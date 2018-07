ANALÝZA: Tajná operace soukromých zpravodajců proti Sorosovi. Kdo a jak pomohl Orbánovi?

Střední Evropa byla letos svědkem rozsáhlé zpravodajské operace, kterou tentokrát provedla soukromá firma. Podle serveru Politico totiž najatí izraelští agenti z privátní firmy sháněli zvukový materiál vhodný pro diskreditaci Sorosových aktivit. Orbán a jeho strana Fidesz totiž v letošní předvolební kampani využil George Sorose jako symbol všeho, co budapešťský nacionalistický předák odmítá: kromě jiného občanskou společnost, humánní přístup vůči uprchlíkům nebo třeba jen náznaky multikulturalismu.

Pikantní je, že izraelská média – za všechny třeba internetový The Times of Israel – zkraje letošního roku referovala o „antisemitských podtónech“, které během Orbánovy kampaně zazněly. Právě v souvislosti se Sorosem.

Maďarský specialista v Tel Avivu. A známé firmy

Jak celá privátní zpravodajská akce probíhala? Lidé z firmy Black Cube se pod falešnou identitou a jako zaměstnanci firem založených pro tento účel vydali do Amsterdamu, Budapešti, Londýna, New Yorku a Vídně. Používali arabsky nebo evropsky znějící jména. Setkali se s několika bývalými i současnými zaměstnanci Sorosových nadací. Rozhovory, které si tajně nahrávali, otáčeli k tématům, které bylo možné použít v Orbánově kampani. Zvukové stopy pak experti sestříhali a poskytli vybraným médiím.

Pro (zpravodajskou) úplnost: podle ředitele pražské Nadace Open Society Fund Roberta Basche nikdo jeho zaměstnance v této souvislosti nekontaktoval a o kauze má informace jen z médií. Tato organizace vznikla jako součást mezinárodní sítě nadací založených George Sorosem, již několik let k ní ale bezprostředně nepatří.

Na práci špiónů z Black Cube přitom neukazují jen zdroje serveru Politico. Operace se zúčastnila žena vystupující jako Anna Bauerová, která se na jednom ze dvou setkání se Sorosovými lidmi prezentovala jako spolupracovnice společnosti Tauro Capital. Pod tímto jménem a se stejnou firemní vizitkou už agentka firmy Black Cube – i když při jiné akci – v terénu pracovala. Také londýnská adresa 46 Warwick Street je reportérům povědomá z jiných operací izraelských soukromníků. Už jen drobností se zdá být fakt, že nejméně ve dvou případech lidé žádající o schůzku s pracovníky Sorosových NGO hovořili se silným izraelským akcentem.

Agenti z Black Cube neponechali nic náhodě a pro zdárný chod operace údajně přibrali do týmu maďarského analytika, který byl stále k dispozici přímo v telavivské centrále firmy. V okamžiku, kdy akce skončila, neodjel jen maďarský kolega, ale ohluchly i telefony dosud značně aktivních osob a zanikly webové stránky fiktivních společností.

Symbióza? Maďarští pravičáci i The Jerusalem Post

Výsledkem složité i nákladné operace privátních agentů jsou mediální výstupy nejen na sociálních sítích, ale i v poměrně respektovaných médiích. Jejich články se pak Orbán a jeho lidé mocně oháněli v kampani před volbami, které pro ně zřejmě i díky pomoci z Tel Avivu dopadly příznivě – v parlamentu získali ústavní většinu.

Pro staronovou maďarskou vládu hon na Sorosovy organizace s volbami neskončil. Minulý měsíc schválil budapešťský parlament balíček protiimigračních zákonů, které zavádějí tresty za podporu nelegální migrace a brání příslušníkům „cizích populací“ usadit se v zemi. Těmto právním normám dala sama vláda přiléhavý název. „Balíček zákonů ´Stop Soros´ považuje organizování nelegální migrace za trestný čin. Chceme zabránit tomu, že se z Maďarska stane země imigrantů,“ hájil novou legislativu maďarský ministr vnitra Sándor Pintér.

