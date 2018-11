Francie přijme děti manželek džihádistů z IS. Ženy jsou před krutou volbou, s potomky jít nesmějí

Jsou to ženy, které čeká zřejmě nejbolestivější rozhodnutí, před kterým může matka stát. Mají možnost poslat své děti do Francie, kde budou žít v dobrých podmínkách, je ale možné, že už je pak nikdy neuvidí. Důvod? Tyto ženy, často spíše dívky se přidaly k tzv. Islámskému státu a jejich děti se narodily na Blízkém východě. Teď i s potomky žijí v nehostinných táborech na území ovládaném syrskými Kurdy, kteří se jich chtějí co nejrychleji zbavit. Francie – země, odkud přišly – je sice ochotna přijmout děti svých občanek, o ně samotné ale nestojí.

Před několika dny se Nadine telefonicky ozvala nevlastní dcera. „Mám opustit děti, aby mohly odjet do Francie?“ plakala během hovoru. Mezi vzlyky jí stačila popsat podmínky, v jakých se i s dětmi nachází. V táborech na severu Sýrie je špatná hygienická situace: daří se tu hlodavcům, děti i dospělí trpí průjmy, zvracejí, obvyklé jsou kožní infekce.

„Moje nevlastní dcera strašlivě zhubla, váží už jen 45 kilogramů,“ zoufá si Nadine v rozhovoru pro agenturu AFP, která její jméno z bezpečnostních důvodů změnila. „Umíte si představit tu situaci? Opustit děti a nevědět, zda je ještě kdy uvidím? Nevědět, kdo se tam o ně bude starat?“ konstatuje Nadine. „Nejmladšímu dítěti mé nevlastní dcery je teprve osm měsíců, ještě kojí. To je nevýslovně kruté,“ dodává zoufalá babička.

Problém tkví v tom, že nevlastní dcera zoufalé Nadine opustila Francii a přidala se k radikálům z takzvaného Islámského státu, kteří nejprve v Sýrii a Iráku – a posléze na celém světě – hodlali vybudovat muslimskou utopii. Je otázka, jak vážně vůdci IS tento slib mysleli, podle všeho šlo hlavně o propagandistickou floskuli. Jisté je, že někteří mladí Evropané (ale nejen oni) jejich volání vyslyšeli a k teroristické organizaci se přidali. Často velmi mladé dívky za dobrodužných okolností odjížděly na Blízký východ, kde se vdaly za bojovníky kruté skupiny a na území Islámského státu porodily děti.

Jenže s tím, jak IS ztrácel moc i území, jejich muži umírali a ony se dostávaly do zajetí. V tomto případě syrských Kurdů, což je, cynicky řečeno, vcelku výhra. Jiné syrské síly, vládu nevyjímaje, by se k nim patrně zachovaly opravdu krutě. To syrští Kurdové chtějí jediné – aby cizí státní příslušnice z jejich území i s dětmi co nejrychleji odešly. Narážejí ale na nezájem zemí, ze kterých budovatelky islamistické utopie přišly. Právě Francie nedávno rozhodla, že přijme půl druhé stovky dětí, které se v celkem třech táborech na území syrského Kurdistánu ocitly. Paříž ale tentokrát dala jasně najevo, že o jejich matky doma nestojí.

Co se celkových počtů v případě Francie týče: asi 260 dospělých a 80 dětí už se do vlasti vrátilo. Jistě přes čtyři stovky dalších francouzských občanů a zhruba stejný počet jejich potomků – tedy celkem skoro devět set lidí – v regionu prý ještě zůstává.

Nejen Francie, ale i další západní státy v těchto případech žádají, aby je syrští Kurdové soudili, což je podmínka poněkud pokrytecká a stěží realizovatelná. Legitimita soudů neexistujícího, mezinárodně neuznaného státu, či spíše autonomního území je velmi vratká, tedy snadno napadnutelná. Manželky zabitých bojovníků IS se často neúčastnily žádné bojové či extremistické činnosti. A pokud ano, často by je měli soudit postižení Arabové, nikoli Kurdové. Nemluvě o tom, že obyvatelé kurdského severu Sýrie teď mají docela jiné starosti (očekávaný konflikt s Tureckem, jednání s režimem syrského prezidenta Bašára Asada) a na zdlouhavé soudy s cizinci nemají ani peníze, ani kapacity.

Na stranu Kurdů se staví i Američané, kteří je v boji s IS podporují. „Opakujeme evropským vládám: odvezte si své občany zpět a suďte je samy. A říkáme jim také – do budoucna vám od nich hrozí větší nebezpečí, pokud zůstanou tady, než když je budete mít pod kontrolou doma,“ nechal se pro agenturu Reuters slyšet americký činitel zapojený do boje s IS.

Červený kříž registruje zhruba třináct set zpráv, které svým příbuzným odeslaly ženy a dívky litující svého odchodu k IS. „Maminko, tatínku, promiňte, prosím, vše, co jsem způsobila! Prožila jsem neskutečné hrůzy a jediné, co teď chci, je být s Vámi a nikdy Vás neopustit,“ napsala třiadvacetiletá dívka rodičům a přidala obrázky nehostinných táborů. Na západních vládách teď je, zda upřímnosti stesků svých někdejších občanek uvěří.

