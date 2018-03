Bannonův projekt, který vytáhl Trumpa do Bílého domu. Jak Cambridge Analytica ovlivnila volby

Když Cambridge Analytica v roce 2014 vznikla jako odnož společnosti SCL Elections, stáli za ní dva muži. Miliardář Robert Mercer a šéf krajně pravicového webu Breitbart News Steve Bannon. Mercer firmu financoval, Bannon se stal jejím faktickým vládcem, byť z pozice viceprezidenta.

„Museli jsme mít všechno schválené od Bannona. Byl šéfem Alexandera Nixe (tehdejšího ředitele společnosti, pozn. red.). Nix neměl pravomoc utrácet peníze bez jeho souhlasu,“ popisuje někdejší analytik společnosti Christopher Wylie, který na kauzu, jež otřásá veřejným děním i důvěrou v největší sociální síť Facebook, upozornil.

Cambridge Analytica měla bez vědomí uživatelů získat údaje z 50 milionů facebookových účtů. Před americkými prezidentskými volbami tak zasáhla až čtvrtinu voličů. Nix se následně chlubil, že firma pomohla Donaldu Trumpovi do Bílého domu, jelikož díky získaným datům uměla kampaň lépe zacílit.

Od testů k Trumpovi

Celý případ se zdá být však trochu složitější. Společnost vznikla v roce 2014, tedy rok před tím, než Trump vůbec ohlásil záměr kandidovat. Informace tak ukazují spíše na promyšlený Bannonův plán, jak radikalizovat americké voliče a připravit si půdu pro prosazování svých politických názorů.

Již v kongresových volbách testovala společnost hesla jako „vysušit bažinu“, přičemž bažinou myslela washingtonské elity a politiky. To později převzal právě Trump. Součástí pokusů bylo také vypouštění vějiček s názory ruského prezidenta Vladimira Putina.

„Putin byl jedinou zahraniční věcí, kterou jsme testovali. Ukázalo se, že spoustě Američanů se myšlenka silného autoritativního lídra líbí a lidé docela bránili i Putinovu invazi na Krym,“ vypráví Wylie.

Že primárně nešlo o pomoc Trumpovi, ale spíše o zájmy zakladatelů, naznačuje také to, že Cambridge Analytica nejprve za realitním magnátem nestála. V republikánských primárkách pomáhala jeho protikandidátovi Tedu Cruzovi.

Spojení s Cruzem měla firma díky Mercerovi. Miliardář je dlouholetým podporovatelem senátora za Texas. Až po Cruzově porážce v primárkách se Mercer přiklonil k Trumpovi. A s ním i Cambridge Analytica.

Někdejší šéf digitálních operací Trumpovy kampaně Brad Parscale odmítá, že by se společností spolupracovali. Sám prezident se v minulosti vyjádřil, že sběr a analýza dat ze sociálních sítí jsou přeceňované. Že mu služby Cambridge Analytica pomáhaly však dokazují výroky jeho zeťe a poradce Jareda Kushnera.

„Kampaň zjistila, že Facebook a digitální cílení jsou nejúčinnější způsoby, jak oslovit publikum. Přivedli jsme Cambridge Analytica. Vybudovali jsme datový uzel, o němž nikdo do poslední chvíle nevěděl,“ chlubil se Kushner loni v květnu v rozhovoru pro časopis Forbes.

Jak to vypadalo?

Jak přesně spolupráce společnosti s Trumpem vypadala, nastínil na televizní stanicí Channel 4 tajně pořízené nahrávce ředitel Nix. Firma pomáhala s digitální i televizní kampaní a využívala při ní data, která získala od uživatelů Facebooku.

Z nich sestavovala psychologické profily voličů, na které chtěla cílit. Kvůli tomu se s ní soudí profesor z New Yorku David Carroll, jehož data měla Cambridge Analytica sbírat také. Carroll popsal, že společnost sestavila tabulku jednotlivých témat a následně bodovala, jak důležité jednotlivé segmenty pro uživatele jsou. Patřila mezi ně témata jako státní dluh, držení zbraní nebo ekonomika.

„Dělali jsme veškerý výzkum, všechna data, všechny analýzy, všechno cílení. Provozovali jsme veškerou digitální kampaň, televizní kampaň a naše data určovala celou strategii,“ pravil Nix a chlubil se, že díky práci jeho týmu dokázal Trump vyhrát těsným rozdílem ve třech klíčových státech a získal dostatek volitelů, aby mu nevadilo, že prohrál v celkovém součtu hlasů.