Co se nejviditelnějších mediálních výstupů týče, tři týdny před maďarskými volbami (v polovině března) se texty inspirované prací Black Cube objevily v maďarském nacionálně konzervativním deníku Magyar Idok. Ten je napojen na vládnoucí stranu Fidesz. Vzhledem k jeho charakteru je tento list přirozeným nosičem podobně fabrikovaných zpráv. List se proti zprávě serveru Politico přesto ohradil s tím, že nebude komentovat „bezobsažné spekulace“.

Tajně pořízené nahrávky si ale našly cestu i do pravicového izraelského deníku The Jerusalem Post. Agenti firmy Black Cube do listu dostali článek dosud dostupný na webu, který je opatřen titulkem „Exkluzivně: Jak Sorosem financované nevládní organizace lobují členské země EU proti sobě navzájem“. Text vyšel 15. března a zpětně viděno spoléhá pouze na informace, které list obdržel do privátních zpravodajců z Tel Avivu.

V tuto chvíli není jasné, zda The Jerusalem Post o operaci věděl a s Black Cube spolupracoval, nebo jen skočil po informaci prodávané jako exkluzivní. Tento deník George Sorose v minulosti občas kritizoval: v předloňském názorovém textu zástupkyně šéfredaktora Caroline Glickové je Soros vinen „megalomanstvím“, přičemž „šíří chaos“ a „podkopává suverenitu západních demokracií“.

720p 360p REKLAMA Jeruzalém: Proč Svaté město už tisíce let krvácí? autor: INFO.CZ

Jako obvykle: Manipulace, přehánění... a také informace

Patrně nejtypičtější manipulací ze společného soustruhu zpravodajců Black Cube a Orbánových píáristů je ta o Sorosově snaze změnit maďarské mocenské poměry. Lidé z Fidesz na sociálních sítích zveřejnili text o údajné Sorosově armádě dvou tisíc „svého druhu žoldáků“, kteří mají jediný cíl – sesadit Orbána. Ve skutečnosti se bývalý finanční šéf miliardářova charitativního fondu před izraelským soukromým agentem zmínil, že všechny Sorosovy organizace po celém světě mají odhadem právě dvě tisícovky zaměstnanců.

Příběh o Sorosových žoldácích se každopádně hodil do kampaně. Lidé nabraní do neexistující armády prý rovněž touží zničit plot, který maďarský kabinet vybudoval v roce 2015 na hranici se Srbskem, aby zamezil cestě uprchlíků do země a posléze na západ Evropy. Během předvolební propagandistické řeže se tak objevily billboardy znázorňující Sorose obklopeného opozičními osobnostmi před rozstřiženým pletivem, na kterém je umístěn nápis „Tito lidé společně roztrhají hraniční bariéru“.

List The Jerusalem Post pak v březnovém textu opisuje záznam ze schůzky mezi privátním agentem a Balázsem Dénesem, šéfem jedné z NGO se sídlem v Berlíně. Soukromý špión se vydával za podporovatele lidskoprávních skupin. Dénes během schůzky vlastně jen konstatoval, že nesouhlasí s tehdy ještě nepřijatým maďarským zákonem namířeným proti nevládkám, protože odporují evropským právním standardům. Izraelský deník tuto událost interpretoval jako Sorosovu snahu rozeštvat jednotlivé státy Evropské unie.

Black Cube: Já nic, já zpravodajec dodržující zákony

Ke zpravodajské operaci se teď nikdo nehlásí a informace o ní proto lze smést ze stolu. Což se také děje.

Maďarská vláda na zprávu zcela odmítla reagovat. PR aparát Black Cube odpověděl podle očekávání: „Firemní politika nám zakazuje informovat třetí stranu o našich závazcích vůči klientům. A zásadně nepotvrzujeme ani nevyvracíme spekulace kolující ohledně naší činnosti. Rádi bychom podotkli, že Black Cube pracuje vždy v souladu se zákonem a postup konzultuje s nejprestižnějšími světovými právnickými kapacitami.“

Mimochodem, podobné formulace používají privátní bezpečnostní služby dodávající opravdové žoldnéře, které jsou pro to tolik milovány nejen obchodními společnostmi, ale i vládami. Také izraelské (státní) tajné služby zásadně nekomentují jim přisuzované operace, ty tak ale činí z pochopitelných důvodů. Izraelská média k tomu dodávají, že se zaměstnanci Black Cube rekrutují hlavně z bývalých vojenských zpravodajců, čemuž odpovídá i výběr poradců. Je mezi nimi několik bývalých vysokých armádních důstojníků.

