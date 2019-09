Euroarmáda? Politika, který vysvětluje smrt synů a dcer, si představuji těžko, říká Zelinka | info.cz

INSIDER PODCAST | Ivo Zelinkovi ještě nebylo 40 let a přesto má hodnost podplukovníka a v rukou do značné míry osud 43. výsadkového praporu v Chrudimi, který patří mezi naprostou špičku. Momentálně je jedním z nejviditelnějších vojáků ve veřejném prostoru, mimo jiné i díky svému twitterovému účtu , který přilákal tisíce sledujících. „Celkem 70 procent veřejnosti má důvěru v armádu a toto číslo pořád roste,“ říká v dalším vydání podcastu Insider.

Česká armáda zažívá poměrně šťastné období, kdy dochází nejen k jejímu přezbrojování, a na evropské poměry se velmi slušně rozrůstá. Zrovna chrudimští výsadkáři přitom patří mezi světovou špičku. „Své spojence si jako voják nevybíráte. Já jsem nicméně velmi rád, že máme Poláky a Američany,“ upozorňuje Zelinka na výsadkáře, s nimiž ti chrudimští nejčastěji spolupracují. A nevedou si vůbec špatně.

„Výhoda české armáda je, že je relativně malá. Změny, které děláme, se dají uskutečnit relativně rychle a nestojí tolik peněz. V řadě segmentů můžeme být na špičce. Poláci musí investovat i do námořnictva. Jedna ponorka stojí jako jedna mechanizovaná brigáda,“ říká. Američané podle podplukovníka zase mají úplně jiný přístup, kdy se spíš zaměřují, aby vojáci měli všeobecné dovednosti.

„My jsme jako výsadkáři u jednotky osm let a více. Dva roky strávíme jen výcvikem a pak to můžeme šest nebo osm let prodávat. Pokud jim řeknu, že mám 162 seskoků, tak si myslí, že lžu, a trvá několik týdnů je přesvědčit, že to tak není. Oni jich mají 16,“ dodává.

Představa, že by vznikla jednotná armáda EU na úkor NATO, se Zelinkovi příliš nezamlouvá. „NATO funguje proto, že tam je jednotnost velení. Na politické úrovni je tam právo veta, v EU ještě existuje, ale v některých otázkách už ne. Představa politika, že by neměl právo veta nad nasazením synů a dcer (...), tak je těžko představitelná,“ říká.

Podle něj se rozdíly mezi armádami jednotlivých států ukázaly při operaci Serval, kdy mělo dojít k osvobození Mali od islamistů. Zatímco původně se měla zúčastnit francouzsko-německá bojová skupina, nakonec šlo jen o akci Francouzů. „Nasazení vojáků například ve Středoafrické republice je pro Francii běžná záležitost, ale pro Němce naprosto nepřijatelná,“ doplnil.

Pokud vás zajímá jak se Ivo Zelinka udržuje ve formě, zda by při vstupních zkouškách do armády zvýhodnil ženy a co si myslí o soše maršála Koněva, poslechněte si celý podcast Insider, který moderuje Tomáš Jirsa a Michal Půr.