Na schůzce s reportéry britské televize, kteří se vydávali za potencionální klienty, doprovázel Nixe ještě jednatel společnosti Mark Turnbull. Právě jeho vyjádření naznačuje, že se Cambridge Analytica zřejmě dostala do rozporu s americkými zákony.

Firmy na špinavou práci

Turnbull prohlásil, že firma vytvářela zástupné organizace, které měly za cíl šířit negativní informace o Trumpově protikandidátce Hillary Clintonové. „Jsou to organizace občanské společnosti, charity nebo skupiny aktivistů. Dáte jim materiál a oni udělají práci. Prostě jsme pustili informace do oběhu na internetu a sledovali, jak rostou a každou chvíli je trochu tlačili,“ popsal.

Jednotlivé části soukolí měly jasné úlohy. Cambridge Analytica byla jakýmsi centrem, kam se sbíhala data od uživatelů a vyhodnocovaly se jejich profily. Zatímco Trumpova kampaň měla za úkol pozitivně přesvědčovat a motivovat lidi, vnější organizace se staraly o šíření negativních zpráv o protikandidátech.

Na internetu se například objevovaly materiály pod heslem „Poražte podvodnici Hillary“, které měla na svědomí společnosti Make America Number 1. Její klipy dosáhly více než 30 milionů shlédnutí.

Důvodem pro takový postup jsou zákony omezující množství peněz, které může kampaň získat od dárců. Na běžné společnosti se však tento limit nevztahuje. Americké právo zakazuje jakoukoli koordinaci mezi oficiální kampaní a vnějšími skupinami. Právě tady zřejmě Cambridge Analytica zákon porušila.

Cambridge Analytica se však brání, že nic špatného nedělala a její postup je plně legální. Zakládané společnosti podle ní splňovaly podmínky pro tzv. politické akční výbory, které jsou v kampaních běžné.

Na nahrávce se Nix chlubí tím, že jsou na postup americké úřady krátké. Nix vypovídal před sněmovním výborem vyšetřujícím možné ovlivnění voleb již v roce 2017. Republikáni se ho prý zeptali na tři otázky a za pět minut bylo hotovo. Nic nezjistili ani demokratičtí zákonodárci při dvouhodinnovém slyšení.

„Jsou to politici, ne technici. Nerozumí tomu, jak to funguje. Kandidát je vždycky takový mazlíček. Nikdy není zapojený. Jeho tým mu říká, co má dělat,“ vysvětloval Nix.

A co Rusko?

S upozorněním na masivní a nezvykle přesně cílenou kampaň přišla už loni na podzim i sama Clintonová, když poskytovala interview v rámci propagace své nové knihy. Útoky podle ní necílily jen na ni osobně, ale také na voliče, které měla odradit od toho, aby ji volili.

„Máte masivní propagandu s cílem zabránit tomu, aby lidé přemýšleli přímo, protože jsou zaplaveni nepravdivými informacemi. Máte lidi, kteří hledají, snaží se to pochopit, ale každý vyhledavač, každý web, který najdou, opakuje to samé. Ano, ovlivnilo to myšlenkové procesy voličů,“ pravila.

Clintonová se také ptá, jestli neexistovalo spojení mezi Cambridge Analytica a Ruskem. Podle ní je záhadou, že ruská propaganda byla najednou tak přesně zacílená. Ovlivňování voleb a propojení Trumpova týmu s Moskvou šetří i FBI. Cambridge Analytica ale jakoukoli spojitost odmítá.

Ruská stopa zatím spočívá jen v osobě Alexandera Kogana. Moldavský vývojář, který měl vymyslet aplikaci umožňující firmě sběr dat uživatelů, přednášel na univerzitě v Petrohradu. Získal také granty na výzkum od ruské vlády.

Kogan se však brání, že ho Cambridge Analytica zneužila a nyní je obětním beránkem pro ni i pro Facebook. V rozhovoru pro britské rádio BBC 4 sdělil, že aplikace nebyla jeho nápadem, nýbrž s požadavkem na její vývoj přišla firma. Její zástupci ho ujišťovali, že je vše legální. „Řekli mi, že to schéma je legální. Měl jsem se víc ptát na etiku,“ pravil.

Jasné není ani to, zda o přesném způsobu získávání dat věděl Steve Bannon, či šlo o akci lidí kolem Nixe. Podle Wylieho Bannon odsouhlasil týmem navržené schéma. Jestli znal detaily, to už ale netuší.