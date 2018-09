Paraguay vrací po krátké době své velvyslanectví z Jeruzaléma do Tel Avivu. U Izraele ihned upadla v nemilost

Paraguay vrátí své velvyslanectví v Izraeli zpět do Tel Avivu. Oznámil to paraguayský ministr zahraničí Luis Alberto Castiglioni. Izrael na to reagoval odvoláním svého velvyslance z Paraguaye ke konzultacím a uzavřením svého zastupitelského úřadu. Paraguay letos jako třetí země po USA a Guatemale přestěhovala velvyslanectví do Jeruzaléma. Americký prezident Donald Trump uznal koncem loňského roku Jeruzalém za hlavní město Izraele.