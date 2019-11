Skandál pod Alpami: Sazka mění Rakousko sevřené korupční kauzou tamních kádrů | info.cz

Tou zemí „zkorumpovaných politiků“ má být sousední Rakousko a firmou je loterijní společnost Sazka Group českého miliardáře Karla Komárka. Ta se shodou okolností ocitla v centru obřího korupčního skandálu spojeného s podezřením, že někteří vysoce postavení rakouští politici hájili na úkor státu zájmy rakouského loterijního „oligarchy“. Na tom by vzhledem k desítkám podobných skandálů v rakouské politice nebylo nic úplně výjimečného, kdyby se tentokrát aféra přímo netýkala i zájmů zahraničního investora – právě české Sazky, která si to nechce nechat líbit. Z aféry je najednou zásadní téma. Nejen novináři, ale i mnozí politici se totiž začínají ptát, zda je skandál jen selháním jednotlivců, nebo důsledkem systému propojení politiky a byznysu, praktikovaného v Rakousku celá desetiletí.

Už jen titulek rozhovoru se šéfem Sazka Group Robertem Chvátalem, otištěný v úterním vydání deníku Der Standard, musel mnoha Rakušanům připadat jako probuzení z těžkého snu. „Byli jsme šokováni!“ cituje deník šéfa společnosti, která je v očích mnoha Rakušanů stále firmou z „divokého Východu“. Jenže ta samá firma teď kritizuje politickou korupci nikoliv v Rusku nebo Albánii, ale v Rakousku.

Začátek celé aféry je třeba hledat na jaře letošního roku. Tehdy německé noviny zveřejnily starší tajně pořízenou nahrávku, na níž tehdejší rakouský vicepremiér za stranu Svobodných (FPÖ) H.C. Strache při své dovolené na Ibize slibuje domnělé neteři ruského oligarchy přístup ke státním zakázkám v Rakousku výměnou za peníze do stranické (a zřejmě i vlastní) pokladny. Zveřejnění nahrávky vedlo nejen k odchodu Stracheho ze všech stranických i vládních funkcí, ale i k pádu tehdejší rakouské koalice lidovců a FPÖ.

Skandál Ibiza

Jenže, jak už to v podobných případech bývá, vyšetřování takzvaného skandálu Ibiza odhalilo i další prohřešky politiků. Jakmile Svobodní nebyli ve vládě a Strache v ministerském křesle, začaly se dít věci. Policie našla ve školícím středisku Svobodných v Tyrolích ukrytý zlatý poklad (prý zcela legální investice strany v dobách krize), především ale ze zajištěné mailové a mobilní komunikace rozkryla až neuvěřitelné detaily propojení byznysu a politiky v Rakousku.

Mimo jiné došla k závěru, že Strache, předseda poslanců Svobodných Gudenus a někteří další politici uzavřeli tajný obchod s loterijní firmou Novomatic rakouského miliardáře Johanna Grafa. Ta je se 17 % podílníkem společnosti Casinos Austria, v níž dalších 33,24 % vlastní rakouský stát a největší podíl akcií (38,29 %) česká Sazka Group.

Strache a další politici a státní úředníci se podle obvinění dohodli s Novomatikem, že společně prosadí do představenstva Casinos Austria vídeňského zastupitele za FPÖ Petera Sidla, který pro podobnou funkci vůbec nemá potřebnou kvalifikaci ani praxi. Za to měl Novomatic dostat tučnou odměnu. FPÖ se navíc údajně zavázala, že se zasadí o to, aby ve Vídni byly znovu povoleny hrací automaty provozované právě Novomatikem. Především však firma rakouského miliardáře Grafa dostala ještě jeden důležitý slib: Politici z FPÖ jí měli svými vazbami zařídit přidělení licence k provozování internetových sázek, na které má nyní v Rakousku monopol pouze dceřiná firma Casinos Austria „Lotterien“. To by ale znamenalo poškození zájmů dalších akcionářů Casinos Austria, tedy jak rakouského státu, tak Sazky.

Češi kladou odpor

Zajištěná konverzace mezi politiky, úředníky a manažery o pozadí „obchodu“, která unikla do médií, přitom v mnohém připomíná scény z mafiánských filmů. Pokud jsou citované části konverzace autentické, stěžuje si například Sidlo Strachemu, že „Češi“ v otázce jeho jmenování „stále kladou odpor“, načež Strache rozzlobeně odpovídá: „Co to znamená? Platí, že budeš v představenstvu?“ Pak se spojí se šéfem Novomatiku a zároveň viceprezidentem dozorčí rady Casinos Austria Haraldem Neumannem a ptá se: „Mohu se spolehnout na vaše slovo, že všechno je na dobré cestě?“ Neumann odpovídá, že udělal všechno, co je v jeho silách, „jen Češi jsou stále zcela proti němu (Sidlovi – pozn. redakce)“. Nakonec byl Sidlo do funkce přes odpor Sazky dosazen.

Z konverzace ale vyplývá, že obchod s Novomatikem měl Strache údajně konzultovat i s tehdejším ministrem financí za lidovce Hartwigem Lögerem, kterému také v jednom chatu osobně poděkoval za jeho přínos. Také Neumann ocenil ministrovu údajnou pomoc: „Češi by mohli být přehlasováni. Všechno bylo velmi těžké, ale Löger také velmi pomohl“.

