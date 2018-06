Počet migrantů, kteří přicházejí do Evropy, klesá. Letos jich je oproti loňsku o polovinu méně

Zatímco migrační otázka před čtvrtečním summitem v Bruselu vyvolává mezi členskými státy Evropské unie stále větší napětí, počet migrantů přicházejících do Evropy dál klesá. V první polovině roku 2016 jich podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) do Evropy přišlo 240 000, za prvních šest měsíců loňského roku 100 000 a od počátku letošního ledna do poloviny června 54 300.

Většina migrantů se podle IOM i nadále do Evropy dostává přes Středozemní moře. Letos to bylo 80 procent všech lidí, kteří na kontinent dorazili.

Nejčastěji migranti v první polovině letošního roku připlouvali do Itálie, kam do poloviny června dorazilo 16 400 migrantů. V prvním pololetí loňského roku to bylo 84 000. Po Itálii připlouvají migranti nejčastěji do Španělska, které na rozdíl od jiných jihoevropských států zažívá nárůst počtu příchozích: z 6500 v loňském prvním pololetí na 16 300 v letošním. Do Řecka, které je na třetím místě co do počtu přicházejících migrantů, se jejich počet snížil oproti loňsku téměř o polovinu: z 21 000 na 10 700.

Podle IOM se do Španělska migranti dostávají především po moři z Maroka, přelézají ale také ploty oddělující Maroko od španělských enkláv Ceuty a Melilly a španělskou hranici překonávají také z Portugalska. Do Itálie míří migranti především přes Libyi a Tunisko, do Řecka přes Egejské moře z Turecka.

Na takzvané balkánské stezce, jejíž různé větve vedou z Řecka a Bulharska přes Makedonii, Bosnu a Hercegovinu, Černou Horu, Albánii, Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko a Maďarsko dál do střední Evropy, prošlo v prvním pololetí letošního roku podle údajů IOM 9000 migrantů. V roce 2015 přitom po stezce především do Německo dorazily statisíce lidí.

Migraceautor: Info.cz

Do různých zemí přicházejí také migranti z různých států. Zatímco v dubnu do Itálie přicházeli nejčastěji Tunisané, Eritrejci a Nigerijci, v Řecku evidovali především Syřany, Iráčany a Afghánce a ve Španělsku obyvatele států subsaharské Afriky.

Cesta za lepším životem v Evropě se stala od ledna do poloviny června osudnou zhruba tisícovce lidí, kteří ve snaze přeplout Středozemní moře zahynuli, nebo jsou pohřešováni. Ve stejném období roku 2017 to bylo 1800 mrtvých či zmizelých.