Aktivity Black Cube jsou nejen (z podstaty věci) nejasné, vzbuzují ale i kontroverze. Časopis The New Yorker loni napsal, že se agenti Black Cube – rovněž pod falešnou identitou – pokusili sehnat kompromitující materiály na herečku Rose McGowanovou. A snad i její kolegyně. Najmout si je měl producent Harvey Weinstein, který tak chtěl zamezit zveřejnění svých sexuálních skandálů, respektive je bagatelizovat. Tento vlivný muž Hollywoodu zneužíval svého postavení k sexuálním útokům na filmové hvězdy a jeho eskapády fakticky odstartovaly hnutí Me Too.

Soukromí špióni z Tel Avivu se podle všeho zapojili i do korupčních kauz v Rumunsku. A měli se dokonce snažit obstarat kompromitující informace na vysoké činitele administrativy bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy. Prý ve snaze podkopat tzv. jadernou dohodu s Íránem. Jen pro kontext: tuto smlouvu tvrdě kritizoval Obamův nástupce v úřadu Donald Trump, který ji také vypověděl. A týž postoj vždy zastávala izraelská pravicová vláda.

720p 360p REKLAMA „Smrt Americe!“ Na Blízkém východě to vře, spustí pád íránské dohody jaderné zbrojení? autor: INFO.CZ

Pravda, tato obvinění vůči Black Cube se zdají být jako vystřižená z učebnice konspiračních teorií. Brittany Kaiserová, druhdy vysoce postavená manažerka společnosti Cambridge Analytica přesto považovala za nutné britskému parlamentu sdělit, že její společnost nespolupracuje s firmou Black Cube. Je na místě poznamenat, že Cambridge Analytica je kontroverzní britská poradenská společnost, která kombinuje tzv. data mining s analýzou získaných informací a strategickou komunikací ve volebním procesu.

Jinými slovy (a přeloženo do češtiny): tato firma byla kupříkladu obviněna, že ukořistila osobní data desítek milionů lidí používajících sociální síť Facebook. Jejich názory pak detailně analyzovala a coby voliče je cíleně ovlivňovala. Experti se domnívají, že tato firma pomohla Donaldu Trumpovi k moci a stoupencům Brexitu k vítězství. Cambridge Analytica působí rovněž v Česku. Kromě jiného spolupracuje s ruskou společností Lukoil.

Soros = nepřítel izraelské pravice

Finančník Soros není populární ani u izraelské pravice. Došlápl si na něj i premiér Benjamin Netanjahu, který ho obvinil z financování izraelských protestů proti deportaci afrických žadatelů o azyl. Svým ministrům Netanjahu s až neurvalou otevřeností i jistou sebelítostí sdělil, že „Obama deportoval dva miliony nezvaných příchozích a nikdo neřekl ani popel“. Měl tím patrně na mysli fakt, že americké úřady i za úřadování předchozího prezidenta vracely zpět nelegální imigranty.

Filantrop židovského původu je v Izraeli obviňován z peněžní podpory domácích, většinou levicově orientovaných nevládních organizací, které kritizují vládu židovského státu z lidskoprávních hledisek. Kupříkladu ve finanční zprávě skupiny vojenských veteránů Breaking the Silence (Prolomit ticho) za rok 2017 se jako donor opravdu vyskytuje Sorosem založená Open Society Foundation, rozhodně ale nejde o jediného – ani hlavního – sponzora. Před nadací se v žebříčku dárců umístilo třeba i švýcarské ministerstvo zahraničí.

O důvodech Sorosovy démonizace se pro svůj domovský server Ynetnews, respektive papírový deník Jediot achronot rozepsal veterán izraelské žurnalistiky Nahum Barnea. „Je nenáviděn pro společenské ideály, které podporuje. Pro názory, které zastává. Je nenáviděn i pro své bohatství a kvůli tomu, že je žid. Pro to samé je nenáviděn také v Izraeli,“ konstatuje novinář. Barnea cituje i filantropova syna Alexandera Sorose. „Používají nás jako univerzální výmluvu. Můžeme za každou krizi. Každou chybu. I každý korupční skandál."