Dvanáct let práce, rok volna. Němečtí sociální demokraté přicházejí s revolučním návrhem

Místo takzvaného nepodmíněného základního příjmu, o kterém se diskutuje v řadě zemí, by měli lidé nárok na to, aby si po určité odpracované době vzali až roční placené volno. V rozhovoru s internetovým portálem deníku „Die Zeit“ to řekl generální sekretář německé sociální demokracie Lars Klingbeil.

Podle Klingbeila by prosazování tohoto návrhu stejně jako dalších návrhů na změnu podmínek na pracovním trhu mohlo sociálním demokratům vrátit ztracené voliče. „Jsem stoprocentně přesvědčen o tom, že sociální demokracie může být pro lidi znovu atraktivní, když se jasně profiluje a bude přinášet nové myšlenky,“ uvedl Klingbeil.

Tvrdí, že jedním z takových nosným témat by mělo být zavedení doby „ročního základního příjmu“. Co to znamená? Nápad je podle Klingbeila poměrně jednoduchý. Lidé, kteří 12 let pracují, by si po této odpracované době mohli vybrat rok volna, v němž by od státu dostávali každý měsíc nezdaněných 1000 euro (25 800 korun). Stát by za ně během této doby zároveň hradil sociální a zdravotní pojištění. Volno by bylo možné vybrat také už po šesti letech práce, v tom případě by ale měl zaměstnanec nárok jen na půl roku odpočinku.

Klingbeil tvrdí, že by toto opatření pomohlo zaměstnancům, kteří se cítí „vyhořelí a vystresovaní“, potřebují si odpočinout, nabrat nové síly, věnovat se rodině a koníčkům, případně se naučit něco nového a změnit zaměstnání. „Z celkového pohledu by to prospělo celé společnosti a tedy i firmám,“ uvedl Klingbeil.

Sociální demokracie údajně vychází z představy, že by nároku na placené volno nevyužívali všichni, ale jen dvě až tři procenta zaměstnanců, a to zejména ti s nižšími příjmy. „Rozhodně to není model pro bohaté,“ uvedl Klingbeil. U nižších příjmových skupin totiž podle něj není tak velký rozdíl mezi tisíci eury čistého, které by po dobu jednoho roku dostávali od státu, a jejich běžným příjmem v zaměstnání. Kdo by si chtěl udržet plně svou životní úroveň i během státem placeného placeného volna, mohl by se na něj dopředu připravit a ušetřit si peníze.

Klingbeil přitom odmítá námitku, že by jím navrhované opatření ještě více zhoršilo současný problém nedostatku zaměstnanců na pracovním trhu. „I před zavedením rodičovských přídavků se říkalo, že to bude drahé a neefektivní. A dnes se už se o rodičovských přídavcích nikdo nebaví. Jsem si jistý, že když lépe zorganizujeme práci, bude z toho profitovat celý pracovní trh,“ uvedl generální sekretář SPD. Státní rozpočet by placený rok volna vyšel podle propočtu sociálních demokratů na sedm až devět miliard eur ročně.

Delší, třeba několikaměsíční volno nad rámec dovolené, takzvaný sabbatical, přitom už dnes nabízí svým zaměstnancům jako pracovní benefit i řada soukromých firem. Většinou se ale jedná o neplacené volno, při kterém má zaměstnanec hrazené zaměstnavatelem jen pojištění. Univerzitní profesoři mají dokonce nárok na to, aby po určitém počtu odpracovaných let dostali až rok volna, využitelného třeba k samostudiu. Podle Klingbeila však umožňuje takzvaný sabbatical jen zlomek firem, zatímco návrh SPD počítá s „jednoduchým a nebyrokratickým“ nárokem na státem placené volno pro všechny.

Nejdůležitější je ale údajně fakt, že na rozdíl od návrhů na minimální zarušený příjem by se návrh sociálních demokratů na rok placeného volna týkal pouze pracujících lidí. „Práce vytváří identitu, sebeúctu a udržuje naši společnost pohromadě,“ uvedl Klingbeil. Němečtí sociální demokraté chtějí údajně „neotřelými“ návrhy na udržení sociálního smíru znovu dobýt ztracené pozice na politické scéně. Preference SPD totiž prudce spadly a drží se dnes na úrovni nacionalistické AfD. Voliči ale ubývají sociální demokracii v celé Evropě, včetně Česka.