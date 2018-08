Komentář: John McCain – muž, který Trumpa, cara i všechny komunisty světa dráždil k nepříčetnosti

Píše se rok 2008, McCain kandiduje do Bílého domu. Spolu se zaoceánskými důchodci procházím „hanojský Hilton“. Vězení, kam vietnamští komunisté na přelomu 60. a 70. let zavírali americké zajatce a které je teď muzeem. Přes pět let zde pobyl sestřelený letec a pozdější arizonský senátor, který byl žalářníky mučen tak krutě, že do konce života nebyl schopen zvednout ruce nad hlavu.

Stojím před fotografií, na které je McCain už jako kongresman. Přijel do Vietnamu, aby se s mučiteli smířil. Což rozhodně neznamená, že se pak neohradil, když rudá vláda perzekuovala novodobé vězně svědomí. Obyvatele Hanoje si tak získal: byli pyšní, když se s ním mohli setkat. Ministr zahraničí komunistické vlády dnes do kondolenční knihy na americké ambasádě napsal, že „symbol své generace“ McCain „pomohl vyléčit rány války“.

Současný prezident USA, který se nasazení v Indočíně vyhnul, podle deníku The Washington Post odmítl podepsat oficiální kondolenční dopis. Omezil se na krátký, neosobní tweet. Již předtím poznamenal, že McCain pro něj není hrdinou, neboť se nechal chytit. Pro úplnost: zesnulý kongresman byl sestřelen při bojové misi a spadl do jednoho z hanojských jezer.

Sotva lze najít rozdílnější muže, navíc v jedné, byť mamutí straně. McCain lpěl na takzvaných amerických hodnotách a nebál se velkých slov, což mohlo evropským liberálům připadat komické. Až s příchodem Trumpa jim došlo, jak rozdílná garnitura se dostala k moci. Okázale cynický Trump se vysmívá válečným hrdinům, ve snaze vyjít vstříc nejprimitivnějším pudům voličů podněcuje rasismus a xenofobii. Naznačuje ochotu dohodnout se s kýmkoli, kdo bude ochoten – ať už jde o vousaté ajatolláhy, nebo bizarně střižené severokorejské stalinisty. Konvenuje mu carský styl Vladimira Putina a s Čínou se pustil do křížku nikoli kvůli lidským právům, ale obchodním pravidlům.

Všichni populisté s morálními škraloupy i psychopatickými sklony řičí nadšením a vyhlašují konec (demokratických) dějin. Bůh ví, že předčasně.

Nicméně, i McCain je spoluodpovědný za nynější situaci. Právě před deseti roky si pro souboj s Barackem Obamou vybral jako případnou viceprezidentku Sarah Palinovou. Tehdejší aljašskou guvernérku a – decentně řečeno – vyznavačku velmi intuitivního přístupu k řešení libovolných problémů, která si s fakty hlavu nelámala. Podobně jako Trump. „Nedomnívám se, že by si to (McCain) v té době uvědomoval, ale po mém soudu tehdy vlastní stranu infikoval nákazou, která se v ní uchytila. Mám na mysli neúctu k faktům a odpor k čemukoli, co jen připomíná intelektuální činnost,“ uvedl pro stanici HBO komentátor listu The New York Times David Brooks.