ANALÝZA: Atomový Kim vyhrál summit Korejí. S kontrolou jeho slibů si nikdo hlavu neláme

Jaderné zbraně na Korejském poloostrově končí a Severní a Jižní Korea spolu do konce roku uzavřou mírovou smlouvu, oznámil po dnešním setkání se severokorejským diktátorem Kim Čong-unem jihokorejský prezident Mu Če-in. Vyzval pak přítomné, aby Kima za jeho úsilí odměnili potleskem. Kim tak získává pověst mírotvorce a spekuluje se o tom, že by mohl získat Nobelovu cenu míru. Jenže jeho sliby jsou více než neurčité a není jasné, jak a kdo je bude kontrolovat.

Deklarace obou vůdců, jihokorejského prezidenta Mu Če-ina a severokorejského diktátora Kim Čong-una, o závazku podporovat „úplnou denuklearizaci“ Korejského poloostrova neobsahuje žádné konkrétní kroky k tomuto cíli. Navíc chybí i závazek, že se Severní Korea podrobí mezinárodní kontrole svého jaderného programu (Jižní Korea jaderné zbraně nemá), aby bylo jasné, že se skutečně vzdala svých jaderných zbraní a žádné další už neskrývá. Přitom všechny předchozí dohody o zastavení severokorejského jaderného programu zkrachovaly na tom, že Severní Korea ukryla část svého nukleárního programu a odmítala do svých zařízení vpustit mezinárodní inspektory.

Jde tak spíše o prohlášení pro veřejnost a zahraniční státníky, než o nějaký konkrétní pokrok. Mu Če-in může Jihokorejcům tvrdit, že Sever už nehrozí jihu jadernými zbraněmi a že, jak mu slíbil Kim, už nebude testovat ani své rakety. Severokorejský diktátor zase potvrdil, že je formálně ochoten se vzdát jaderných zbraní a pojistil si tak schůzku s americkým prezidentem Donaldem Trumpem plánovanou zřejmě na polovinu června. Trump, kterého znepokojuje severokorejský jaderný program a vývoj severokorejských atomových střel schopných zasáhnou USA, by se s Kimem bez ujištění a „denuklearizaci“ odmítl setkat.

Kimovo důležité rande

Pro Kima, paranoidního diktátora s velkými ambicemi, je setkání s Trumpem velmi důležité. Spojené státy tím totiž nepřímo uznají legitimitu jeho režimu, jedné z nejtvrdších diktatur na světě neustále vyhrožující sousedům svými zbraněmi. Kim už podle jihokorejských představitelů potvrdil, že bude od Trumpa žádat bezpečnostní záruky pro svůj režim ze strany USA a také odvolání mezinárodních ekonomických sankcí. Sankce uvalené na Severní Koreu právě kvůli výrobě raket a jaderných zbraní v posledních měsících režim tvrdě postihly. Podle některých odborníků se Kim obává zhroucení své vlády a je ochoten udělat téměř cokoliv, aby přežil. Doslova, protože pád jeho režimu by zřejmě znamenal i jeho smrt z rukou rozzuřených obyvatel Severní Koreje.

Výměnou za americké ústupky Kim slibuje, že se vzdá jaderných zbraní. Summit obou Korejí ale naznačuje, že to nebude jen tak. V případě obou Korejí se totiž Mu Če-in a Kim Čong-un dnes dohodli, že se „vyhnou válce“ a budou „postupně“ omezovat své zbraně na obou stranách. Klíčové je přitom slovo postupně. Kim má ve zbraních oproti Jižní Koreji obrovskou převahu a nebyl by problém, aby rychle a najednou alespoň část z nich zlikvidoval. Místo toho chce postupovat postupně. Stejný trik bude zřejmě zkoušet i na Trumpa. Navrhne, že se bude vzdávat svých jaderných zbraní postupně. Jenže taková postupnost se může protáhnout snadno na neurčito.

Konečně mír?

Výhodou pro Kim Čong-una navíc může být i to, že se vůdcové obou Korejí se shodli na tom, že do konce roku spolu uzavřenou mírovou smlouvu ukončující Korejskou válku z let 1950 – 1953. Válka, oficiálně nazývaná policejní operace, totiž skončila v roce 1953 pouze příměřím. Dosud se navíc obě Koreje držely fikce, že existuje jen jedna Korea. Jižní Korea, tvrdila, že ona je tou jedinou Koreou a stejně tak to tvrdila i Korejská lidově demokratická republika, tedy Severní Korea. Když bude uzavřena mírová smlouva, budou i formálně existovat Koreje dvě a posílí to především pozici Severu.

Navíc uzavření mírové smlouvy může vést k tlaku na Američany, kteří mají v Jižní Koreji své vojáky, aby ze země odešli. I když Kim sám si oficiálně odchod amerických vojáků z Jižní Koreje neklade jako podmínku jednání s USA. Američané jsou v Jižní Koreji mimo jiné proto, že v korejské válce vedli vojska OSN, která bojovala proti severokorejské agresi vůči jihu. Část Jihokorejců je proti přítomnosti amerických vojáků a v Jižní Koreji se opakovaně konají protiamerické demonstrace. Po mírové smlouvě protiamerický tlak v zemi zesílí a Kim ho určitě bude politicky podporovat.