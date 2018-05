KLDR se jaderných zbraní nevzdá, říká pro INFO.CZ čínský expert. Co Kim může místo toho nabídnout?

Uskuteční se historická schůzka o jaderném odzbrojení mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a severokorejským diktátorem plánovaná na červen do Singapuru? Podle některých zpráv je její konání ohroženo.

Stále je větší šance, že se uskuteční, než že bude zrušena. Na setkání mají zájem obě strany a to zřejmě převáží. I když se Severní Korea nechystá vzdát svých jaderných zbraní.

Jaké zájmy mají USA a Severní Korea, pokud se nebude jednat o denuklearizaci Severní Koreje?

Americký prezident Donald Trump dává jasně najevo, že si setkání s Kimem přeje. Chce předvést, že umí se Severní Koreou jednat a že jeho schůzka s Kimem dosáhne nějakých výsledků. Viditelně si užívá lichotky svých příznivců, mluví se o Nobelově ceně za mír za toto jednání. Trump do této schůzky hodně osobně investoval.

Severní Korea zase vidí ve schůzce šanci, jak zlepšit své vztahy se Spojenými státy. Pchjongjang má jaderné zbraně, dosáhly schopnosti odstrašit jimi své protivníky a vyhnout se tak jejich útoku, a teď chce normalizovat své vztahy s velmocemi a hlavně se Spojenými státy. Právě postoj USA může rozhodnout o tom, zda budou zrušeny ekonomické sankce uvalené na Pchojngjang kvůli jeho jadernému programu. Severní Korea o zrušení sankcí velmi stojí a je to důležité pro rozvoj severokorejské ekonomiky.

Jsou tedy Severokorejci ochotni k jednání, protože fungují mezinárodní ekonomické sankce? A co nabídnou Trumpovi místo vzdání se jaderných zbraní?

Kim Čong-un je jiný vůdce, než byl jeho otec nebo jeho děd, po kterých zdědil zemi. Je velmi mladý (je mu něco mezi 32 – 34 lety, severokorejská propaganda uvádí různá data narození), strávil část svého života v zahraničí, takže má zkušenosti odjinud, a chce vládnout Severní Koreji ještě mnoho let. Ale ví, že si nemůže udržet svoji kontrolu nad zemí, pokud se bude dále prohlubovat výrazný ekonomický rozdíl mezi Severní Koreou a dalšími zeměmi a pokud bude Severní Korea nadále totálně odříznutá od světa. Proto chce posílit severokorejskou ekonomiku a jediná možnost jak to udělat, je propojit ji se světem. To se samozřejmě nestane přes noc. Severokorejci to podle mého udělají velmi pomalu a budou proces otvírání se světu pečlivě kontrolovat. Bude to trvat celá desetiletí. Proto chce i postupné zrušení sankcí.

Kim Čong-un podle mne nepřistoupí na své úplné jaderné odzbrojení, ale je připraven nabídnout ústupky v dalších dosud problematických oblastech. Může omezit počet vojáků, které má rozmístěny u hranic s Jižní Koreou, nabídnout zlepšení v oblasti dodržování lidských práv, nabídnout Spojeným státům, aby zřídili v severokorejském hlavním městě Pchjongjangu informační kancelář atd. Severní Korea zároveň vysílá signály, že se chce stát normální zemí, otevřít se světu a věnovat se svému ekonomickému rozvoji. A to je samozřejmě lákavé pro amerického prezidenta Trumpa, když se ukáže, že se Severní Korea mění v normální zemi. Nezapomeňte, že Kim Čong-un je první severokorejský vůdce v historii, pro kterého není armáda důležitější než cokoliv jiného. Dokonce prohlásil, že rýže je důležitější než kulky.

Proč se Severní Korea nechce vzdát svých jaderných zbraní, i když mluví o jaderném odzbrojení?

Základním postojem Severní Koreje je, že nemůžete věřit Spojeným státům. Podle Severokorejců jsou Spojené státy nedůvěryhodné a stále mění svůj postoj. Vědí, že pokud provedou denuklearizaci své země do určitého stupně, tak už nebude možné znovu se dostat jako nyní k jaderným zbraním. Zejména pokud by odevzdali své atomové zbraně, zbavili se štěpného materiálu a uzavřeli jaderné reaktory a ostatní jaderná zařízení. Severní Korea vyvinula a vyrobila potichu jaderné zbraně, než proti ní mohl kdokoliv zasáhnout. V budoucnu by se něco takového nemuselo opakovat.

Severokorejci si proto chtějí v dohledné době zachovat určitou jadernou kapacitu, část jaderných hlavic a raket dlouhého a středního doletu. Vidí svoje jaderné zbraně jako odstrašující sílu, která je ochraňuje před americkým preventivním útokem. Možná se mohou vzdát nějakých hlavic či zařízení, ale nechtějí se vzdát jádra své atomové odstrašující síly. Stačí jim tak deset jaderných zbraní, takže by jich třeba pět mohli odeslat do zahraničí. To je podle mne zcela možné.

