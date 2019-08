Tvrdá rána pro turistiku v Alpách: Rozsudek v ostře sledované kauze vyvolal v Rakousku zděšení | info.cz

Vyšší zemský soud v rakouském Innsbrucku dnes výrazně zmírnil odškodnění, které měl platit rakouský sedlák za to, že jeho kráva na jedné z tyrolských pastvin zabila turistku. Podle nového rozsudku, na který netrpělivě čekali rakouští politici i chovatelé dobytka, nese na neštěstí svůj díl viny i oběť. Ani s tímto závěrem však nejsou rakouští sedláci spokojení.

Soud totiž sice uznal, že určitou odpovědnost za svou smrt na alpské pastvině nese i zabitá žena, na druhou stranu ale nezbavil odpovědnosti ani vlastníka krávy. A právě z takového výkladu mají strach jak stovky sedláků v Alpách, tak podnikatelé v cestovním ruchu a politici. Pokud by měl majitel dobytka nést odpovědnost za chování zvířat na turistické stezce přes alpské louky, mohlo by to vést k uzavření důležitých turistických tras, a tedy i snížení příjmů z cestovního ruchu.

„Rozsudek jde správným směrem, ovšem z mého pohledu nepřináší pro sedláky očekávanou právní jistotu. Můj klient s ním tedy není spokojen,“ uvedl v tiskovém prohlášení, advokát majitele krávy Ewald Jenewein. Podle něj měl být sedlák zbaven odpovědnosti za smrt turistky zcela. Proto se ještě pokusí uspět s dovoláním u Nejvyššího soudu ve Vídni.

Celý případ se táhne už pět let a kromě soudů zaměstnává i rakouskou vládu a vlády několika rakouských spolkových zemí. V roce 2014 usmrtila na louce v tyrolském Pinnistalu rozzuřená kráva pětačtyřicetiletou Němku, která procházela přes pastvinu se psem na vodítku. Podobné případy nejsou úplně ojedinělé, v posledních deseti letech takto přišlo o život při střetu s pasoucím se dobytkem minimálně pět lidí, další utrpěli zranění. V naprosté většině se jednalo o turisty se psy, kterými se krávy, zvlášť pokud mají telata, cítí ohrožené.

Dosud se tyto ojedinělé tragédie považovaly za daň tomu, že alpské louky slouží jak turistům, tak se na nich pase dobytek. A oplotit všechny alpské pastviny zkrátka nejde. Jenže soud v Innsbrucku, na který se obrátili příbuzní zabité Němky, dal soužití dobytka a turistů úplně novou dimenzi. Ze smrti ženy obvinil majitele krávy, kterému zároveň nařídil, že má pozůstalým jako odškodné zaplatit celkem 490 000 eur (12,6 milionu korun). Z toho 132 000 eur měl sedlák zaplatit okamžitě a zbytek ve formě pravidelné renty pro manžela a syna oběti ve výši 1 530 euro (40 000 korun).

Kráva není mazlíček

Nepravomocný rozsudek vyvolal v Rakousku zděšení. Jak se minulý týden na místě v rakouském Bad Mitterndorfu přesvědčil autor tohoto článku, prakticky všechny pastviny označili sedláci varovnými cedulemi „Pozor – pasoucí se dobytek“ a upozorněním na to, že se člověk pohybuje po pastvině na vlastní nebezpečí. Přesto po loukách na náhorní plošině Tauplitzalm běžně chodí turisté s malými dětmi a psy jen několik metrů od stojících nebo ležících krav. Jinak to ani nejde. Například na populární vrchol Lawinnenstein (1965 m/n.m) se nelze dostat jinak než skrze stádo dobytka. Pokud ale lidé nekřičí a krávy neprovokují, zvířata si jich vůbec nevšímají.

„Na psy je ale třeba dávat pozor, protože když začnou štěkat, kráva může opravdu zaútočit. Já osobně bych se psem ke kravám nechodil, nevím, proč to ti lidé dělají. Pokud chtějí vyvenčit psa, mají v okolí spoustu jiných možností, kudy s ním mohou chodit,“ řekl INFO.CZ místní turistický průvodce, který si ale přeje zůstat v anonymitě. Takzvaní pejskaři jsou totiž podle něj na jakoukoliv kritiku velmi hákliví.

Rozsudek, který nařídil sedlákovi zaplatit půlmilionové odškodné (v eurech) za smrt turistky každopádně vyvolal širokou odezvu nejen v podobě výstražných cedulí na pastvinách. V okolí Schladmingu už před dvěma měsíci sedláci preventivně uzavřeli pro veřejnost pět turistických stezek, většina jich ale zatím s podobným opatření váhá. A to také kvůli tomu, že třeba spolková země Korutany připravuje zákon, který by sedlákům zajistil „pojištění“ proti následkům útoku krav z veřejných peněz. Rakouská vláda zase už na jaře vydala oficiální soubor pravidel, kterými by se měli turisté na stezkách řídit, aby krávy zbytečně nedráždili. A zemský úřad v Tyrolsku nechal zpracovat instruktážní video s názvem „Alpská pastvina není žádné mazlící zoo“, ve které odborníci vysvětlují, že kráva může být někdy velmi nebezpečné zvíře.

Agresivní krávy

S nějakým radikálním opatřením ale politici čekali až na odvolací soud, který měl posoudit oprávněnost odškodnění příbuzným zabité ženy. Naprostá většina rakouských sedláků i politiků čekala, že rozsudek bude zrušen a právo na odškodné zamítnuto. Jenže to se nestalo. Soud pouze konstatoval, že zabitá žena nese z „padesáti procent“ také na neštěstí vinu. I když mohla se psem stádo obejít, zvolila cestu vedoucí jen několik metrů od pasoucích se krav. Psa sice měla na vodítku, ovšem pevně přivázaném na opasku na svém těle. Při útoku tedy nemohla zvíře, na které kráva útočila, okamžitě pustit.

Na druhou stranu soud dospěl k závěru, že majitel krávy mohl přece jen lépe turisty před útokem ochránit. Stádo se totiž páslo na frekventované stezce nedaleko hostince, kde, jak na dnešní tiskové konferenci uvedl místopředseda soudu v Innsbrucku Wigbert Zimmermann, nebylo tak těžké postavit alespoň krátký ochranný plot. „Navíc majitel věděl o tom, že některé jeho krávy mají zvýšený potenciál agresivity,“ řekl Zimmermann. Podle nového rozsudku by tak měl sedlák zaplatit pozůstalým krávou zabité ženy odškodné ve výši 78 000 euro (2 miliony korun), a to ve formě měsíční renty ve výši 780 euro (20 000 korun).

Zda bude mít rozsudek vliv na případnou změnu legislativy v Rakousku, zatím není jisté. Vláda sice předběžně oznámila, že připravuje zákon, který by upravil pravidla pro pobyt turistů na alpských pastvinách, na jaře se ale koalice rozpadla. Zemi vede od té doby úřednický kabinet. O nové legislativě, chránící zájmy turistů, sedláků i podnikatelů v cestovním ruchu, by tak měla rozhodnout až nová politická reprezentace po podzimních předčasných volbách.