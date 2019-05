Rusko zlanařilo dalšího rakouského exkancléře. Kern míří do státních drah | info.cz

Bývalý rakouský kancléř Christian Kern bude poradcem ruských státních drah (RŽD) s ročním platem kolem 60 000 euro (1,6 milionu korun). Informovala o tom ruská média. Exkancléř následuje řadu dalších, vysoce postavených politiků v Rakousku a Německu, kteří se na konci politické kariéry nechali zlákat do služeb ruských státních firem.

Třiapadesátiletý sociální demokrat Chistian Kern byl rakouským kancléřem od května 2016 do prosince 2017, v červnu 2017 jako jediný premiér navštívil ruského hospodářské fórum v Petrohradě, kde se setkal s prezidentem Vladimírem Putinem. A stejně jako někteří další rakouští politici a průmyslníci se vyslovil pro zrušení diplomatických sankcí, která uvalila Evropská unie na Rusko kvůli ruské anexi Krymu.

Nyní by měl Christian Kern své ruské kontakty zužitkovat. Podle ruské agentury Interfax a novin „Vedomosti“, které se odvolávají na interní zdroje, se rakouský exkancléř chystá nastoupit do dozorčí rady ruských státních drah. Rada si loni vyplatila na odměnách v přepočtu 720 000 EURO (18,5 milionu korun), pro Kerna by se měla roční odměna údajně pohybovat kolem 60 000 EURO (1,6 milionu korun). Ani ruské dráhy, ani samotný kancléř však zatím zprávu nekomentovali.

Pokud se však informace ruských médií zakládají na pravdě, nejednalo by se v rakouské politice o nijak výjimečný přestup. Další exkancléř, tentokrát lidovec Wolfgang Schüsel by měl kromě svých jiných aktivit od letošního červa nastoupit do dozorčí rady ruského státního koncernu Lukoil, bývalý ministr financí za lidovce Jörg Schelling zase oficiálně radí ruské společnosti Gazprom v souvislosti s projektem plynovodu „Nord Stream 2“.

Také bývalý rakouský kancléř za sociální demokracii Alfred Gusebnauer se po odchodu z politiky neztratil. Jak připomíná rakouský deník Heute, je kromě mnoha jiných funkcích v dozorčích radách a poradenských společnostech členem dozorčí rady koncenu Strabag, vlastněné z jedné čtvrtiny ruským oligarchou Olegem Deripaskou.

Ani v sousedním Německu však není odchod vysoce postavených politiků do ruských služeb ojedinělý. Příkladem může být především bývalý německý kancléř za sociální demokracii Gerhard Schöder. Ten se po svém odchodu z funkce premiéra v roce 2005 doslova vrhl do byznysu, spojeného s ruskými zájmy. Mimo jiné je dnes předsedou výboru akcionářů konzorcia plynovodu Nord Stream, od září 2017 navíc předsedá dozorčí radě ruské ropné společnosti Rosněft.

Z tohoto pohledu vypadá chystané angažmá rakouského exkancléře Christiana Kerna v ruských státních drahách jako logické pokračování trendu, v jehož rámci „loví“ ruské státní a polostátní firmy vysloužilé politiky v německy mluvících zemích. Na rozdíl od jiných politiků má však Kern přece jen pro svůj přestup do Ruska potřebnou kvalifikaci i praxi. Před svým nástupem do čela rakouské sociální demokracie působil jako velmi úspěšný generální ředitel rakouských státních drah.