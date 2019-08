Bannon nevzdává sen o akademii populismu. Italské vládě slibuje tvrdou právní bitvu | info.cz

Steve Bannon – bývalý poradce prezidenta Donalda Trumpa, kterému v roce 2016 pomohl do Bílého domu – dál pokračuje v budování nové akademie pravicového populismu nedaleko Říma. Založení školy, která bude produkovat nové nacionalistické politiky typu italského ministra vnitra a šéfa Ligy Mattea Salviniho, ohlásil už začátkem letošního roku. Jeho velkolepý plán se však nelíbí italským úřadům, které se snaží proces zastavit dřív, než bude škola otevřena. Bannon ale ustoupit nehodlá.

Sídlem školy, jejíž oficiální název zní Akademie židovsko-křesťanského západu, má být bývalý kamenný klášter Trisulti, který se nachází v městečku Anagni asi hodinu cesty od Říma. Poklidné místo, které přes osm set let obývali mniši, Bannona okamžitě uchvátilo. Došel přitom k závěru, že právě klášter ze 13. století bude ideálním místem pro jeho zamýšlené centrum pro výchovu nových kádrů pravicového populismu. Práce na kontroverzním projektu se mu ale komplikuje.

Klášter, který po odchodu mnichů začal chátrat, se italské ministerstvo kultury rozhodlo pronajmout už v roce 2017, a to ultrakonzervativní katolické organizaci Dignitatis Humanae Institute (DHI) na dobu 19 let za nájem ve výši 100 tisíc eur ročně. Přes společnost DHI se pak klášter dostal do ruky Bannonovi, který se rozhodl historickou památku přeměnit v líheň nových hvězd evropské krajně pravicové politiky.

Bannonovy vize však někteří politici a místní považují za nebezpečné a dělají vše proto, aby mu misi překazili. Italské ministerstvo kultury tak v květnu zahájilo řízení o zrušení koncese, na základě které má společnost DHI možnost klášter po dobu 19 let využívat. Ministr kultury Albert Bonisoli přitom uvedl, že jeho rezort odhalil v přidělení koncese nesrovnalosti a kromě toho došlo také k porušení několika smluvních závazků.

Bannonovi lidé nyní slibují, že s ministerstvem kultury sehrají velice tvrdou právní bitvu. „Ministerstvo nemá jediný důvod licenci nebo pronájem zrušit… Těším se, až půjdeme k soudu, kde očistíme naše jméno a budeme bojovat, co nejvíce to bude možné,“ říká v rozhovoru pro server Courthouse News Benjamin Harnwell – zakladatel organizaci DHI a budoucí ředitel akademie.

Britský konzervativní katolík, který je věrným spolupracovníkem Steva Bannona, označuje kroky italského ministerstva kultury za „politicky motivované“ – šéf rezortu Albert Bonisoli je členem antisystémového levicového Hnutí pěti hvězd, které plány na založení ultrakonzervativní akademie kritizuje.

Ministerstvo však tvrzení popírá a trvá na tom, že společnost DHI neplatí nájemné a zatím nezahájila ani renovaci kláštera, kterou přislíbila. Harnwell chce celou věc vyřídit před soudem. Sám si je ale vědom toho, že soudní proces může kvůli komplikovanému právnímu systému v Itálii trvat roky.

Salvini je spasitel a změna klimatu pohádka

Zatímco se italské ministerstvo kultury snaží vznik akademie zastavit, Bannonovy vize podle Harnwella postupují kupředu. Podrobnosti o vyučovaných kurzech, osnovách a podmínkách k získání diplomu prý budou upřesněny letos na podzim. Podle budoucího šéfa akademie projevilo zájem už zhruba 1500 potenciálních studentů, zatím ale kapacita stačí jen pro 25 zájemců a v budoucnu se má rozšířit na celkových 350 míst.

„Stejně jako staré klášterní řády – náboženské řády – přetvořily člověka v mnicha, chce i Steve ty, co sem přijedou, přeformovat v gladiátory,“ říká Harnwell s tím, že podle Bannonovy vize má být akademie „gladiátorskou školou pro kulturní válečníky“, kteří cítí, že jsou židovsko-křesťanské myšlenky v ohrožení.

Pravá ruka bývalého Trumpova stratéga přitom varuje před islámem, který je podle něj nebezpečným militantním náboženstvím, a naopak oceňuje politiky typu Nigela Farage – bývalého šéfa britské euroskeptické konzervativní strany UKIP a bojovníka za brexit – nebo italského ministra vnitra a šéfa protiimigrační Ligy Mattea Salviniho, kterého označuje za „spasitele“ Itálie.

Nekontrolovaná migrace je podle něj „existenční hrozbou“ pro každý stát a globální oteplování jen pohádka. „Změnu klimatu bych zařadil do stejné kategorie, jako jsou zubní víly, jednorožci nebo Otec Vánoc,“ říká v rozhovoru pro Courthouse News. Popírá přitom, že by věda změnu klimatu jakkoliv dokázala a osočuje odborníky, že varují před hrozbami spojenými s klimatickými změnami jen kvůli vlastním finančním zájmům. Bannona přitom označuje za nejchytřejšího muže, kterého kdy potkal.

„Je to škola, která je navržená podle jeho image a vzoru,“ říká Harnwell, když prochází klášterem, kde se v minulosti mniši tiše modlili, dnes se má ale stát centrem populismu se školným ve výši 45-50 tisíců dolarů. Bannon vysoké poplatky brání s tím, že vynaložené peníze mají studenty přesvědčit, že stojí za to ukrojit ze svého života šest až devět měsíců a nastartovat tak „hvězdnou“ politickou kariéru. Je však otázka, zda se mu vize podaří naplnit. Oficiální nařízení vyklidit prostor kláštera zatím z italského ministerstva kultury nedorazilo.