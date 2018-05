Připravuje se Trump na impeachment? Na ruskou kauzu najal právníka, který pomáhal Clintonovi

Vyšetřování ruského vlivu na prezidentské volby v roce 2016 za chvíli oslaví roční výročí. Přesně 17. května 2017 jmenovalo ministerstvo spravedlnosti do role zvláštního vyšetřovatele někdejšího ředitele FBI Roberta Muellera.

Od té doby se udála řada věcí. Na světlo světa unikly dokumenty o stycích nejbližšího okolí prezidenta Donalda Trumpa s ruskou právničkou údajně napojenou na Kreml Nataljí Veselnickou, čtyři bývalí Trumpovi spolupracovníci čelí obvinění a do potíží se dostal také jeho osobní právník Michael Cohen.

Stále však chybí odpověď na nejdůležitější otázku – jakou roli hrál v kauze sám Trump? A provinil se proti zákonům?

Prezident vyšetřování ostře kritizuje. Označuje jej za hon na čarodějnice a spolupráci s Ruskem popírá. Přesto donedávna naznačoval ochotu s Muellerem mluvit, pokud jej bude chtít vyslechnout. Ta nyní zřejmě mizí.

Obratu nasvědčují výměny v týmu Trumpových obhájců. I v minulosti mu někteří radili, aby Muellerův výslech raději nepodstupoval, nikdo z nich se však veřejně nepřidával k útokům na vyšetřovatele. Ve středu večer se tato bariéra padla. Trumpův nový advokát a bývalý starosta New Yorku Rudolph Giuliani se do Muellera opřel v rozhovoru pro stanici Fox News.

„Tohle je špinavé vyšetřování,“ zhodnotil. „Mueller je ve střetu zájmů, protože jej Trump zvažoval jako náhradu za Jamese Comeyho na post šéfa FBI. Ministerstvo spravedlnosti by mělo vyšetřování ukončit,“ konstatoval Giuliani, podle nějž by Bílý dům měl ve vztahu ke kauze zaujmout více agresivní postoj. Dodal, že pokud by skutečně došlo na předvolání prezidenta, vyžadoval by tvrdé podmínky, například omezenou dobu výslechu.

Impeachment vísí ve vzduchu

Giuliani svá slova pronesl jen pár hodin poté, co Trump najal právníka Emmeta Flooda jako styčnou osobu pro komunikaci s Muellerovým týmem. Flood na této pozici nahradí Tye Cobba, jenž oznámil, že koncem měsíce funkci opustí. Cobb byl zastáncem spolupráce s Muellerem. Zprostředkoval výslech více než dvaceti pracovníků Bílého domu a dodával FBI požadované dokumenty.

Jmenování Flooda naznačuje nejen ostřejší postup v ruské kauze, ale také přípravy na vzdálenější budoucnost. Zpráva vyšetřovacího týmu či případné odvolání Muellera by totiž mohlo vést až k žalobě na sesazení prezidenta z funkce. Obzvlášť s předpokládaným vítězstvím demokratů v listopadových volbách by pravděpodobnost pokusu o impeachment vzrostla.

Flood má s impeachmentem zkušenost z doby, kdy radil Billu Clintonovi. Toho se Sněmovna reprezentantů, tehdy s republikánskou většinou, pokusila odvolat v souvislosti s jeho milostnou aférou s Monicou Lewinskou. Návrh však narazil v Senátu a Clinton ve funkci zůstal až do konce svého druhého funkčního období v lednu 2001.

„Ví, jak prosazovat prezidentovy zájmy i v chaotické situaci,“ soudí o Floodovi právník Shannen Coffin, který s ním spolupracoval během procesu s bývalým viceprezidentem George Bushe mladšího Dickem Chaneym.

Že se Trump začíná ohlížet na případný impeachment, se domnívá také jiný bývalý Floodův kolega z Bushovy éry Scott Coffina. „Musí se na to ohlížet, byl by hlupák, kdyby to nedělal. Emmet bude dobrým mužem na to se s kauzou vypořádat,“ praví.