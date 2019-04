Trumpovi se hroutí „dohoda století“. Kamenem úrazu jsou požadavky izraelského premiéra | info.cz

Bombasticky ohlašovaná „Dohoda století“ patrně zemřela ještě před tím, než se s ní svět měl šanci seznámit. Plán, který prezident Trump slibuje několik let a má prý jednou provždy vyřešit století starý spor, zamýšlela americká administrativa zveřejnit právě v těchto dnech – Washington sliboval, že tak učiní po izraelských volbách, které (opravdu) proběhly 9. dubna. Zatím však z USA žádný plán nevypadl a experti se ptají po důvodu.

Tím může být fakt, že Netanjahu před volbami slíbil svému pravicovému – především tedy krajně pravicovému – voličstvu takové kroky, které dohodu s Araby jednoduše vylučují. A to i proto, že staronový premiér prý své sliby učinil po dohodě, či spíše ve shodě s americkými vyjednavači.

Tedy, Likud (o jeho politických satelitech nemluvě) nepočítá se vznikem nezávislého palestinského státu. Palestincům míní poskytnout zřejmě jen autonomii zhruba v rozsahu, jakou mají nyní. Jinými slovy: žádný stát teď… a pokud možno nikdy.

Jeruzalém - Staré městoautor: info.cz

Jeruzalém je i podle pravice věčným a nedělitelným hlavním městem Státu Izrael. Včetně jeho východní, dosud převážně arabské části, kde hodlali palestinští politici vyhlásit své politické centrum – hlavní město nezávislé Palestiny. Nebude-li ovšem stát, není třeba ani metropole. Jak prosté.

Na území Palestinské autonomie – ano, takový státní útvar existuje, i když především izraelská krajní pravice jej ignoruje – má podle představ Likudu vzniknout zatím neurčený počet izraelských enkláv. Míst, kde platí výhradně izraelské právo a nad jehož bezpečností bdí armáda židovského státu. Ano, jedná se o židovské osady, podle mezinárodního práva nelegální, neboť stojí na okupovaném (palestinském) území. Jistě, už dosud to v nich takto fungovalo. Pokud ale k podobnému právnímu kroku dojde, Izrael přivtělí osady ke Státu Izrael se všemi důsledky. Mimo jiné to znamená, že do nich Palestinci budou mít podobně komplikovaný přístup jako do židovského státu.

Izraelautor: INFO.CZ

Shrnuto: Palestinci podle představ izraelské pravice a jejích voličů nemají ani teď, ani v budoucnu právo na samostatný stát. Kde není stát, není hlavní město. A osady, které na okupovaném území Izrael postavil, mají (jako území) připadnout židovskému státu.

Lze si jen stěží představit arabského politika, který by (veřejně) odsouhlasil dohodu vycházející z takových předpokladů. Ve skutečnosti by to znamenalo vyměnit území za finance, jejichž vydatný přísun slibuje prezident Trump. Ostatně, v této kauze po zvyku jedná jako obchodník s realitami: nepohodlným nájemníkům (rozuměj Palestincům) nejprve odebral podporu (vypnul vodu), což samozřejmě mohl, aby jim teď nabídl... jiné peníze za ústupky. Vznešená diplomatická řeč hovoří o „ekonomickém plánu prosperity“, jde ale pořád o to samé – Palestinci mají prodat, co považují za své.

Pokud by arabské státy na takový plán přistoupily, vyvolaly by tím sice nadšení v Izraeli a Spojených státech, zato pozdvižení doma. Ještě jednou: arabští lídři by fakticky museli odmítnout palestinský nárok na nezávislý stát stejně jako tu část Jeruzaléma, kterou (třeba i) OSN považuje za okupovanou. V takovém případě lze předpovědět palácové převraty, pouliční demonstrace, teroristické útoky stejně jako hněv obyčejných poddaných. Jinými slovy: zatím nepředstavitelné, jakkoli se svět i arabští monarchové mění.

Jinou, pro Izrael nepohodlnou variantou by ovšem bylo takové uspořádání, podle kterého by se Palestinci (ve východním Jeruzalémě i na Západním břehu) časem stali vlastně obyvateli Izraele. Pokud by ovšem židovský stát chtěl zůstat demokracií, musel by jim přiznat volební i jiná práva, což je to poslední, oč pravice stojí.

Nabízí se ještě jiné vysvětlení, jakkoli velice spekulativní: Netanjahuovi (ale nejen jemu) nynější stav vyhovuje. Na svém, místy až submisivním příteli Donaldu Trumpovi si ostatně vymůže, co potřebuje – uznání Jeruzaléma jako hlavního města Izraele i Golanských výšin coby území židovského státu. Z definice nejistý mírový plán izraelská vláda v podstatě znemožní, aniž by proti němu otevřeně vystoupila. Ostatně, takových už bylo a kde jsou? V ideálním případě padne celá vina za nezdar případného dialogu na Palestince. Co více by si mohl Netanjahu přát?