Napětí před bouří: Nová ambasáda USA v Jeruzalémě je pevnost, dostanou se k ní Palestinci?

„Trump je první americký prezident, který udělal to, co měly Spojené státy učinit už dávno. Jeruzalém patří Izraeli,“ říká rozhodně Rose. Do Svatého města přijela z USA společně s dalšími proizraelskými křesťany, nejčastěji důchodci, kteří tvoří nejoddanější část voličů Donalda Trumpa. Právě teď se s kamarádkami fotí u autobusu s nápisem parafrázujícím heslo prezidentovi kampaně – tentokrát ovšem „Trump učinil Izrael skvělý“. A září štěstím.