Takže Kim Čong-unovi stačí jen pár atomových bomb, aby se cítil bezpečně?

Ano, jaderné odstrašení není o počtu hlavic, ale o nejistotě protivníka. Pokud by Severní Korea měla jen deset jaderných hlavic, zárukou úspěchu v odstrašení Spojených států od útoku je to, že USA nebudou vědět kolik hlavic má a kde jsou. Američané nebudou vědět, zda při preventivním úderu zničí všechny atomové zbraně a tak se raději útoku vyhnou. Protože i severokorejská odveta jednou atomovou bombou by byla moc. Podobné to bylo s Čínou. Peking se dlouhou dobu spoléhal ne na více než dvacet mezikontinentálních balistických raket s jadernými hlavicemi, které sloužily jako odstrašující prostředek vůči USA. Washington nevěděl, kde jsou umístěné a tak to stačilo. Severokorejcům stačí deset bomb a samozřejmě budou neustále zdokonalovat jejich ukrytí.

Jaký je postoj Pekingu k plánovanému přímému jednání mezi Severní Koreou a USA? Někteří odborníci tvrdí, že Čína se bojí toho, že klesá její vliv, že byla odsunuta stranou.

Čína má pochopení pro to, že Severní Korea chce mít jaderné zbraně jako záruku přežití svého režimu. Peking vidí severokorejské nukleární zbraně jako výsledek dlouhodobého nepřátelství a nedůvěry mezi Spojenými státy a Severní Koreou. A chápe, že o tom musejí jednat USA a Severní Korea. Když ale jednání začala, Peking zachvátily obavy. Čína totiž nevěří ani Spojeným státům ale ani Severní Koreji. Peking ví, že Pchjongjang chápe své vztahy s Čínou jako plné křivd ze strany Číny. Už za korejské války v letech 1950 – 53 rozhodovali o vývoji války, o tom kde a kde ustoupit a kdy zaútočit, čínští generálové bez konzultace s Korejci ze severu. Dodnes to Severní Korea chápe tak, že se Peking řídí svými vlastními zájmy bez ohledu na svého spojence. A když v roce 1992 Čínská lidová republika navázala diplomatické vztahy s Jižní Koreou, Severní Korea to brala jako zradu.

Peking se teď obává, že Severní Korea chce zlepšit vztahy se Spojenými státy proto, aby mohla balancovat mezi Pekingem a Washingtonem a nebyla tolik závislá na Číně. Peking se snaží zabránit tomu, aby se Severní Korea dostala do amerického orbitu, aby měla těsnější vztahy s Washingtonem než s Čínou. Právě tohle bylo důvodem dvou nedávných schůzek čínského vedení a Kim Čong-una v Pekingu.

Pokud svět uzná jadernou Severní Koreu jako normální stát, neznamená to, že se budou atomové zbraně dále rozšiřovat po světě? Že i další státy uvidí, že mohou mít beztrestně jaderné zbraně a že je to ochrání i před útokem supervelmocí?

Nemáme žádnou dobrou možnost. Buď můžeme nutit Severní Koreu, aby se vzdala jaderných zbraní. Jedinou možností jako to udělat, je masivní vojenský úder Spojených států proti Severní Koreji. Něco takového se ale může proměnit ve velkou válku a dokonce v jadernou válku. Čína se velmi bojí takového scénáře, války s jadernými zbraněmi přímo před svými dveřmi. Mohla by se do toho zamíchat. Takže zbývá jen možnost přijmout jako realitu jadernou Severní Koreu. Ovšem bude to mít také následky. Japonsko a Jižní Korea posílí spolupráci se Spojenými státy, USA umístí na jejich území více moderních zbraní.

Noční můrou Pekingu přitom je, že si Jižní Korea a Japonsko pořídí jaderné zbraně. Podle mého názoru je to nepravděpodobné. Jsem skeptický o nukleárním dominu v severovýchodní Asii. Tedy že si v této oblasti všechny země začnou postupně pořizovat jaderné zbraně. Pokud jde o to, že by se Severní Koreou měl inspirovat například Írán, jde o jiný případ. Íránský jaderný program je pečlivě sledován ze zahraničí a Teherán má velké množství nepřátel, kterým nedělá problém na něj zaútočit, aby mu zabránili v získání jaderných zbraní. Mluvím například o Izraeli. Takže je pro něj na rozdíl od Severní Koreje těžší získat jaderné zbraně dříve, než proti tomu někdo vojensky zasáhne. Severní Koreji se to povedlo a teď se nechce svých jaderných zbraní vzdát.