Začíná boj o německé turisty. Po pandemii je chce získat každý | info.cz

Pokud se Evropská unie do léta nedohodne na uvolnění pravidel pro cestování přes hranice jako celek, hrozí podle některých hlasů totální cestovní chaos. Státy totiž jednají o otevření hranic separátně s tím, že k sobě chtějí pustit jen určité zahraniční návštěvníky. Příkladem může být snaha Rakouska přilákat bohaté německé turisty.

Až současná pandemie naplno odhalila, jak jsou Němci pro rakouský cestovní ruch vlastně důležití. I když v alpských penzionech a horských střediscích zdatně utrácejí také Češi, Nizozemci či Poláci, role Němců je nezastupitelná. Ze 153 milionu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v Rakousku připadají dvě třetiny na zahraniční turisty, z toho ale polovina přijela z Německa. Jak napsal výstižně Andreas Mihl, vídeňský korespondent německého deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung: „Bez Němců to zkrátka nejde.“

Jeho tvrzení dokládají i další statistická data. Podle nedávného průzkumu veřejného mínění se až dvě třetiny provozovatelů turistických zařízení v Rakousku vyjádřily v tom smyslu, že bez německé klientely, která tvoří polovinu jejich obratu, nejsou schopna přežít. „Pokud zůstanou hranice do Německa zavřené, bude to znamenat smrt turistického ruchu,“ prohlásil emotivně v deníku Kleinen Zeitung Andreas Reiter, rakouský odborník na cestovní ruch.

Není proto divu, že rakouská vláda při návrhu uvolňování protipandemických opatření na Němce nezapomněla. Vedle otevření většiny restaurací a obchodů, plánovaném v polovině května, by se ráda dohodla i na obnovení volné turistické výměny s Německem. Pro otevření hranic do Německa se vyjádřil jak rakouský kancléř Sebastian Kurz, tak ministryně cestovního ruchu Elisabeth Köstingerová (oba lidovci). „Pokud jsou některé země, jako je Německo, v boji s pandemií také na velmi dobré a pozitivní cestě, pak existuje možnost dvoustranné dohody,“ řekla Köstingerová listu Press am Sonntag.

Jenže snaha dohodnout se s Němci na tom, že budou smět v létě do rakouských Alp, vyvolala na obou stranách hranic vzrušenou, někdy až úsměvnou debatu. Ta je umocněna tím, že Rakušané a Němci sice mluví stejným jazykem, podobně jako Češi a Slováci ale mají vůči sobě řadu předsudků a častují se bonmoty. „Já se vzdal s celou rodinou dovolené v Chorvatsku, pojedu místo toho někam na chatu k jezeru. A to se tam mám dívat na Němce, kteří jako páni budou mít pro cestování nějakou zvláštní výjimku?“ napsal jeden z mnoha rakouských účastníků internetových diskusí.

Na druhou stranu ani německá vláda zatím nevyjadřuje úplné nadšení z toho, že jí Rakousko nabídlo jednání o otevření hranic. Odpověď německého ministerstva vnitra byla velmi odtažitá. „Nemáme momentálně důvod ke změně režimu na rakouských hranicích,“ uvedla ministerská mluvčí v oficiálním prohlášení.

Němci jsou přitom z hlediska příjmů pro rakouský cestovní ruch mnohem důležitější než naopak. Rakousko je v poměru k počtu obyvatel evropská turistická velmoc číslo jedna, turistických ruch se podílí na celkovém hrubém domácím produktu 6,4 %. Pokud se k tomu připočtou ještě přidružené obory, jako například doprava, jedná se dokonce o šestnáctiprocentní podíl na HDP, vyjádřený částkou 59 miliard eur. A ze všech cizinců, kteří Rakousko navštíví, přivážejí nejvíce peněz do země právě Němci. Němečtí turisté strávili loni v Rakousku celkem téměř 56,6 milionu nocí, což je pětkrát víc než druzí Nizozemci.

O Němce, kteří jsou pověstní svou zálibou v cestování a ochotou na dovolené utrácet, však mají zájem i jiné země postižené pandemií koronaviru. Otázkou ale zůstává, za jakých podmínek se vlastně budou hranice otevírat a zda je možné v EU vytvořit jakési separátní cestovatelské koridory na základě dohod jednotlivých zemí.

Také Česko zatím počítá s tím, že postupně otevře bránu jen někomu. „Myslím si, že Rakousko a Slovensko by mohly být prvními zeměmi, se kterými budeme na základě vzájemného souhlasu otevírat hranice,“ uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček. Také rakouská vláda zmiňuje právě Česko jako zemi, s níž by se vedle Německa ráda dohodla na uvolnění hranic.

Podle některých odborníků i politiků ale tyto separátní dohody mohou způsobit v Evropě naprostý zmatek. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se minulý týden opět vyslovila pro koordinovaný přístup v celé EU. Podobný názor mají i někteří rakouští europoslanci. „Je nezbytné společné evropské řešení cestovního ruchu. Pokud si každý člen Evropské unie vytvoří vlastní pravidla, pak vedle současné krize hrozí totální letní chaos,“ napsala poslankyně Evropského parlamentu za rakouské hnutí NEOS Claudia Gamonová.