Němečtí duchovní ocenili záchranáře ve Středomoří. Utonulí uprchlíci jsou Kristus, míní kardinál | info.cz

Po sobotní ekumenické bohoslužbě v Mnichově se na tom shodli zástupci německých katolíků i protestantů. „Lidé, kteří se utopili ve Středozemním moři, jsou Kristus,“ uvedl bavorský kardinál Reinhard Marx, který je zároveň předsedou německé Biskupské konference. Podle Marxe se totiž Kristus identifikuje s každým, kdo se stane obětí. „Jestliže i nadále na hranicích Evropy umírají lidé, pak je to skandál. A komunita, založená na křesťanských tradicích, by to neměla akceptovat,“ prohlásil doslova kardinál. Jak uvedl například oficiální web německé katolické církve, za svá slova sklidil ve zcela zaplněné mnichovské katedrále bouřlivý potlesk.

Předseda sdružení evangelických církví v Německu Heinrich Bedford-Strohm svého „katolického kolegu“ jednoznačně podpořil. Vyzval k tomu, aby křesťané vytvořili s nekřesťany „alianci humanity“. Zároveň hájil institucionální zapojení církve do záchranných prací ve Středozemním moři, i když taková pomoc údajně nemůže nahradit politiku. „Ale my musíme politiky volat k odpovědnosti a pomáhat lidem, kteří jsou v ohrožení života,“ prohlásil Bedford-Strohm. Společně s Reinhardem Marxem pak poděkoval všem, kteří ve Středozemním moři přivážejí lidi do bezpečných přístavů nebo se jakýkoliv jiným způsobem angažují v pomoci uprchlíkům. Při mši, věnovaném obětem uprchlictví na moři, předčítali církevní představitelé v katedrále jména těch, kteří přišli o život při neúspěšném pokusu doplout z Afriky do Evropy.

Podle zprávy OSN zahynulo za posledních pět let ve Středozemním moři kolem 19 000 lidí. Jejich památku uctili v katedrále kromě zástupců německých katolíků a evangelíků i nejvyšší zástupci řecké ortodoxní církve v Německu a také islámský imám Benjamin Idriz. Před katedrálou pak drželi čestnou stráž členové neziskových záchranářských organizací Sea-Eye a Resq-Ship, které jsou kvůli pomoci uprchlíkům na moři často terčem kritiky politiků. Ti se totiž domnívají, že záchranářské lodě ve skutečnosti slouží především k nelegálnímu převaděčství a migraci. Uprchlíci počítají s jejich pomocí a doufají, že je záchranářská loď dopraví bezpečně do některého z evropských přístavů. Tohle „lákadlo“ pak může paradoxně vést k tomu, že se na moře vydává víc běženců, z nichž značná část přijde o život.

Příkladem sporu o smysl práce záchranářských lodí ve Středozemním moři je případ německé kapitánky Caroly Racketeové, která v létě vplula přes zákaz s lodí Sea-Eye, naloženou uprchlíky do italského přístavu na ostrově Lampedusa. Italská policie ji ale na břehu zatkla a obvinila z pašeráctví. Osud Racketeové, která byla mezitím propuštěna na svobodu, dodnes budí vášně. Někteří lidé kapitánku považují za hrdinku, druzí jí obviňují z toho, že svým činem vlastně vytvořila návod pro další uprchlíky, kteří se vydají na moře. Místo záchrany je ovšem může čekat smrt.

Vedení největších německých církví je každopádně přesvědčeno o tom, že se záchranáři z neziskových organizací ve Středozemním moři přes veškeré pochybnosti chovají jako praví křesťané. Proto se také během ekumenické bohoslužby vybíraly peníze na jejich činnost. A podpory se jim dostalo i od některých politiků. Místopředsedkyně německého parlamentu za Svaz 90/Zelení Claudia Rothová poděkovala kardinálu Marxovi a ostatním církevním představitelům, že téma utonulých běženců vyzdvihli a dali mu lidský rozměr. „Tvrzení, že soukromí záchranáři na moři mají vinu na příchodu uprchlíků, je šílenství,“ uvedla Rothová.