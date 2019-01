Německo chystá revoluci v chovu prasat. Může to ovlivnit i český trh

Revoluční opatření, které je zatím v Evropě zcela ojedinělé, by mělo podle představ německé vlády výrazně zlepšit podmínky chovu hospodářských zvířat. Po prasatech totiž kabinet chystá podobnou revoluci i u drůbeže nebo skotu. Nejpozději od roku 2020 by měl stát po dohodě s chovateli a prodejci zavést třístupňový systém hodnocení vepřového masa podle kvality života vepřů. A to na základě celkem 14 kritérií.

První stupeň bude například zahrnovat maso z prasat, jejichž kotce, tedy i životní prostor, chovatel zvětší oproti současné minimální výměře o 27 %. V druhém stupni se bude jednat o zvětšení životního prostoru o 47 % a ve třetím dokonce o dvojnásobek současné zákonné výměry. Bolestivá kastrace selat bez anestézie bude zakázána ve všech stupních, kupírování prasečích ocásků pak výrazně omezeno a dovoleno jen v určitých případech v prvním stupni. Podobné je to i u dalších kritérií jako maximální délka přepravy zvířat nebo způsob jejich porážky. S nadsázkou řečeno: čím se bude prase v Německu mít lépe, tím vyšším stupněm bude jeho maso na příslušné etiketě ohodnoceno.

„Příslušný zákon k hodnocení vepřového masa chce vláda předložit nejpozději do konce letošního roku,“ napsal deník Süddeutseche Zeitung. Vzhledem k tomu, že kabinet při přípravě zákona jedná ve shodě s chovateli i obchodníky, je přitom takřka jisté, že bude nové opatření skutečně zavedeno do běžné praxe.

Německo přitom nemůže striktně nařídit, aby všechno vepřové na pultech německých obchodů, včetně toho z dovozu, bylo označeno etiketou s příslušným stupněm, jako je to u vajec. To by musela řešit celoevropské regulace, platná i pro dovozce. A na to německý kabinet nechce čekat. Označení etiketou se státní garancí tedy bude nepovinné, ovšem podle prvotních zjištění vlády by se k němu mělo dobrovolně přihlásit hned zpočátku minimálně 30 % výrobců na německém trhu. A to už jen z marketingových důvodů.

Vláda se chystá podpořit marketingovou kampaň, vyzývající k nákupu masa z chovů s lepšími životními podmínkami pro zvířata, mnohamiliónovou dotací. Podle prvních odhadů by toto maso mělo být v průměru o 20 % dražší než dosud, v případě „prémiového stupně“ pak bude cenový rozdíl ještě vyšší. Přesto zájem o jeho nákup vyjádřilo podle posledních průzkumů až 80 % Němců. I když už dnes někteří výrobci a obchodníci vyznačují na baleném vepřovém podmínky chovu, „státní“ třístupňový systém kvality života zvířat zahrnuje například i maximální délku jejich přepravy na jatka a způsob usmrcení.

„Je to jen pokračování dlouhodobé německé snahy výrazně zlepšit životní podmínky hospodářských zvířat,“ řekl portálu INFO.CZ Jan Stibal, ředitel Svazu chovatelů prasat při Agrární komoře ČR. Německo podle něj už loni například uzákonilo povinnost kastrovat selata pouze pod celkovou narkózou. „Sele tedy musí být před zákrokem uspané, což pochopitelně zvyšuje náklady,“ uvedl Stibal. V Česku i v naprosté většině dalších zemí EU tato povinnost neexistuje, čeští chovatelé ale mohou čerpat státní dotaci, pokud u kastrace použijí alespoň lokální anestezii.

Fakt, že Německo chce zavést i systém hodnocení životních podmínek prasat, podle něj nepochybně povede k dalšímu zdražení. „Už dnes máme navíc od některých našich německých kolegů zprávy, že chtějí chov kvůli těmto zpřísněným podmínkám omezit nebo dokonce zrušit,“ uvedl Stibal. To by podle něj mohlo vést i ke zvýšení ceny a tedy i snížení dovozu německého masa do Česka. Kolem 50 % veškerého dovezeného vepřového pochází právě z Německa.

Stibal si ale není jistý, zda omezení německého dovozu pomůže českých chovatelům. „V Evropě i Německu je dnes totiž zhruba dvacetiprocentní nadprodukce vepřového. Pokud dojde k částečnému snížení výroby v sousedním Německu, budou se k nám tlačit další výrobci zejména ze Španělska,“ uvedl Stibal.

Jedna věc je ale podle něj jistá už dnes. Německá snaha o to, aby mělo prase lepší životní podmínky, nezůstane osamocena, ale bude mít brzy následovníky i v dalších zemích, včetně Česka. A povede nakonec ke zvýšení cen vepřového masa obecně. „I když je nám to často podsouváno, my rozhodně nejsme ti, kteří by chtěli zbytečně týrat zvířata. Všechno je ale dnes otázkou nabídky a poptávky. Pokud bude zákazník akceptovat, že výrazné zlepšení životních podmínek prasat se nutně musí promítnout do ceny masa, nikdo žádným změnám bránit nebude,“ uvedl Stibal.