Podle šéfa Sazky Chvátala se měl přitom na obchodu s Novomatikem proti zájmům Sazky i rakouského státu podílet dokonce i Thomas Schmid, ředitel státního holdingu Öbag, pověřeného výkonem akcionářských práv v Casinos Austria. Ten se však včera proti obviněním ohradil a pohrozil přes svého právníka Chvátalovi, že „pokud bude svá prohlášení opakovat, bude následovat žaloba“.

Pravdou nicméně zůstává, že teze o takřka neuvěřitelné dohodě řady významných rakouských politiků a úředníků s Novomatikem není Chvátalovým výmyslem, ale výsledkem dosavadního vyšetřování rakouské policie. Ostatně i na nahrávce z aféry Ibiza říká Strache: „Novomatic platí všechno“.

Policie kvůli možnému úplatkářství a korupci nyní vyšetřuje jak Stracheho, Gudenuse a Sidla, tak tři ze čtyř členů dozorčí rady Casinos Austria, šéfa Novomatiku Neumanna i miliardáře Johanna Grafa. Všichni jakékoliv obvinění z nelegální činnosti odmítají.

V jedné zajištěné konverzaci se podle magazínu Profil objevuje i jméno bývalého lidoveckého kancléře Sebastiana Kurze, kterého manažer Neumann nazývá důvěrně „Sebem“. Kurz však jakékoliv spojení s Novomatikem i celou kauzou odmítá a hrozí žalobami pro pomluvu.

Jeden skandál za druhým

Podobných afér, kdy jsou politici podezřelí, nebo dokonce obvinění z toho, že propojili politiku s byznysem, eviduje Rakousko v posledních desetiletích celou řadu. Dalo by se v podstatě mluvit o fenoménu. V politických aférách tohoto druhu byli namočeni v minulosti politici snad všech velkých stran a nepsaným pravidlem zůstává, že pokud se do vlády dostane ultrapravice, je skandál jistý.

I Češi mají ještě v živé paměti korutanského hejtmana Jörga Haidera, který na přelomu tisíciletí dovedl Svobodné do vlády s lidovci a v roce 2008 zemřel při autonehodě. Po jeho smrti vyšlo najevo, že korutanská zemská banka Hypo Alpe Adria rozpůjčovala na neprůhledné projekty na Balkáně miliardy eur a Korutany kvůli zárukám za její dluhy málem jako první středoevropský region zbankrotovaly. Zachránila je pouze pomoc státu. Na důsledky Haiderovy politiky tak budou z daní ještě dlouho doplácet všichni Rakušané.

Obvinění z korupce čelí i bývalý rakouský ministr financí za FPÖ Karl Heinz Grasser. A to mimo jiné v souvislosti s privatizací 60 tisíc státních bytů v takzvané aféře Buwog v roce 2004. Případ dodnes není uzavřen pravomocným rozsudkem. Na přelomu tisíciletí zase zasáhla Rakousko aféra spojená s podivnými přesuny peněz v polostátní firmě Telekom Austria, stejně jako skandál s dluhy odborářské banky Bawag.

Zlomový okamžik?

Podobných afér eviduje Rakousko v posledních desetiletích celou řadu a všechny mají jedno společné. Ve velké většině se týkají firem, které vlastní, případně spoluvlastní stát a které jsou zároveň v mnoha případech i přímými či nepřímými sponzory politických stran. Jenže počet případů, kdy nesl politickou, nebo dokonce trestní odpovědnost vysoce postavený politik, by se dal spočítat na prstech jedné ruky.

Právě z tohoto důvodů je současný skandál kolem Casinos Austria v mnohem odlišný. Rakouská politická scéna už zřejmě nemůže spoléhat na to, že škodu prostě někdo zaplatí a aféra časem odezní. Hlavním poškozeným v celém skandálu totiž není jen rakouský stát, ale také česká společnost Sazka (jako zahraniční investor).

Šéf Sazky v rozhovoru oznámil, že to „tak nenechá“ a na 10. prosince svolává valnou hromadu Casinos Austria, na kterém bude žádat odvolání Petera Sidla. Zároveň vyzývá k tomu, aby svá „teplá“ místa v loterijní společnosti opustili i další aktéři celé kauzy. Z pohledu českého investora celkem logicky. Bylo by poněkud podivné, kdyby o odvolání Sidla rozhodovali ti, kteří ho na základě jakési politické dohody pomohli na jeho místo dosadit.

Bez ohledu na to, zda stát požadavkům Sazky vyhoví, či nikoliv, se ale jedna věc zdá jistá. I mnozí rakouští komentátoři jsou přesvědčeni o tom, že tentokrát se v systému pověstném úzkým propojením politiky s byznysem musí něco podstatného změnit. Už nebude zřejmě možné svést jako obvykle celou aféru na selhání několika jednotlivců. A to zvlášť v době, kdy Rakousko po zářijových volbách vyjednává o nové vládě, v níž by měli vůbec poprvé v historii spojit síly lidovci a Zelení. Pikantní na celé záležitosti je v úvodu zmíněný fakt, že ke změně zavedeného systému, produkujícího jeden skandál za druhým, donutí Rakousko až aféra, v níž je poškozenou stranou firma ze země, kterou mnozí Rakušané stále považují za součást takzvaného „divokého Východu“.