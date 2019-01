Palička: Mediální gramotnost po youtubersku, místo báby s dědkem přemlouvá Kovy studenty

Populární youtuber Kovy baví tisíce mladých lidí. Nyní se rozhodl, že by je mohl nejen bavit, ale i vzdělávat. Ve spolupráci s projektem Jeden svět na školách natočil sérii videí, která by měla studentům základních a středních škol vštípit základy mediální gramotnosti. Je to ušlechtilý krok nebo jen reminiscence někdejší kampaně Přemluv bábu, přemluv dědka?

Možná si ještě vzpomenete na to, jak Jiří Mádl a Martha Issová promlouvali před volbami v roce 2010 ke svým vrstevníkům a apelovali na ně, ať přemluví své starší příbuzné k vobě pravice. Doba se mezitím změnila. Mádl s Issovou už netáhnou a přemlouvání důchodců také ne. V kurzu jsou noví hrdinové, kteří před devíti lety ještě ani neexistovali – youtubeři. A jeden z nich, Karel Kovář alias Kovy se rovněž dal na přemlouvání, respektive vzdělávání. Žáky základních a středních škol má naučit mediální gramotnosti. Ve spolupráci s projektem Jeden svět na školách, který spadá pod neziskovou organizaci Člověk v tísni natočil sérii videí nazvanou Kovyho mediální ring, kde vysvětluje jak se v mediálním světě orientovat.

Na první pohled se jedná o ryze užitečnou aktivitu, důležitost mediální gramotnosti v dnešní době jde asi jen těžko zpochybňovat. V dnešní digitální éře, kdy existuje stále ještě velký počet tištěných médií, ale hlavně nepřeberné množství médií internetových a k tomu ještě sociální sítě, je vyznat se v informační tsunami oříškem často i pro starší a dobře vzdělané jedince, natož pak pro děti a dospívající. Logicky je lepší mít možnost alespoň základy pochytit ve škole, než se chápání složitého mediálního světa učit za pochodu, na což jsou odkázány předchozí „analogové“ generace. Je ale zrovna mladý youtuber tím pravým, kdo by měl jen o problematice šířit osvětu mezi svými vrstevníky?

1080p 720p 360p REKLAMA Zeman je úžasný stratég, Drahoše na něj nedokázali připravit, říká vlivný youtuber Kovy autor: INFO.CZ

Angažmá Kovyho se od angažmá Mádla a Issové v přemlouvací kampani příliš neliší. Mladí lidé vždy raději budou poslouchat někoho, kdo jim je věkově blízko a kdo je mezi nimi populární, než nějakého autoritativního kravaťáka. Youtubeři jsou u věkové kategorie do 20 let globálně nejpopulárnější celebrity po boku herců a zpěváků, takže je logické, že mnoho puberťáků se na videa koukne ne proto, že by je zajímala nějaká mediální gramotnost, ale proto, že tam je Kovy, jehož videa pravidelně sledují. Potud se jedná o tvůrců projektu o geniální marketingový tah. A bohužel i největší kámen úrazu.

Samotné pětici videí nelze vytknout nějaké pokusy o indoktrinaci. Maximálně se můžeme pozastavit nad tím, že jejich technická úroveň a řemeslné zpracování působí místy poněkud nedotaženě a videa, která si youtuber Kovy točí svépomocí, občas působí profesionálnějším dojmem než videa v projektu spolufinancovaném z veřejných peněz. Kovyho mediální ring sám o sobě nešíří žádné politické poselství, ale problém je ten, že lidé z okruhu, v němž videa vznikala. ano. Sám Kovy se k politice vyjadřuje poměrně často a je jednoznačně propagátorem moderní liberální silně proevropské politiky. Pod tento ideologický profil bychom pak mohli zařadit i samotnou zaštiťující organizaci Člověk v tísni i ve videích spolu s Kovym vystupující novináře.

Kovy může s dobrým záměrem vzdělávat o nebezpečí uzavírání se do informačních bublin, ale sám v jedné takové bublině je. Když mladí diváci, světem médií nepolíbení, začnou považovat svého oblíbeného youtubera za mediální autoritu, budou sledovat jeho názory a jeho prostřednictvím se v liberální bublině ocitnou také. To se to pak těžko vyhledávají různé názory na jednotlivá témata a kriticky se nad nimi uvažuje, když všude kolem sebe slyšíte, že konzervativní názory jsou náckovství a euroskepticismus je dílo Putinovo. Pro projekt, který se snaží o objektivitu, je to bohužel dosti značné riziko, které může konečný výsledek edukace mládeže učinit vším možným, jen ne objektivním.

Podobně paradoxně může působit i Kovyho snaha o úvod do problematiky přesvědčovací techniky reklamy. Bylo by fér, kdyby mladým divákům přiznal, že není žádný jejich kamarád z internetu, který dělá, co dělá, protože zrovna nemá nic lepšího na práci, ale že je to právě reklama, ze které je živ. Dnešní youtubeři nejsou nic jiného, než nový typ podnikatelů, kteří namísto produktů prodávají sami sebe. Kovyho případ to úplně není, ale mnozí jiní youtubeři a youtuberky jsou víceméně jen chodící reklamní plochou a často jedinou jejich motivací pro jakoukoliv spolupráci je to, jak a jestli vůbec je honorovaná. Ostatně i v projektu Kovyho mediální ring je jeho hlavní aktér svým způsobem reklamní tváří, kterou si tvůrci vybrali a které zaplatili, protože věděli, že u cílové skupiny s ní zabodují. To se ale deváťák, kterému výukový materiál z dílny Člověka v tísni pustí učitelka v hodině občanské výchovy, nedozví.