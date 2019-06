Přestanou si Evropané hrát na indiány? Festival Karla Maye je v ohrožení | info.cz

Česká firma Apache se nedávno dostala do velkých problémů kvůli tomu, že podle některých kritiků zneužívá ve své obchodní politice tragický osud indiánů. Nyní mají ze stejných důvodů potíže i pořadatelé tradičního festivalu v německém městě Elspe.

Festival, který se koná už od roku 1958, se letos setkal s obzvlášť silnou kritikou. Profesorka Mita Banerjeeová z Obamova institutu pro mezinárodní studia v Mohuči tvrdí, že způsob, jakým se v Elspe představuje indiánská kultura, zavání „neokolonialismem“ a měl by být změněn. Na festivalu diváci můžou vidět představení na motivy knih Karla Maye, včetně nejslavnější z jeho literárních postav, náčelníka Apačů Vinnetoua. Podle Banerjeeové však takové ztvárnění indiánské kultury představuje jen klišé, kterým se potomci indiánů mohou cítit právem dotčeni.

„Představme si, že by se v nějaké africké zemi konal festival představující Němce jako bytosti oblečné v krojích a kožených kalhotách a pojídající jenom kyselé zelí,“ řekla profesorka agentuře APA. Podle ní by se zřejmě většina Němců s takovou představou jejich vlastní kulturní identity neztotožnila. „Pravděpodobně bychom řekli: to je absolutní klišé. Ve skutečnosti jsme úplně jiní, naše kultura je mnohem širší a rozmanitější,“ uvedla Banerjeeová.

Profesorka ještě nejde tak daleko, aby žádala okamžité zrušení festivalu Karla Maye. Domnívá se ale, že by měl být okamžitě změněn jeho program. A to třeba tím způsobem, že organizátoři pozvou na festival potomky původních indiánů, případně indiánské umělce, kteří svou kulturu představí věrohodnou formou. „Jinak zůstane současná forma festivalu koloniálním gestem. Jako bychom říkali: je nám úplně jedno, jestli vaši kulturní identitu představujeme pravdivě. Váš obraz patří nám!“ uvedla Banerjeeová. V Německu se přitom nejedná o ojedinělý hlas.

Prezentaci indiánské kultury prostřednictvím děl Karla Maye kritizuje například i Anne Slenczkaová, americká konzultantka muzea světového kulturního dědictví „Rautenstrauch-Joest“ v Kolíně nad Rýnem. Této etnografce vadí i to, že Karel May používal ve svých dílech označení „indiáni a indiánské“ stejně jako třeba „rudé kůže“. Podle Slenczkaové by se dnes měl místo výrazu indián používat výraz „původní Američan“. A označování těchto obyvatel za „rudé kůže“ je podle ní obzvlášť necitlivé. Indiáni si jen při různých příležitostech malovali obličej, někdy i červenou barvou, což ale mělo a má v jejich kultuře svůj hluboký význam, odpovídající určité situaci.

Obhájci odkazu Karla Maye i jeho každoročního festivalu však argumentují tím, že si etnografové pletou „dojmy s pojmy“. Podle nich musí být každému jasné, že Karel May, který v Americe nikdy nebyl, psal literární fikci, pohádku, a nikoliv skutečný příběh s odpovídajícími reáliemi. A tak by se mělo na jeho dílo i pohlížet. „Na druhou stranu ale May pomohl v Německu zvýšit zájem o studium domorodých národů, který by bez jeho přispění určitě nebyl tak velký,“ řekl Michael Petzel z archivu Karla Maya v Göttingenu.

Podobně argumentovala i česká firma Apache, která se setkala s tvrdou kritikou za loňskou prezentaci svých kol na evropském cyklistickém veletrhu Eurobike v Německu. Poté, co se obrázky z prezentace firmy objevily i s komentářem na jednom americkém serveru, začalo vedení Apache dostávat denně desítky rozhořčených mailů z celých USA. Kritikům vadilo, že firma oblékla hostesky do indiánských krojů, lákala návštěvníky do „tepee“ a svá kola nabízela pod značkami, spojenými se jmény indiánských náčelníků jakým byl například Geronimo. Podle mnoha Američanů česká společnost postavila svůj obchodní model na výsměchu utrpení domorodých obyvatel Ameriky a znevážila jejich kulturní tradice.

„Volal mi náš zděšený italský partner, který dostal z USA e-mail s dotazem, zda chce opravdu prezentovat značku potřísněnou krví amerických indiánů,“ řekl autorovi tohoto článku Vladimír Míka, zakladatel značky Apache. Podobných dopisů v angličtině, z různých zdrojů a s různými podpisy, podle něj firma dostávala po ukončení veletrhu Eurobike kolem čtyřiceti denně. Kritika částečně ustala až poté, co se vedení firmy v otevřeném dopise omluvilo za „kulturní nedorozumění“ a přislíbilo, že zruší například model Scalp a do budoucna už nikdy nebude využívat k prezentaci fotografie indiánských náčelníků.