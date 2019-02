Epidemie spalniček: Rakušané a Němci zakázali vstup neočkovaným do škol, v Česku to nejde

V rakouské spolkové zemi Štýrsko totiž už lékaři potvrdili 15 případů spalniček, v dalších 60 případech se zatím jedná o podezření. Virus podle posledních práv zřejmě do Štýrska zanesl zahraniční lyžař, který přijel do Rakouska na dovolenou. První případ spalniček už se ale objevil také ve Vídni.

V obavě z rozšíření epidemie závažného infekčního onemocnění se některé rakouské školy odhodlaly k neobvyklému kroku. Když onemocněl spalničkami jeden žák na základní škole „Anger“ ve Štýrském Hradci, školský úřad s posvěcením hygieniků uzavřel školu pro všechny žáky, kteří se nemohou prokázat potvrzením o očkování proti této nemoci. V Rakousku není očkování proti spalničkám povinné, podobně jako v jiných evropských zemích tam roste počet lidí, kteří své děti neočkují.

„Zákaz vstupu do školy je sice velmi neobvyklé, ale nutné opatření,“ odpověděl na četné dotazy médií místní okresní hejtman Rüdiger Taus. Na základní školu Anger chodí celkem 140 dětí, z toho 26 není očkováno proti spalničkám a u 15 dalších není ještě očkovací proces dokončen. Na základě rozhodnutí úřadů nesmějí tito žáci až do odvolání nejen chodit do školy, ale i navštěvovat sportovní akce či koncerty nebo chodit na návštěvy nemocnice. A to kvůli obavě, aby virus, kterým se mohli nakazit od spolužáka, neroznášeli dál. I když o tom vzhledem k inkubační době nemusejí vědět.

Výskyt spalniček ve Štýrsku přiměl řadu lékařů i politiků k výzvě, aby bylo v Rakousku očkování proti spalničkám povinné. Proti tomu se ale postavila ministryně zdravotnictví za Svobodné (FPÖ) Beate Hartingerová-Kleinová, která místo zavádění povinnosti apeluje na „zodpovědnost“ rodičů a osvětu. Varováním pro rodiče i děti by měla být nejen hrozící epidemie, ale také právě fakt, že „neočkované“ děti jsou na čas vyloučené ze školy i veřejného života.

Podobné opatření přitom už před třemi lety zavedly dočasně úřady také v Berlíně. Poté, co lékaři v německém hlavním městě potvrdili až 800 případů spalniček, se uzavřely školy pro všechny neočkované. Protesty rodičů, z nichž dva se dokonce obrátili na soud, nepomohly. Soudci oprávněnost zákazu vstupu do školy potvrdili. „Neočkovaní mladiství se mohli virem nakazit a dále ho rozšiřovat,. Proto představují vážné zdravotní riziko,“ uvedl mluvčí berlínského soudu Stephan Groscurth.

V Česku je na rozdíl od Rakouska očkování proti spalničkám povinné, i tady však podle lékařů přibývá rodičů, kteří své děti přes hrozbu sankcí odmítají očkovat. Zakázat takovým dětem načas školní docházku jako ve Štýrském Hradci nebo Berlíně však údajně nelze. „V České republice v současné době není žádný právní nástroj, na základě kterého by bylo možné provést obdobný zákaz vstupu do školy nebo do jiných veřejných prostor neočkovaným osobám proti infekci, která by jim aktuálně pobytem v tomto prostoru hrozila,“ napsala na dotaz INFO.CZ mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová. V Česku je podle ní ze zákona očkování proti spalničkám pouze podmínkou pro přijetí dítěte do veřejného předškolního zařízení.