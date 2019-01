Rakouská vládní strana vyhlásila válku charitě. Údajně využívá uprchlíků k vlastnímu obohacení

Celý spor přitom začal zdánlivě nevinným prohlášením katolického kněze a ředitele církevní charity v Rakousku Michaela Landaua. Ten před Vánoci kritizoval vládu za její snahu snížit částky minimálního zaručeného příjmu, což by mimo jiné snížilo i sociální dávky pro řadu migrantů. V rozhovoru s rakouskou agenturou APA Landau mimo jiné řekl, že kabinet, složený z lidovců (ÖVP) a Svobodných (FPÖ), má nedostatek empatie.

Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Předseda poslaneckého klubu FPÖ Johann Gudenus obvinil církevní charitu z „chamtivosti“ a snahy využít uprchlíky k vlastnímu obohacení. Charita totiž provozuje i řadu azylových zařízení a spravuje uprchlické projekty, na které čerpá peníze od státu. Generální sekretář FPÖ Christian Hafenecker pak přilil olej do ohně tím, že charitu označil za organizaci, která profituje z „azylového průmyslu.“

Svobodní proto už dlouho připravují takovou reformu azylové péče, která by veškerou starost o uprchlíky převedla pod křídla speciální státní agentury a odebrala ji tedy všem neziskovým organizacím, včetně charity. Vláda má tento krok dokonce ve vládním programu, a to právě z iniciativy Svobodných, označovaných někdy za pravicové populisty. Svobodní totiž velmi těžce nesou, že charita často kritizuje jejich politiku, zaměřenou nejen proti migraci, ale i proti údajnému zneužívání sociálních služeb. Různí zástupci FPÖ proto už několikrát označili charitu za sbor „levičáků a obhájců takzvané vítací kultury“.

Jenže i charita má v Rakousku své vlivní zastánce. Na její stranu se okamžitě postavil i známý rakouský kardinál a dřívější kandidát na papeže Christoph Schönborn, který FPÖ za její postoj veřejně pokáral. Také bývalý azylový koordinátor rakouské vlády a vlivný právník Christian Konrad si nebral servítky.

„Svobodní se chovají jako usmrkanci. Usmrkanci obvykle nevědí, o čem mluví a nemají ponětí o životě,“ prohlásil doslova Konrad. Podle něj si FPÖ vůbec nedovede představit, jak je činnost charity v Rakousku důležitá. Pro charitu pracuje bez nároku na honorář 50 000 dobrovolníků, organizace se angažuje nejen v oblasti azylové politiky, ale zejména v péči o staré, nemocné a postižené lidi.

I když 62 % příjmů charity pochází skutečně z veřejných zdrojů, jedná se v naprosté většině o peníze pro církevní hospicy, domy důchodců, školy i mateřské školky. A i v péči uprchlíky je podle Konrada role této organizace nezastupitelná jakoukoliv státní organizací. To se údajně ukázalo už v době vrcholící uprchlické krize v roce 2015. „Bez charity by byl stát naprosto bezmocný,“ tvrdí Konrad.

Vyzval rakouské lidovce, kteří se chlubí označením „křesťansko-sociální strana“, aby se jednoznačně vymezili proti snaze svých vládních partnerů Svobodných očernit charitu. „Kde jste, když se něco podobného říká? Takhle křesťansko-sociální politika určitě nevypadá,“ rozčílil se Konrad. Jenže lidovci se zatím k celému sporu staví velmi rezervovaně. A není divu. Pokud by se postavili tvrdě na stranu charity, mohlo by to vyvolat vládní krizi. Státní sekretářka za lidovce Karoline Edtstadlerová proto, pro mnoho Rakušanů překvapivě, vyzvala k umírněnosti ve vyjádřeních nejen Svobodné, ale také charitu.