Nejlepší přátelé izraelského premiéra? Filipínský Hitler, ruský car a maďarský antisemita

Bez sebemenších rozpaků se přirovnal k Adolfu Hitlerovi, neboť i on by s chutí zahubil ty, které nenávidí. Filipínský prezident Rodrigo Duterte neměl na mysli židy: hodlá likvidovat drogově závislé, které opravdu nechává zabíjet přímo na ulicích. Teď přijel do Izraele, kde ho premiér židovského státu Benjamin Netanjahu uvítal jako starého druha. K údivu některých izraelských komentátorů, kteří se ptají: proč se předseda naší vlády přátelí vlastně jen s autokraty a populisty?

„Na Filipínách máme tři miliony uživatelů drog. Byl bych šťasten, kdybych je mohl vyhladit. Německo mělo Hitlera, Filipíny by měly...“ Větu nedokončil, po krátké odmlce ale ukázal… na sebe. Tento předloňský výrok nyní zmiňují snad všechna izraelská média. Jeho autor Rodrigo Duterte – filipínský prezident, který rutinně žertuje na téma znásilnění a předchozího amerického prezidenta Baracka Obamu počastoval jednou z nejvulgárnějších nadávek vůbec – je na návštěvě Izraele. A přijat tu byl jako nejlepší přítel židovského státu.

„Sdílíme vášeň pro mír. Sdílíme vášeň pro lidské bytosti. Nechceme dopustit, aby tradiční rodinu rozbili ti, kteří nám podsouvají pokřivené hodnoty,“ prohlásil o přátelství s Netanjahuem mnohoznačně filipínský předák, který se už před cestou do Svaté země židům za slova zmiňující nacistického vůdce omluvil. Což nic nemění na tom, že narkomany prý touží likvidovat doposud.

Web The Times of Israel v této souvislosti připomíná, že za dva roky Duterteho vlády bylo bez soudu na filipínských ulicích popraveno na pět tisíc lidí, kteří byli jen podezřelí z distribuce či užívání drog. Média i nevládní organizace dokládají, že většina zabitých byli obyvatelé chudých předměstí, kteří se stali obětmi profesionálních vrahů, ba dokonce malicherných sousedských sporů, zatímco bohatí filipínští narcos požívají ochrany policie i vysoce postavených politiků.

Demokracie? Slušnost? Kdeže, stačí společné zájmy

Jak slavobránu pro asijského machistu obhajuje nynější izraelský kabinet? Jako obvykle: společnými zájmy, politickými i obchodními. Bojem s islamistickým terorem, pro který si Manila v Izraeli nakoupí potřebné zbraně. Filipínský lídr dal rovněž najevo, že je ochoten – po americkém vzoru – přestěhovat ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma, čímž Svaté město uzná za hlavní a nedělitelné město židovského státu. Což je slib, který umí pravicová vládní koalice Benjamina Netanjahua ocenit zvlášť velkoryse.

Ne všichni Izraelci se zdají být filipínskou návštěvou ohromeni. Ti nábožensky založení se podivují nad Duterteho řečnickou otázkou: „Kdo je to ten pitomý Bůh?“. Ostrovní prezident ji pronesl letos během svérázné filozofické úvahy na téma prvotní hřích. A mimochodem, učinil tak doma, na silně katolických Filipínách. Od prostořekého myslitele se distancují i židovští věřící. Za všechny rabín a bloger Yoseif Bloch. „Budu protestovat proti tomu, že vláda v Izraeli vítá masového vraha, který schvaluje znásilnění a srovnává se s Hitlerem. Izrael se musí rozhodnout, zda chce šířit pozitivní poselství, nebo vsadí na temné emoce,“ napsal.

Provozovatel webu The Times of Israel, někdejší šéfredaktor listu The Jerusalem Post a vlivný komentátor David Horovitz pak v obsáhlém komentáři sepsal všechny Duterteho excesy, aby text zakončil prostou větou: „Ten muž zde (v Izraeli) nemá co pohledávat.“

Nejen izraelští komentátoři se v této souvislosti ptají, proč premiér Netanjahu sází na družbu s autoritáři, respektive lidmi, kteří nejdou pro urážku i lež daleko. Připomínají vysokou frekvenci vřelými úsměvy přizdobených setkání s kremelským hegemonem Vladimirem Putinem. Jistě, ty lze vysvětlit snahou posílit izraelský vliv ve válkou zmítané a Ruskem ovládané Sýrii, která se hrozí proměnit v íránské nástupiště pro boj s židovským státem. Podobně je možné omluvit úzkou spolupráci s americkou administrativou Donalda Trumpa, která dosud vycházela Netanjahuovu kabinetu vstříc takřka bezpodmínečně.

Jsou už Netanjahuovi demokratické poměry těsné?

Čím ale vysvětlit přátelství s maďarským nacionalistickým lídrem Viktorem Orbánem, kterého i provládní izraelská média peskují za politicky zneužitý antisemitismus, jakkoli umně skrytý, ba podprahový? Možnost moderovat rozhodování EU skrze Budapešť?

Existuje ještě jiná, pro Izrael tuze neradostná možnost. Možná jsou už i Netanjahuovi demokratické poměry těsné. Třeba chce sebestředný, kritiku těžko snášející premiér řídit domácí politickou scénu stejně jako Putin tu ruskou. Možná hodlá na židovských i arabských ulicích úřadovat podobně jako Duterte na filipínských předměstích. Snad míní zavrhnout liberální demokracii a nahradit ji tribálním souručenstvím jako Orbán v Maďarsku. Izrael už teď notně slevil z demokracie. A může být ještě hůř.