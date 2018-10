Levičáci jsou antisemité a skrývají se za humanismus, říká spisovatel Tuvia Tenenbom

V Izraeli jsou nyní tři kmeny, Arabové, Židé a Evropané, říká pro INFO.CZ Tuvia Tenenbom, autor oceňované knihy Chyťte Žida. Evropané přitom podle něj straní Arabům, i když tvrdí, že jim jde o mír, nebo považují Izrael za výspu evropské demokracie. Nikdy prý neuznali Židy za sobě rovné. „Nejsem Evropan, jsem Žid a dokonce i v Německu mne i v liberálních novinách označují jako Žida,“ říká Tenenbom. Sám se proslavil jako zakladatel Židovského divadla v New Yorku, píše do prestižního německého Die Zeit a ve Spojených státech patří mezi první ligu spisovatelů.

„Všechny nevládní organizace jsou placené hlavně evropskými vládami a jdou do Izraele a mluví špatně o Židech. Tvrdí, že přicházejí dělat mír, ale když jsem s nimi mluvil, prohlašují, že Židům se nedá věřit a milují krev,“ popisuje působení Evropanů v Izraeli Tuvia Tenenbom.

Spisovatel, který je ve Spojených státech považován za jednoho z nejvýraznějších autorů současnosti, se v Palestině a Izraeli vydával za Němce. Upozorňuje, že za posledních 20 let se celá země zásadně změnila. "Když jsem opouštěl Izrael před více než 23 lety, byly tam dva kmeny, Arabové a Izraelci. Když jsem se tam vrátil sbírat materiál na knihu, byly tam už tři kmeny Arabové, Izraelci a Evropané. Jimi placené nevládní organizace tvrdí, 'nikdy nevěřte Židům, Palestinci jsou skvělí lidé, nejlepší lidé na světě'. Normálně o tom nemluví, nikdo to neví, ale Němci jako jsem byl já, řekli pravdu,“ říká Tenenbom.

Nevládní organizace podle něj jednoznačně stojí na straně Palestinců, kdykoliv ochotné využít cokoliv proti Izraeli. Mezi Židy a Araby v Izraeli a Palestině je propast, neznají se a nerozumí si. I Židé, co tvrdí, že milují Palestince, se s nimi raději nestýkají. Často je jejich láska k Arabům jen výrazem jejich odporu k jejich vlastnímu židovství. Proč by ale Židé měli nenávidět Židy?

„Podívejme se zpátky do historie, lidé s největší nenávistí vůči Židům byli Židé. Někteří lidé, kteří na náměstích evropských měst tvrdili, že Židé zabíjejí malé křesťanské děti a používají jejich krev o svátcích Pesach, byli Židé. Tito Židé byli podporováni církví a králi a královnami. Teď jsou Židé, kteří nemají rádi Židy, podporováni evropskými státy, které jim dávají peníze, každý rok miliony a miliony,“ uvádí Tenenbom.

Podle spisovatele jde o organizace jako B´Tselem, Breaking the Silence nebo Rabíni za lidská práva. Například hlavní vyšetřovatel B´Tselem Tenenbomovi řekl, že nevěří, že se holocaust skutečně udál. Přitom B´Tselem je izraelská organizace, která má podporovat dodržován lidských práv v Izraeli a monitorovat jejich porušování na Izraelem okupovaných palestinských územích.

Tuvia Tenenbom (61 let) Spisovatel, novinář, autor divadelních her a režisér narodil se v Izraeli, v židovské ortodoxní rodině, později se přestěhoval do Spojených států a studoval na univerzitě matematiku, počítačové vědy, tvůrčí psaní a literaturu. Kromě angličtiny a hebrejštiny mluví i arabsky. Posledních deset let píše do německých novin Dei Zeit. Tenenbom je Židovského divadla v New Yorku a jeho hry jsou označovány za inovativní. Je autorem několika knih. Chyťte Žida se zabývá Izraelem a Palestinou, Všechny vaše lži temnou stránkou Spojených států a problémům, které vedly ke zvolení Donalda Trumpa prezidentem a kniha Ahoj uprchlíci vztahem Němců k uprchlíkům. Jeho první kniha Spím v Hitlerově pokoji se věnuje antisemitismu v Německu. Tenenbom tvrdí,že píše jen o tom, co vidí a jeho knihy jsou osobitými reportáže často s vlastním subjektivním pohledem, jakkoliv to autor popírá a snaží se být co nejvíce objektivní.

Proč se Evropa vůbec o Izrael a Palestinu zajímá, ptá se řečnicky Tonenbom. Někdy se objevuje vysvětlení, že se Izrael na Blízkém východě podobá Evropě, jeho obyvatelé jsou jako Evropané, a proto se o něj Evropané zajímají. A že zkrátka chtějí napomoci dosažení míru mezi Izraelem a Palestinci.

„Ne, tak to není. Židi nejsou jako Evropané, dokonce ani teď,“ rozčiluje se nad touto myšlenkou Tenenbom. „Myslíte si, že neznám historii? Židé nebyli v Evropě společností nikdy přijímání, možná na dva tři roky, ale nikdy ne na dlouho. Nikdy je Evropané nevzali do svého klubu. A teď, když jsme vytvořili vlastní stát, nám Evropa říká, že jsme Evropané? To tedy ne,“ říká.

