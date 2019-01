Rakouský Halštat nezvládá turisty, omezí autobusy. Podobně se může zachovat i Český Krumlov

Rakouské městečko Halštat se odhodlalo ke kroku, který si ještě nedávno nedovedl nikdo v Rakousku představit. Rozhodnutím místních zastupitelů bude smět přijet do města jen určitý autobusů s turisty, ostatní mají smůlu. Není přitom vyloučeno, že příklad rakouského Halštatu budou následovat i další, turisticky atraktivní metropole, včetně těch českých.

Malebné městečko Halštat, zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, čelí v posledních letech rostoucímu náporu zejména asijských turistů, využívající při cestách po Evropě organizovanou autobusovou přepravu. Cestovní kanceláře naloží v přístavech či na letištích turisty do autobusů a v rámci pevně daného programu se s nimi poté snaží objet co nejvíce pamětihodností za co nejkratší dobu. V místě přitom často turisté vůbec nic neutratí, ani nevyužijí žádnou službu.

„Je to nejvíce devastující druh turistiky. Ti, kdo ho využívají, vystoupí z autobusu, ve velkých skupinách proběhnou město a pak zase pokračují v jízdě,“ uvedl v rakouské televizi ORF starosta Halštatu Alexander Scheutz (SP). Do městečka se 750 obyvateli přijelo loni 19 344 turistických autobusů. To je pětkrát víc než v roce 2010. Celkově odhadují místní úřady počet turistů, kteří ročně navštíví Halštat, na jeden milion. A i když řada z nich nechá v Halštatu nemalé peníze, místním se už pokračující turistická invaze začíná zajídat.

„Osobně se domnívám, že počet turistů by se měl o 20 až 30 % snížit,“ řekl starosta. Vedení městečka s posvěcením zastupitelů i většiny obyvatel schválilo minulý týden nový koncept cestovního ruchu, který mimo jiné počítá s tím, že všechny autobusy se budou muset před návštěvou předem „on-line“ objednat. A pokud už se v určitý den nevejdou do maximálního počtu „povolenek“, stanovených radnicí, bude muset příslušná cestovní kancelář počkat na další možný termín.

Starosta ale zároveň varoval před paušalizací, tedy před odmítáním turistů v autobusech jako celku. „Mnoho podnikatelů a obyvatel Halštatu z autobusové turistiky profituje,“ přiznal Scheuz. Problém je ale podle něj v tom, že množství návštěvníků, přijíždějících zejména těmito autobusy, už přesáhlo únosnou mez.

V některých exponovaných dnech se prožene městečkem až desetitisícová turistická „armáda“, jejíž oddíly často ve snaze získat co nejlepší „selfie“ vstupují na soukromé zahrady nebo nechávají létat své drony vedle oken či nad střechami domů. „Mnozí obyvatelé už si připadají tak, jako by byli najatí statisté v nějakém muzeu pod širým nebem,“ řekl starosta.

Regulací množství autobusů s návštěvníky by se mělo situaci místních alespoň částečně zlepšit. O tom, jak přesně bude tato regulace vypadat, tedy jak budou nastavené limity, chtějí zastupitelé rozhodnout do konce února. V Rakousku se ale rozhodnutí halštatských radních setkalo s velkým mediálním ohlasem. V zemi je totiž více obcí, měst a městeček, které hledají recept na to, jak si udržet příjmy z turistického ruchu a přitom udržet turismus v nějaké, všeobecně přijatelné podobě.

Například Salcburk zavedl povinnost „on-line“ přihlášení pro autobusy ještě před vjezdem do města už loni. Důvodem není na rozdíl od Halštatu zatím snaha snížit celkový počet turistů, ale lépe regulovat parkování i každodenní turistickou „invazi“. Cestovní kancelář se musí nejprve s radnicí předem domluvit, kdy a na jaké místo turisty přiveze a dostat k tomu svolení. Pokud to neudělá hrozí jí pokuta až ve výši 70 euro. Do Salcburku loni přijelo 50 000 turistických autobusů, tedy v průměru 137 každý den.

Český Krumlov se pokouší o regulaci turistů

O určitou formu regulace se pokouší i Český Krumlov, který patří k nejnavštěvovanějším místům v Česku. Na jaře by měly cestovní kanceláře platit za každé zastavení na takzvaných „bus stopech“, kde vykládají nebo nakládají turisty, poplatek 30 euro. „Nyní se jedná o tom, že bychom pak cestovním kancelářím poskytly určitou slevu, pokud přijedou do města v méně exponovaných hodinách či dnech,“ řekla INFO.CZ Eva Vaněčková z českokrumlovského destinačního managementu.

Problém Krumlova nespočívá ani tak v celkovém počtu turistů, ale v tom, že naprostá většina turistických autobusů přijíždí do města mezi jedenáctou a čtrnáctou hodinou. A v této době doslova ucpou město. „Cestovní kanceláře přivezou asijské turisty loděmi po Dunaji do Lince a pak je hromadně autobusy převezou do Krumlova,“ řekl INFO.CZ kastelán krumlovského zámku Pavel Slavko.

Nabitý program přitom turistům často neumožňuje ani detailnější prohlídku města, průvodci je doslova protlačí davem a proženou ulicemi na zámek, kde absolvují prohlídku a hned poté odjíždějí zpět do Rakouska.

I mnoha Krumlovákům a místním podnikatelům se proto tato invaze nezamlouvá. Podle Pavla Slavka ale není řešení v tom, že by Krumlov podobně jako Halštat regulací snížil maximální počet návštěvníků. „Spíše jde opravdu o to, abychom dokázali rozložit nápor turistů do delšího časového úseku, tedy přimět cestovní kanceláře, aby jejich autobusy nepřijížděly všechny najednou,“ řekl Slavko.

Kritika přebujelého turismu, spojená se snahou omezit turistickou invazi, podle něj často pochází od lidí, kteří na cestovním ruchu vydělali tolik peněz, že už chtějí mít nyní klid. „A turisté jim vadí,“ řekl kastelán.

Do Českého Krumlova přijelo loni podle kvalifikovaného odhadu radnice kolem 15 000 turistických autobusů. Pokud by od jara každý autobus platil za vyložení i naložení turistů celkem 60 euro, znamenalo by to pro město příjem zhruba 23 milionů korun ročně. „Velkou část z této částky ale spolknou náklady, spojené například s odvozem odpadu po turistech a dalšími službami,“ řekla Eva Vaněčková.

Ve strategii budoucnosti cestovního ruchu, kterou si radnice nechala zpracovat od soukromé firmy, se přitom jako o jedné z možností vývoje turistiky hovoří i o tom, že by město mohlo někdy přistoupit i regulaci celkového počtu návštěvníků jako v Halštatu. „Je to ale zatím opravdu jen hypotetická možnost,“ uvedla Vaněčková.