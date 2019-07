Pohroma pro ekologii i evropské zemědělce. Dohoda EU s jihoamerickými státy děsí obě strany Atlantiku | info.cz

Historická chvíle. Těmito slovy popsal v pátek 28. června šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker podpis dohody mezi EU a státy Mercosur (Brazílie, Argentina, Paraguay a Uruguay). Kritika, která se vůči dohodě v následujících dnech strhla, ale ukazuje, že odcházející Komise za sebou zanechává dar, který se mnohým šéfům vlád a států nemusí vůbec líbit.

Francouzský prezident Emmanuel Macron nyní čelí tlaku ze strany zemědělců, ekologů i části opozice, kteří považují dohodu za nepřijatelnou. Macrona, který se prezentuje jako vůdce, jenž se snaží o záchranu planety, tak čeká boj o veřejné mínění, pro nějž je boj s klimatickými změnami stále důležitějším tématem.

Bolsonaro se má držet Pařížské dohody

„Vždy jsem říkal, že obchodní dohoda je dobrá pro naše podniky a pracovní místa. Tato dohoda nám umožní otevřít zemědělské a průmyslové trhy a ochrání naše geografická označení,“ prohlásil 29. června na tiskové konferenci v japonské Ósace. „V této fázi je dohoda dobrá,“ pochvaloval si s tím, že donutí brazilského prezidenta Jaira Bolsonara zůstat u Pařížské dohody o klimatu – na rozdíl od šéfa Bílého domu Donalda Trumpa, který od ní odstoupil.

Elysejský palác vyzdvihuje tři pilíře, na nichž obchodní smlouva s Mercosurem stojí: respekt k normám v oblasti zdraví a životního prostředí, možnost unijních zemí chránit své zemědělské pobočky – zvláště pro chovatele skotu – a dodržování Pařížské dohody o klimatu. Hotovo ale ještě není – smlouvu nyní musí ratifikovat všech 28 unijních států (27 v případě brexitu) i Evropský parlament.

Ve Francii smlouvu kritizují i někteří politici z Macronovy strany Republika vpřed!. „Jaký vzkaz vysíláme voličům, kteří v posledních evropských volbách volili ekologicky?“ položil si řečnickou otázku poslanec Jean-Baptiste Moreau. Upozornil na to, že dohodu, o níž se vyjednávalo dlouhá dvě desetiletí, nakonec uzavřela Komise, jíž právě končí mandát. „Máme pocit, že to bylo silou… Taková Evropa vyprovokovala brexit,“ myslí si s tím, že státy Mercosuru jsou schopné zaplavit svou zemědělskou produkcí evropský trh. Vystudovaný agronom upozorňuje i na to, že brazilské zemědělství je v katastrofální situaci a tamní půda je zničená přílišným používáním hnojiv.

Brazilci používají v EU zakázaná hnojiva

Pokud dohoda vstoupí v platnost, umožní státům Mercosuru dovážet do Evropy ročně 99 tisíc tun hovězího, 180 tisíc tun cukru a 100 tisíc tun drůbeže. „Tato dohoda je lží a podvodem,“ stěžovala si na serveru 20minutes Christiane Lambertová, šéfka nejsilnějšího zemědělského odborového sdružení FNSEA. Lambertová tvrdí, že tři čtvrtiny přípravků, které brazilští rolníci používají, jsou ve Francii zakázané.

„Bolsonaro má zvrácenou strategii, zavádí politiku radikálně odporující duchu Pařížské dohody,“ dodává Matthieu Orphelin, který už poslanecký klub macronovců opustil a hlásí se k myšlenkám někdejšího ministra životního prostředí Nicolase Hulota. „Od nástupu Bolsonara k moci se odlesňování Amazonie více než zdvojnásobilo. Každý den zničí více než 400 hektarů původního lesa. Víme, že každý vykácený hektar lesa znamená 450 tun oxidu uhličitého do atmosféry. To je klimatická bomba.“

Nejvýraznější postava uplynulých evropských voleb, jednička Zelených Yannick Jadot pak protestuje proti uzavírání dohod s mužem, který porušuje demokracii, vystupuje proti ženám a LGBT komunitě a od ledna povolil užívání 239 nových pesticidů.

Aby Macron umlčel kritiku, slíbil proto „nezávislé zhodnocení“ dohody v příštích dnech, zvláště s ohledem na životní prostředí a biodiverzitu.

Hrozba pro brazilský průmysl

Kritiku ale smlouva vyvolala i na druhé straně Atlantiku, konkrétně v Brazílii. Tam se pro změnu obávají o osud svých průmyslových podniků: „Průmyslová produktivita je v zemích Mercosur nižší než v Evropě. To je jeden z důvodů, kvůli nimž nebyla dohoda doteď uzavřena,“ citoval server Franceinfo analytika Felipeho Queiroze. Ten si myslí, že vystavení brazilského průmyslu evropské konkurenci může přinést zvýšenou nezaměstnanost: „Nakonec skončíme tak, že budeme vyvážet jen obilí, kuřata a hovězí maso,“ soudí.

Obchodní dohoda mezi státy EU a sdružení Mercosur se dotkne 770 milionů spotřebitelů. V zemědělství i průmyslu zmizí cla, odstraní mnohé technické obchodní překážky a pozornost věnuje i duševnímu vlastnictví.