Sám žije v Německá a nikdo jej nebere jako Němce. Pro všechny je údajně Žid. Píše pro perlu německé novinařiny Die Zeit, ale tam jej také berou jako židovského autora. "Dokonce i ty nejliberálnější noviny v Německu, Süddeutschen Zeitung o mně před vydáním mé první knihy psali jako o Židovi Tenenbomovi. A to jsou liberální noviny, žádní neonacisté, dokonce ani konzervativci. Žid Tenenbom, tak by mě nazývali v SS, kdyby dnes existovali. Seru na vás, nejsme žádní Evropané,“ hlasitě zdůrazňuje.



Proč se tedy Evropané o Izrael a Palestince vůbec zajímají? „Důvodem je stále ten starý antisemitismus,“ říká Tenenbom. „Dnes ale neříkáme, nemám rád Židy, ale nemám rád Izrael. A starám se o Palestince. Stará se ale někdo ve skutečnosti o Palestince? Ne. Stará se Evropa o kohokoliv? Ne. Klidně si zabíjejte sousedy, klidně si zabíjejte v Sýrii, v Jemenu, ale nesahejte nám na naše Palestince. Protože to je náš nástroj v boji proti Židům,“ tvrdí Tenenbom.

„A jak tohle všechno vím? Byl jsem v Izraeli a viděl jsem tyhle Evropany. Dobře oblečené, hezky a slušně mluvící, ne jako ta idiotská pravice. Mluvící o míru a milující mír, nikdy vám nezapomenou říci nashledanou. Jsou to všechno sračky. Uvnitř nich hoří oheň, oheň nenávisti vůči Izraeli.“ Podle Tenenboma přineslo antisemitismus křesťanství, i když vychází z judaismu a jeho zakladatelem je Žid.

„Antisemitismus dnes převažuje hlavně mezi levicí a takzvanými liberály. Mezi lidmi, kteří jsou politicky korektní, mezi milovníky míru, mezi vegany, mezi těmi, co nejedí maso, mezi těmi, kteří věří v klimatickou změnu, věří ve vodu a ne Coca-colu a přírodní jídlo,“ tvrdí Tenenbom. Žádné hlubší vysvětlení pro to nemá. Stejně tak jako pro spojení antisemitismu s křesťanstvím, které tvrdí, že všichni lidé jsou si rovni a nejsou žádné rozdíly mezi Řeky a Židy, jak zdůrazňovali raní křesťané.

„Je to duch naší doby. Je to spojené, svobodná Palestina a odmítání konzumace masa, cukru, a kouření cigaret. Spolu s vírou v globalismus a to, že Židé mají být zabiti,“ dodává. Nakonec ale dochází k závěru, že je to vše zřejmě propojeno s puritánstvím a pocitem morální nadřazenosti.

Svět se od padesátých a šedesátých let minulého století, kdy byl postoj světu k Izraeli mnohem přívětivější a obdivovala ho i levice, změnil. „Změnilo se to, jak mluvíme. Už nejsme tak romantičtí a jsme větší puritáni, což vidíme i na kampani MeToo,“ míní Tenenbom. A jak to souvisí s antisemitismem a jeho stále veřejnějším vyjadřováním, jak to předvádí třeba šéf britské Labour Party Jeremy Corbyn, který se pohybuje na hraně antisemitismu? „Lidé, zejména na levici, se cítí čistšími a spravedlivými a jako takoví mají povolení „jíst“ špatné lidi. Starají se o všechny a tak to mohou dělat, věří v humanitu, čistotu. Někdo jim ovšem brání být totálně v právu a spravedlivými, brání jim být skutečně čistými. Z toho plyne antisemitismus. Nelze je přitom pojmenovat antisemity, protože jsou přece tak čistí a humanističtí,“ míní Tonenbom.

A jak by on sám vyřešil konflikt mezi Palestinci a Židy, když Evropané se svými záměry selhávají, jejich rady jsou na nic a navíc jsou proti Izraeli? „Na světě je spousta konfliktů. Podívejte se na mapu. Izrael nebo Palestina je jen malá tečka v atlase. Myslíte si, že to je nebo byl největší konflikt na Blízkém východě. Ne, je to lokální konflikt, byl jste zmanipulován, abyste to viděl významnější. My na Blízkém východě konflikty neřešíme. Nejsme Amerika, nejsme Evropa, nejsme Západ. Vy na Západě, když máte problémy, tak hledáte řešení. My na Blízkém východě s problémy žijeme. Nechte nás být a řešte si svoje problémy v Evropě,“ říká spisovatel s tím, že Evropané prostě význam izraelsko-palestinského sporu zbytečně přehánějí. „Věřte mi, nedá se to řešit. Můj nejlepší přítel mezi Palestinci mi řekl, že mír přijde, až budou Židé na hřbitově. Pak bude klid a už nebudou žádné boje. A tohle jsou umírnění Palestinci, kteří milují mír a které mají Evropané tak rádi.“