Babiš po jednání s Trumpem: Skvělá nálada, zajímal se o ČR. Navázali jsme velmi dobrý vztah

Andrej Babiš po jednání českým novinářům řekl, že „pro Českou republiku je dnešní den velice důležitý“. Rozhovor s Trumpem označil za konkrétní a otevřený a vzájemné vztahy Česka a USA za stále se zlepšující. Trump měl podle Babiše skvělou náladu a zajímal se o českou historii. „Pan prezident se zajímal o rozdělení Československa. Navštívil Československo v roce 1990. Má skvělé vzpomínky na naší zemi,“ řekl předseda vlády.

Premiér Trumpovi mimo jiné ukázal růst českých výdajů na obranu, probrali kybernetickou hrozbu a energetiku. „Bavili jsme se o plynovodech, o LNG. Velké téma byla Sýrie, kde jsem panu prezidentovi řekl, že je důležité, abychom vyřešili problém uprchlíků. Spojené státy by se měly také po diskusích s jinými zeměmi snažit ten problém řešit,“ pokračoval ve výčtu Babiš, který si pochvaloval, že ho přijala „nejsilnější možná sestava“. Svědčí to podle něj o velkém významu vztahů USA s Českem. „Myslím, že jsem s panem prezidentem navázal velice dobrý osobní vztah,“ řekl s dodatkem, že Trumpovi dal svůj mail.

Babiš už v úvodu setkání připomněl dlouhé spojenectví USA a Česka a roli Američanů při vzniku Československa. Premiér Trumpovi připomněl, že čeští vojáci pomáhají po boku Američanů v boji proti terorismu. Trump, který jinak vystupuje jako tvrdý kritik spojenců v NATO, českou armádu pochválil. „Česká republika je skvělá země, velmi dobře se jí ekonomicky daří. Je to velmi bezpečná země, má silnou armádu, silné lidi,“ řekl.

Dalším tématem podle Babiše byla cla na auta. Trump toto téma podle premiéra vnímá a stěžoval si na průběh jednání s EU. Prý z nich nemá dobrý pocit. „Říkal, že s Čínou se to posouvá. Budu chtít, aby náš paní eurokomisařka (Maelstromová) informovala, jaký je posun,“ uvedl Babiš, pro kterého to představovalo jedno z hlavních témat schůzky. Prezidenta USA vyzval, aby cla na dovoz evropských aut nezaváděl.

Na dotaz ohledně firmy Huawei, ohledně které na Západě panují obavy, Babiš řekl, že žádné téma státníci nestíhali probrat výrazněji do hloubky. „Pozval jsem našeho kybernetického atašé. V tomhle směru je spolupráce jasná. My vnímáme jejich názory a starosti z hlediska kybernetické bezpečnosti,“ konstatoval šéf vlády.

Babiš zopakoval Trumpovi pozvání do České republiky. „Řekl jsem mu, že pokud se bude chtít setkat s nějakým státníkem v Evropě, tak je Praha připravena.“ Trump neřekl, že by do ČR přijel. Babiš pozvánku tlumočil i Trumpově dceři Ivance, se kterou se v Bílém domě krátce setkal. „Pan prezident ji zavolal a měl jsem možnost se s ní seznámit. Mohla by přijet na nějakou byznyskonferenci,“ poznamenal s dodatkem, že by se v Praze mohlo konat česko-americké obchodní fórum.

Začátku setkání Trumpa s Babišem v Oválné pracovně přihlíželi novináři ze Spojených států. Původně bylo v plánu, že by oba politici měli odpovídat zhruba 20 minut na položené otázky. Ve chvíli, kdy se ovšem od jednoho z amerických žurnalistů ozvala otázka na bývalého Trumpova právníka Michaela Cohena, který nyní vypovídá proti prezidentovi Spojených států, zaměstnanci Bílého domu setkání s médii ukončili.

O napjatém vztahu mezi americkými novináři a Trumpem svědčí i začátek jednání. Žurnalisté nelibě nesli, že oba státníci odešli do Bílého domu a neotočili se na kamery. Monika Babišová s Melanii Trumpovou navíc zůstaly poněkud bezprizorně stát na místě, nepříliš spokojenou reakci Babišové zachytily kamery.

Just spotted this little moment:



Monika Babišová (the wife of Czech Republic Prime Minister Andrej Babis) and Melania Trump shrug as Trump and the prime minister walk ahead of them into the White House. pic.twitter.com/ZD7FBpXl0r