatímco Bernard udělal čtvrtý nejlepší výsledek ČSSD.

Tím ovšem personální inkontinence v Lidovém domě nekončí. Před stranou už nějakou chvíli utíkají i senátoři Miroslav Antl, Jaroslav Malý nebo Emilie Třísková, zatímco jiní hledají před podzimními volbami další politické spojence. Sice kvůli jedněm volbám nezakládají vlastní partaje, s ČSSD své jméno ale taky radši nespojí. „V případě pana Antla je to pro mě nepříjemná zpráva, znám ho roky a vážím si ho, považuji za velkou ztrátu a chybu tamní organizace, že se nedomluvili,“ řekl Právu místopředseda ČSSD Michal Šmarda.

A na Pelhřimovsku si to dokonce v senátních volbách rozdají dva „velikáni“ ČSSD, bývalý šéf Senátu Milan Štěch a někdejší ministr kultury Vítězslav Jandák. Ten letos kandiduje za hnutí ANO, protože je podle něj ČSSD zoufalá, dělá populistickou politiku a kupuje si voliče. Doslova řekl, že se připojuje „ke všem blbostem na světě“. Ano, o tom Jandák něco ví. Sám převlékl partajní kabát tolikrát, že se mu všechna jeho stranická angažmá stěží vejdou do kádrového posudku. Nakonec je herec… Jandák měl vždycky čuch na moc, a když cítil, že k ní má nějaká strana blízko, byl prostě ve správný čas na správném místě. Takhle prošel i ODS, KDU-ČSL a Republikánskou unií. Teď každopádně radši nekandiduje za ČSSD – i on se bojí síly oranžové značky.

Ne náhodou: v Lidovém domě si nechali udělat vlastní předvolební průzkum a ten ukázal, že by strana mohla na podzim překročit kritickou pětiprocentní hranici jen v Pardubickém, Jihočeském a Jihomoravském kraji. Po dvanácti letech by se tak připomnělo oranžové tsunami z roku 2008, kdy ČSSD totálně vyhrála krajské volby s nekrajským tématem lékařských poplatků. Teď by to bylo naruby – totální oranžový odliv. Po sněmovních, evropských a místních volbách by to byl čtvrtý volební debakl strany v řadě. Navíc jen rok (nanejvýš, pokud nebudou předčasné) před klíčovými sněmovními volbami, v nichž ČSSD podle některých předvolebních průzkumů hrozí další průšvih. O čelní místa na volebních kandidátkách stran se vždy vedly méně kamarádské bitvy, ostatně jde o moc a peníze. V Lidovém domě teď ale začínají mít opačný problém.